כיכר השבת
ברית האחים חוזרת

רעידת אדמה פוליטית: יאיר לפיד ונפתלי בנט הודיעו על ריצה משותפת בבחירות הקרובות 

ראשי הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויאיר לפיד יכנסו הערב מסיבת עיתונאים, שבה צפויים להכריז על ריצה משותפת בבחירות הקרובות | יציעו גם לגדי אייזנקוט להצטרף | בנט: "צעד ראשון בתהליך התיקון של המדינה, סוף לקרבות הפנימיים" (פוליטי)

48תגובות
(צילום: Olivier Fitousi/Flash90)

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט וראש הממשלה לשעבר יקיימו הערב (ראשון) מסיבת עיתונאים משותפת, שבה צפויים להכריז על ריצה במפלגה אחת בבחירות הקרובות.

״ראש הממשלה לשעבר, וראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, יכריזו על צעד ראשון בתהליך התיקון של מדינת ישראל: חיבור של מפלגת ׳יש עתיד׳ ומפלגת ׳בנט 2026׳ למפלגה מאוחדת בראשות ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט", נמסר מלשכת בנט.

"המהלך מביא לאיחוד גוש התיקון, שם סוף לקרבות הפנימיים ומאפשר להשקיע את כל המאמצים לטובת ניצחון מכריע בבחירות הקרובות והובלת ישראל לתיקון הנדרש״.

השניים צפויים להציע ליו"ר רשימת 'ישר' גדי אייזנקוט להצטרף לרשימתם. ההערכות הן כי כעת כוח המיקוח של האחרון פוחת דרמטית מכפי שהיה עד עתה בגוש מתנגדי נתניהו. מסביבת אייזנקוט מסרו כי הוא שוחח עם בנט ובירך אותו.

״המטרה לנצח בבחירות הקריטיות שלפנינו היא מטרה משותפת. רואה בנפתלי בנט ויאיר לפיד שותפים ואמשיך לעשות באחריות ובתבונה את הדבר הנכון להשגת הנצחון והשינוי הנדרש למדינת ישראל. תיקון ישראל הוא משימת חיי ואני נחוש לעמוד בה״, נמסר מאיזנקוט.

לפי הדיווח של כתב כאן חדשות מיכאל שמש, מי שיוביל את הרשימה המשותפת הוא נפתלי בנט. עוד דווח כי עד כה בנט השקיע מאמץ גדול בחיזור אחרי קולות השמאל-מרכז והמחאה. בסביבתו מנסים עכשיו לפנות גם לאישים מזוהי ״ימין״.

הפרשן הפוליטי עמית סגל ניתח: "מהלך הגיוני ומתבקש של בנט ולפיד. אם לא יחול שינוי דרמטי מעכשיו זה נתניהו או בנט. המחיר הכבד של הברית הוא הרתעת בוחרי הימין ככל שהיו. לפי הסקרים ולפי מה שבנט אומר - תשעה מנדטים ימניים".

יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הגיב לריצה המשותפת, בציוץ תמונה של בנט ולפיד במעמד החתימה עם מנסור עבאס, בעת הרכבת הממשלה בראשותם. הוא הוסיף: "לא מתערב לשמאל איך לחלק את הקולות שלו. ברית המשרתים של עבאס".

יו״ר הדמוקרטים, האלוף (במיל), יאיר גולן הגיב: "אני מברך על כל איחוד בגוש. מול האתגרים שלפנינו, מפלגת הדמוקרטים תהווה את עמוד השדרה הדמוקרטי והליברלי האיתן בממשלה הבאה, ותבטיח שערכי המחנה יובילו ולא יידחקו הצידה".

39
אוי לרשע אוי לשכנו,בשני הצדדים
יואל
השאלה מי הרשע ומי שכנו
משה
38
הלייצנים משלימים בימי ספירת העומר
בדיחה טובה
37
חוזר לסורו על מלא
ברית ההזויים
36
הילד הקטן חזר לסורו
ברית ההזויים
35
כל הטמבלים מתאחדים למקום אחד חחח
חחח
34
שני לא מוצלחים.לפיד.חלול.לא עובר אחוז החסימה.בנט הרמאי ונוכל.רק מי שכמותו!!יבחר בו.
לשעבר
33
מצוין. שגם איזנקוט יצטרף וביחד יהיו אלטרנטיבה ריאלית לממשלת השחיתות ומלחמת 1000 הימים תסתיים.
אורח לרגע
ברח לך השכל להרבה רגעים
מוטי
32
בדרך כלל מינוס ועוד מינוס שווה פלוס אבל פה זה יוצא מן הכלל שזה הולך להיות מינוס גדול יותר
נועם
מינוס ועוד מינוס שווה תמיד מינוס יותר גדול
מינוס ועוד מינוס
זה התןצאה של מי שלא לימד ליבה ולא יודע שמינוס ומינוס זה פלוס..
אחד שיודע
מינוס ומינוס זה מינוס. מינוס כפול מינוס זה פלוס.
רפי
מינוס ועוד מינוס לא שווה פלוס. באמת חבל שלא למדת ליבה
חנן
תשמע, זה מטורף חחחחח
חחחח
31
שני חברי כנסת מסתובבים בשוק בשיא מערכת הבחירות, מנסים לשכנע אנשים להצביע להם שוב. הראשון נראה לחוץ מאוד: "תשמע," הוא לוחש לחברו, "אני בבעיה רצינית. בבחירות הקודמות הבטחתי לבוחרים שלי שאני אוריד את יוקר המחיה, והמחירים רק עלו. איך אני אמור להסתכל להם בעיניים ולבקש את הקול שלהם שוב?" השני, חבר כנסת
000000 מנדטים
30
זה מה שנקרא : זה נבלה וזה טרפה
דוד

