ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט וראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד יקיימו הערב (ראשון) מסיבת עיתונאים משותפת, שבה צפויים להכריז על ריצה במפלגה אחת בבחירות הקרובות.

״ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט וראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, יכריזו על צעד ראשון בתהליך התיקון של מדינת ישראל: חיבור של מפלגת ׳יש עתיד׳ ומפלגת ׳בנט 2026׳ למפלגה מאוחדת בראשות ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט", נמסר מלשכת בנט.

"המהלך מביא לאיחוד גוש התיקון, שם סוף לקרבות הפנימיים ומאפשר להשקיע את כל המאמצים לטובת ניצחון מכריע בבחירות הקרובות והובלת ישראל לתיקון הנדרש״.

השניים צפויים להציע ליו"ר רשימת 'ישר' גדי אייזנקוט להצטרף לרשימתם. ההערכות הן כי כעת כוח המיקוח של האחרון פוחת דרמטית מכפי שהיה עד עתה בגוש מתנגדי נתניהו. מסביבת אייזנקוט מסרו כי הוא שוחח עם בנט ובירך אותו.

״המטרה לנצח בבחירות הקריטיות שלפנינו היא מטרה משותפת. רואה בנפתלי בנט ויאיר לפיד שותפים ואמשיך לעשות באחריות ובתבונה את הדבר הנכון להשגת הנצחון והשינוי הנדרש למדינת ישראל. תיקון ישראל הוא משימת חיי ואני נחוש לעמוד בה״, נמסר מאיזנקוט.

לפי הדיווח של כתב כאן חדשות מיכאל שמש, מי שיוביל את הרשימה המשותפת הוא נפתלי בנט. עוד דווח כי עד כה בנט השקיע מאמץ גדול בחיזור אחרי קולות השמאל-מרכז והמחאה. בסביבתו מנסים עכשיו לפנות גם לאישים מזוהי ״ימין״.

הפרשן הפוליטי עמית סגל ניתח: "מהלך הגיוני ומתבקש של בנט ולפיד. אם לא יחול שינוי דרמטי מעכשיו זה נתניהו או בנט. המחיר הכבד של הברית הוא הרתעת בוחרי הימין ככל שהיו. לפי הסקרים ולפי מה שבנט אומר - תשעה מנדטים ימניים".

יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הגיב לריצה המשותפת, בציוץ תמונה של בנט ולפיד במעמד החתימה עם מנסור עבאס, בעת הרכבת הממשלה בראשותם. הוא הוסיף: "לא מתערב לשמאל איך לחלק את הקולות שלו. ברית המשרתים של עבאס".

יו״ר הדמוקרטים, האלוף (במיל), יאיר גולן הגיב: "אני מברך על כל איחוד בגוש. מול האתגרים שלפנינו, מפלגת הדמוקרטים תהווה את עמוד השדרה הדמוקרטי והליברלי האיתן בממשלה הבאה, ותבטיח שערכי המחנה יובילו ולא יידחקו הצידה".