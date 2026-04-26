ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודיע מוקדם יותר (ראשון) על הקמת מפלגת "ביחד" תחת הנהגתו, הבטיח להקים ועדת חקירה למחדל אוקטובר וקרא לגדי איזנקוט להצטרף לחיבור החדש.

​בפתח הצהרתו המיוחדת הערב, ביקש נפתלי בנט לשלוח תנחומים למשפחתו של לוחם השריון, סמל עידן פוקס ז"ל, שנפל בקרב בדרום לבנון. בנט ספד ללוחם ואמר כי "עידן יצא להגן על כולנו ונפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך ונצור בליבנו תמיד". מיד לאחר מכן עבר בנט לנושא הפוליטי והכריז על איחוד עם יאיר לפיד תחת מפלגה חדשה בשם "ביחד".

​בנט תיאר את המהלך כצעד פטריוטי וציין כי "הערב אנחנו מתאחדים ומקימים את מפלגת ״ביחד״ בהנהגתי, מפלגה שתוביל לניצחון גדול, ולפתיחת עידן חדש למדינה האהובה שלנו". הוא הדגיש כי למרות חילוקי הדעות ביניהם, השניים בחרו להילחם יחד לטובת המדינה. לדבריו, "האחדות בינינו היא מסר לכל עם ישראל: תם עידן הפילוג. הגיע עידן התיקון".

​בהמשך דבריו הציג בנט את הישגי ממשלת השינוי בראשותו, שלדבריו עשתה בשנה אחת את מה שאחרות לא עשו בארבע, והבטיח כי הממשלה הבאה תורכב מאנשי מקצוע ותפעל במהירות. הוא התחייב כי ביום הראשון לכהונתה "נקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח השבעה באוקטובר כדי להביא אמת למשפחות, ותשובות לכל עם ישראל".

​בנט פירט את יעדי המפלגה, ובהם קידום חוק שירות לכולם ו"הפסקת מימון ההשתמטות", לצד הגבלת כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים. הוא הבהיר כי "נשמור על אדמות ארצנו ולא נמסור סנטימטר לאויב". בנט שיבח את לפיד על שהוכיח כי טובת המדינה מעל הכל, וקרא לגדי איזנקוט להצטרף לחיבור באומרו כי "אנחנו דוהרים קדימה לניצחון. גדי, דלתנו פתוחה גם עבורך". את דבריו חתם בתודה לנשותיהם ובחזון ל"ימין ליברלי" המעניק בית לכלל הציבור, חוץ מלחרדים, כמובן.

יאיר לפיד אמר הערב:

"אני מצטרף לתנחומים למשפחתו של חלל צה״ל סמל עידן פוקס ז"ל, שנפל בקרב על הגנת המדינה. ושולח איחולי החלמה לפצועים.

אנחנו עומדים פה היום יחד כדי להתחיל תיקון גדול בעם ישראל. אנחנו עומדים פה יחד בשביל הילדים שלנו.

מדינת ישראל צריכה לשנות כיוון. זה מבחן למנהיגות שלנו, ואנחנו נעמוד בו. מה שאתם רואים פה היום, הוא הצעד הראשון. אנחנו פה מפני שהמדינה הזו זקוקה לאיחוד כאוויר לנשימה.

אנחנו עומדים פה יחד בשביל כל מי שמאמין בדמוקרטיה. מאמין ביסוד היהודי העמוק של המדינה. מאמין בערכי הציונות ובזכותנו על הארץ הזו.

אני רוצה להגיד מפה לאנשי יש עתיד, שכבר 14 שנים נלחמים באהבה למען המדינה: אנחנו עושים היום את מה שתמיד ידענו לעשות - שמים את האגו בצד, עושים את מה שטוב למדינת ישראל.

כדי לנצח בבחירות המרכז הישראלי כולו צריך להתייצב מאחורי נפתלי בנט.

בנט הוא איש ימין מובהק, אבל הוא ימין ליברלי, הגון, שומר חוק, שלא מכר את ערכיו – לא לסחטנות חרדית ולא לשחיתות - הוא היה ראש ממשלה מצויין, והוא יהיה ראש ממשלה מצויין. זה מה שאנחנו צריכים עכשיו.

אני לא מנסה לטשטש הבדלים או מחלוקות, אבל תמיד היה בינינו עוד משהו: אמון וחברות. אנחנו מכירים הרבה שנים, עברנו הרבה יחד, קיבלנו החלטות קשות יחד, אנחנו סומכים אחד על השני. יש בינינו אמון וחברות.

כולנו אחרי שנים קשות. עם ישראל נקרע מבפנים במריבות. אחר כך הגיע טבח השבעה באוקטובר, שנתיים וחצי של ריצה למקלטים ו"הותר לפרסום". יוקר המחיה מפרק דור שלם, האלימות ברחובות שלנו נוראה. מגיע לאזרחי מדינת ישראל משהו אחר.

אנחנו מתאחדים היום כדי לנצח בבחירות ולהקים ממשלה ציונית, חזקה, יציבה. חיבור בין מרכז לימין, בין דתיים לחילונים, בין הצפון לדרום, בלי השתמטות ובלי קיצוניות.

יש בישראל את האנשים הכי טובים בעולם. מגיעה להם ממשלה יעילה, מתפקדת, הגונה, שתשקיע בציבור העובד שמשרת בצבא, במילואימניקים ובני משפחותיהם. ממשלה שתתן בטחון, תתמקד בחינוך, תוריד מחירים, תלחם בשחיתות, תגייס את החרדים.

לא מזמן היו בהונגריה בחירות. הנצחון של האופוזיציה שבר את כל הסקרים. היה הרבה יותר גדול ממה שמישהו ציפה. אחרי 16 שנה בשלטון אורבן הפסיד. זה קרה מפני שאנשים האמינו שאפשר לעשות שינוי. הם התאחדו מאחורי מועמד אחד, נלחמו על המדינה שלהם - ונצחו.

בשביל זה בנט ואני פה, בשביל זה אנחנו עושים את האיחוד הזה. אתם תשמעו עכשיו אלף פרשנויות, אבל תזכרו דבר אחד: הדבר הזה שאתם מרגישים עכשיו, שלא הרגשתם הרבה זמן, נקרא: תקווה."