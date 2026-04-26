כיכר השבת
"זה חייב להיגמר"

דוברת הבית הלבן חושפת: כך הגיב טראמפ מאחורי הקלעים לאחר ניסיון ההתנקשות

דוברת הבית הלבן קרוליין לאוויט חשפה לפני זמן קצר בפוסט בו פרסמה את תגובתו של הנשיא טראמפ לאירוע הירי, ניסיון התנקשות שכוון ככל הנראה אליו בפעם השלישית |

1תגובות
הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

דוברת הבית הלבן קרולין לאוויט הגיבה אחר הצהריים (ראשון) לניסיון ההתנקשות השלישית בחייו של .

בפוסט שפרסמה, חשפה קרוליין לאוויט את התנהלותו של הנשיא טראמפ שניות לאחר שהתברר כי חייו היו שוב נתונים בסכנה.

"מה שהיה אמור להיות ערב כיפי בארוחת הערב של WHCA@ עם הנשיא טראמפ שמספר בדיחות וחוגג חופש ביטוי, נתפס על ידי אדם משוגע ומנוול שחיפש להתנקש בנשיא ולהרוג כמה שיותר בכירים בממשל טראמפ", כתבה לאוויט.

בדבריה תיארה הדוברת את תגובתו של טראמפ באותם רגעים: "הייתי עם הנשיא טראמפ והגברת הראשונה מאחורי הקלעים אחרי שהובלנו במהירות למקום בטוח על ידי השירות החשאי", כתבה לאוויט.

לדבריה, "הנשיא טראמפ היה פשוט נטול פחד, אבל כפי שאמר אתמול בלילה, האלימות הפוליטית הזו חייבת להיגמר.

תודה לכוחות אכיפת החוק על שמירת כולנו בבטחה, כולל הסוכן האמיץ שלקח כדור בחזה ומיד נע כדי לנטרל את היורה. התפללו למען המדינה שלנו."

לאוויט, דוברתו המסורה של טראמפ צפויה לקחת הפסקה מתפקידה בשבועות הקרובים ולצאת לחופשת לידה.

בשלב זה, טרם מונה מחליף לדוברת הצעירה שהפכה לאייקון בבית הלבן.

דונלד טראמפקרוליין לוויט

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
טרמפ מאוד אמיץ נחוש והחלטי לא נותן לאירנים למסמס, אותו יש מישהו שחושב שאפשר להפחיד אותו, ה ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם,
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר