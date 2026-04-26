ברית האחים חוזרת

"ימין ליברלי" | תקף את החרדים וסיים בפסוק - הצהרתו של נפתלי בנט אחרי החבירה ללפיד

המועמד לראשות הממשלה נפתלי בנט הצהיר הערב כי הוא חובר ליאיר לפיד להקמת מפלגה בראשותו | בנט הבהיר כי תפקידה של הממשלה בראשותו תהיה לרדוף את ה"משתמטים", היינו לומדי התורה - וסיים בפסוק, תוך שהוא מבהיר כי הממשלה תהיה ליברלית (חדשות)

בנט ולפיד | ארכיון (צילום: MARC ISRAEL SELLEM/POOL)

ראש הממשלה לשעבר הודיע מוקדם יותר (ראשון) על הקמת מפלגת "ביחד" תחת הנהגתו, הבטיח להקים ועדת חקירה למחדל אוקטובר וקרא לגדי איזנקוט להצטרף לחיבור החדש.

​בפתח הצהרתו המיוחדת הערב, ביקש נפתלי בנט לשלוח תנחומים למשפחתו של לוחם השריון, סמל עידן פוקס ז"ל, שנפל בקרב בדרום לבנון. בנט ספד ללוחם ואמר כי "עידן יצא להגן על כולנו ונפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך ונצור בליבנו תמיד". מיד לאחר מכן עבר בנט לנושא הפוליטי והכריז על איחוד עם תחת מפלגה חדשה בשם "ביחד".

​בנט תיאר את המהלך כצעד פטריוטי וציין כי "הערב אנחנו מתאחדים ומקימים את מפלגת ״ביחד״ בהנהגתי, מפלגה שתוביל לניצחון גדול, ולפתיחת עידן חדש למדינה האהובה שלנו". הוא הדגיש כי למרות חילוקי הדעות ביניהם, השניים בחרו להילחם יחד לטובת המדינה. לדבריו, "האחדות בינינו היא מסר לכל עם ישראל: תם עידן הפילוג. הגיע עידן התיקון".

​בהמשך דבריו הציג בנט את הישגי ממשלת השינוי בראשותו, שלדבריו עשתה בשנה אחת את מה שאחרות לא עשו בארבע, והבטיח כי הממשלה הבאה תורכב מאנשי מקצוע ותפעל במהירות. הוא התחייב כי ביום הראשון לכהונתה "נקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח השבעה באוקטובר כדי להביא אמת למשפחות, ותשובות לכל עם ישראל".

​בנט פירט את יעדי המפלגה, ובהם קידום חוק שירות לכולם ו"הפסקת מימון ההשתמטות", לצד הגבלת כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים. הוא הבהיר כי "נשמור על אדמות ארצנו ולא נמסור סנטימטר לאויב". בנט שיבח את לפיד על שהוכיח כי טובת המדינה מעל הכל, וקרא לגדי איזנקוט להצטרף לחיבור באומרו כי "אנחנו דוהרים קדימה לניצחון. גדי, דלתנו פתוחה גם עבורך". את דבריו חתם בתודה לנשותיהם ובחזון ל"ימין ליברלי" המעניק בית לכלל הציבור, חוץ מלחרדים, כמובן.

יאיר לפיד אמר הערב:

"אני מצטרף לתנחומים למשפחתו של חלל צה״ל סמל עידן פוקס ז"ל, שנפל בקרב על הגנת המדינה. ושולח איחולי החלמה לפצועים.

אנחנו עומדים פה היום יחד כדי להתחיל תיקון גדול בעם ישראל. אנחנו עומדים פה יחד בשביל הילדים שלנו.

מדינת ישראל צריכה לשנות כיוון. זה מבחן למנהיגות שלנו, ואנחנו נעמוד בו. מה שאתם רואים פה היום, הוא הצעד הראשון. אנחנו פה מפני שהמדינה הזו זקוקה לאיחוד כאוויר לנשימה.

אנחנו עומדים פה יחד בשביל כל מי שמאמין בדמוקרטיה. מאמין ביסוד היהודי העמוק של המדינה. מאמין בערכי הציונות ובזכותנו על הארץ הזו.

אני רוצה להגיד מפה לאנשי יש עתיד, שכבר 14 שנים נלחמים באהבה למען המדינה: אנחנו עושים היום את מה שתמיד ידענו לעשות - שמים את האגו בצד, עושים את מה שטוב למדינת ישראל.

כדי לנצח בבחירות המרכז הישראלי כולו צריך להתייצב מאחורי נפתלי בנט.

בנט הוא איש ימין מובהק, אבל הוא ימין ליברלי, הגון, שומר חוק, שלא מכר את ערכיו – לא לסחטנות חרדית ולא לשחיתות - הוא היה ראש ממשלה מצויין, והוא יהיה ראש ממשלה מצויין. זה מה שאנחנו צריכים עכשיו.

אני לא מנסה לטשטש הבדלים או מחלוקות, אבל תמיד היה בינינו עוד משהו: אמון וחברות. אנחנו מכירים הרבה שנים, עברנו הרבה יחד, קיבלנו החלטות קשות יחד, אנחנו סומכים אחד על השני. יש בינינו אמון וחברות.

