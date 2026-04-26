"הוא חולה נפש": טראמפ מגיב לאחר שמניעיו של היורה נחשפו

הבית הלבן פרסם ביום ראשון פרטים חדשים על קול אלן, החשוד בירי באירוע ארוחת כתבי הבית הלבן, ועל מה שנמסר על ידי בני משפחתו לחוקרים לאחר התקרית.

לפי הודעת הבית הלבן, אחיו של אלן עדכן את משטרת ניו לונדון בקונטיקט כי הוא שלח לבני המשפחה מסמך שנראה כמו מניפסט לפני הירי שהתרחש במלון וושינגטון הילטון. לפי ההודעה, המסמך כלל כוונה מפורשת לפגוע בבכירים בממשל.

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ התייחס לכך בראיון לרשת 'פוקס ניוז' ואמר כי מדובר באדם “חולה נפש”. לדבריו, “כשקוראים את המניפסט שלו מבינים שהוא מלא שנאה. הוא היה אדם מאוד מופרע”.

עוד נמסר מהבית הלבן כי אחותו של אלן, אביריאנה אלן, מסרה לשירות החשאי ולמשטרת מחוז מונטגומרי כי אחיה השמיע לאורך זמן התבטאויות קיצוניות, ודיבר על כוונה “לעשות משהו” כדי לתקן בעיניו את בעיות העולם.

הטקסט המלא: זה המכתב שכתב המחבל שניסה להתנקש בדונלד טראמפ יוסי נכטיגל | 20:51

לדבריה, הוא רכש שני אקדחים ורובה ציד מחנות נשק פרטית, ואחסן אותם בבית הוריהם מבלי שההורים ידעו על כך. היא הוסיפה כי הוא נהג להתאמן באופן קבוע במטווחים, וכן השתתף בעבר בהפגנה בקליפורניה נגד הנשיא תחת הכותרת “בלי מלכים”.

בינתיים, החקירה סביב האירוע והנסיבות שהובילו אליו נמשכת על ידי רשויות אכיפת החוק הפדרליות והמקומיות.