דוברת הבית הלבן קרולין לאוויט הגיבה אחר הצהריים (ראשון) לניסיון ההתנקשות השלישית בחייו של הנשיא טראמפ.

בפוסט שפרסמה, חשפה קרוליין לאוויט את התנהלותו של הנשיא טראמפ שניות לאחר שהתברר כי חייו היו שוב נתונים בסכנה.

"מה שהיה אמור להיות ערב כיפי בארוחת הערב של WHCA@ עם הנשיא טראמפ שמספר בדיחות וחוגג חופש ביטוי, נתפס על ידי אדם משוגע ומנוול שחיפש להתנקש בנשיא ולהרוג כמה שיותר בכירים בממשל טראמפ", כתבה לאוויט.

בדבריה תיארה הדוברת את תגובתו של טראמפ באותם רגעים: "הייתי עם הנשיא טראמפ והגברת הראשונה מאחורי הקלעים אחרי שהובלנו במהירות למקום בטוח על ידי השירות החשאי", כתבה לאוויט.

לדבריה, "הנשיא טראמפ היה פשוט נטול פחד, אבל כפי שאמר אתמול בלילה, האלימות הפוליטית הזו חייבת להיגמר.

תודה לכוחות אכיפת החוק על שמירת כולנו בבטחה, כולל הסוכן האמיץ שלקח כדור בחזה ומיד נע כדי לנטרל את היורה. התפללו למען המדינה שלנו."

לאוויט, דוברתו המסורה של טראמפ צפויה לקחת הפסקה מתפקידה בשבועות הקרובים ולצאת לחופשת לידה.

בשלב זה, טרם מונה מחליף לדוברת הצעירה שהפכה לאייקון בבית הלבן.