כולנו אחרי שנים קשות. עם ישראל נקרע מבפנים במריבות. אחר כך הגיע טבח השבעה באוקטובר, שנתיים וחצי של ריצה למקלטים ו"הותר לפרסום". יוקר המחיה מפרק דור שלם, האלימות ברחובות שלנו נוראה. מגיע לאזרחי מדינת ישראל משהו אחר.

אנחנו מתאחדים היום כדי לנצח בבחירות ולהקים ממשלה ציונית, חזקה, יציבה. חיבור בין מרכז לימין, בין דתיים לחילונים, בין הצפון לדרום, בלי השתמטות ובלי קיצוניות.

יש בישראל את האנשים הכי טובים בעולם. מגיעה להם ממשלה יעילה, מתפקדת, הגונה, שתשקיע בציבור העובד שמשרת בצבא, במילואימניקים ובני משפחותיהם. ממשלה שתתן בטחון, תתמקד בחינוך, תוריד מחירים, תלחם בשחיתות, תגייס את החרדים.

לא מזמן היו בהונגריה בחירות. הנצחון של האופוזיציה שבר את כל הסקרים. היה הרבה יותר גדול ממה שמישהו ציפה. אחרי 16 שנה בשלטון אורבן הפסיד. זה קרה מפני שאנשים האמינו שאפשר לעשות שינוי. הם התאחדו מאחורי מועמד אחד, נלחמו על המדינה שלהם - ונצחו.

בשביל זה בנט ואני פה, בשביל זה אנחנו עושים את האיחוד הזה. אתם תשמעו עכשיו אלף פרשנויות, אבל תזכרו דבר אחד: הדבר הזה שאתם מרגישים עכשיו, שלא הרגשתם הרבה זמן, נקרא: תקווה."

יאיר לפידנפתלי בנטברית האחים

33
לא לחינם הלך זרזיר אצל עורב... "יושב בשמיים ישחק..."
ששש
32
בנט תלמד אי אפשר לעשות תיקון כשחצי מהעם מרגיש שאתה נלחם בו היית ונשארת זגזגן הציבור לא שוכח
דניאל
ואיך חצי מהעם מרגיש כלפי קטאריהו?
מיואש למדי
31
אל תדבר בשם הימין הימין האמיתי מכבד את התורה ואת החכמים הלכת עם לפיד פעם אחת וראינו מה קרה עכשיו אתה חוזר על אותה טעות? ביחד זה עם החרדים לא נגדם ה' יפר עצתם ויקלקל מחשבתם
זר
הימין האמיתי לא מכבד את התורה, רק עושה צחוק מהחרדים פעם אחרי פעם
מני
נכון
נכון
הימין האמיתי מבין שבלי תורה אין לנו זכות קיום כאן זה לא רק כבוד זו שותפות גורל מי שבאמת עושה צחוק מהחרדים זה מי שמקים מפלגת ביחד שמודיעה מראש שהיא לא מקבלת חרדים הימין והחרדים יודעים להסתדר מצוין הניסיון שלך לסכסך ביניהם לא יעבוד
אריאל
30
מי שבונה על שנאת חרדים ופגיעה בלומדי תורה יסיים מתחת לאחוז החסימה עם ישראל חי לא בזכות בנט אלא בזכות התורה
גואטה
29
צריך להתפלל עליו שיחזור בתשובה איך אפשר לומר ביחד כשמדירים את כל הציבור החרדי? זו לא אחדות זה פירוד הלבבות
נועם
לא מדירים מי שרוצה הטבות שישרת מי שמוותר שלא ישרת. המדינה זקוקה לחיילים.
פיני
המדינה זקוקה לחיילים אבל היא לא יכולה להתקיים בלי הרוח והתורה שלה לנסות לחנך ציבור שלם דרך שלילת תקציבים זה לא ליברליות ולא פטריוטיות זה פשוט פילוג במסווה של שוויון בנט ולפיד לא מחפשים פתרון אמיתי לגיוס הם מחפשים כותרות שיגרמו לחצי עם להרגיש לא רצוי במדינה שלו
ניסים
28
בנט ולפיד מתאחדים? וואו, איזה חידוש! זה בערך כמו להודיע שהשמש זורחת במזרח. בפעם הבאה הם יבטיחו לנו שהם לא יישענו על מנסור עבאס, ואנחנו בטח נאמין
שימי
27
אני עובד אני משרת ואני חרדי ואני אומר לך בנט אתה לא מייצג אותי ולא את הליברליות שלי אתה מייצג רק את השאיפה שלך להיות ראש ממשלה בכל מחיר שחרר אותנו מהטובות שלך
חרדי מודרני
אתה לא מעניין מי שמשרת יקבל הטבות ומי שיבחר לא לשרת לא יקבל דבר. פשוט מאוד.
טובי
26
סלבדור בוא תראה בנט נהיה חזן אומר פסוקים בסוף יא ווארדי בטח לפיד כתב לו את הדרשה בנט תגיד לי ימין ליברלי זה כולל פיתה עם לבנה או שזה רק לצפונים מרמת אביב? תעלה על האוטובוס ולך לרעננה עזוב אותנו בשקט
חליפה
25
הרבה מחשבות בלב איש רק עצת השם היא תקום. מי שרודף לומדי תורה, ורוצה תרבורה בשבת ונשואים לא כדת משה וישראל , לא יצליח . אמן כן יהי רצון
אליזה
24
חיבור הרשעים הם ביניהם יעמוד השטן
אבי

