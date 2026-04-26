כיכר השבת
זה מה שאמר על הגרעין

טראמפ בהכרזה דרמטית: "לא אשלח יותר את הנציגים שלי לפקיסטן" - והסיבה המפתיעה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הערב כי לא יאפשר יותר יציאה של נציגיו לפקיסטן, לאחר המשבר בשיחות והנסיעה המביכה וחסרת התועלת של הנציגים האמריקנים בשבת | הנשיא חזר והדגיש שהאורניום המועשר חייב להיות בידי ארה"ב (חדשות)

(צילום: הבית הלבן)

הודיע בראיון לרשת 'פוקס ניוז' כי לא יאפשר עוד טיסות ממושכות לפגישות והדגיש כי התנאי הבלתי מתפשר להסכם הוא מניעת נשק גרעיני מאיראן.

הנשיא דונלד טראמפ הודיע כי החליט להשיב את נציגי ארצות הברית מהמשא ומתן עם איראן, תוך שהוא מותח ביקורת על הצורך בטיסות הממושכות ליעדי המפגש.

"ובכן, קראתי להם לחזור, לאנשים שלנו. הטיסה היא בערך 17 שעות. יש לנו כבוד גדול לפילדמרשל של פקיסטן ולראש ממשלת פקיסטן. הם אנשים נהדרים. הם באמת טובים. אבל, אתם יודעים, זו טיסה של 17, 18 שעות" אמר הנשיא והבהיר כי אינו רואה עוד טעם בשיגור משלחות למרחקים כאלו כאשר עמדת הכוח נמצאת בידי וושינגטון.

הנשיא פירט את השתלשלות העניינים שהובילה להחלטתו ואמר כי "אמרתי, מתי הפגישה הזו מתקיימת? וזה היה אמור להיות ביום שלישי וזה היה יום שבת והם עוזבים, אתם יודעים, ועד שהם מגיעים לשם, אלו שעות על גבי שעות של טיסה. ואמרתי, אנחנו לא עושים את זה יותר. יש לנו את כל הקלפים. אם הם רוצים לדבר, הם יכולים לבוא אלינו או שהם יכולים להתקשר אלינו. אתם יודעים, יש טלפון. יש לנו קווים מאובטחים נחמדים, למרות שאני לא בטוח שכל קו טלפון הוא מאובטח, למען האמת, אבל יש לנו קווים מאובטחים ואם הם רוצים, אנחנו יכולים לדבר".

טראמפ הדגיש כי למרות הערכתו למתווכים הפקיסטנים, הדרך שבה התנהלו המגעים עד כה אינה יעילה עוד מבחינתו. "אבל אנחנו לא שולחים אנשים לנסוע 18 שעות כדי להיפגש היכן שאתם ממש חושבים על זה. הייתה לנו פגישה ליום שלישי וזה היה ביום שבת כשאמרתי, מה אנחנו נפגשים ביום שלישי? בגלל שזה כל כך רחוק אז כבוד גדול לפקיסטן, אבל אבל אני אעשה זאת כי הם היו נהדרים. הם באמת ניסו והם יישארו מעורבים, אבל אנחנו הולכים לעשות את זה בטלפון. אז אם הם רוצים, הם יכולים להתקשר אלינו. אבל שוב, הם יודעים מה חייב להיות בהסכם. פשוט מאוד. הם לא יכולים להחזיק בנשק גרעיני. אחרת, אין סיבה להיפגש", סיכם הנשיא.

הנשיא הוסיף: "אני חושב שהמלחמה הזאת תסתיים בקרוב מאוד ואנחנו נצא מנצחים".

פקיסטן, ג'יי די ואנס, דונלד טראמפ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר