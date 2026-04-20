בימים אלו נחתמה שורת אירועי ׳בין הזמנים׳ של חודש ניסן, כאשר מוקד פעילות מרכזי נרשם השנה באזור דרום הארץ. במסגרת פרויקט של ארגון ׳איחוד בני הישיבות׳, פקדו למעלה מ-10,000 בחורים את מתחם ה״איחודאצ׳ה״ שהוקם בעיר דימונה, ונהנו מימי גיבוש והתרעננות לקראת חזרתם לספסל הלימודים.

הפקת אירוע בסדר גודל כזה, בפרט בסמיכות לחג הפסח ותחת האילוצים הביטחוניים, דרשה היערכות לוגיסטית מורכבת בשטח. כדי לווסת את העומסים הרבים ולמנוע תורים, הפעילות חולקה לשלושה מוקדים מקבילים, במטרה לאפשר תנועה זורמת של המשתתפים לאורך כל שעות היום.

המוקד הראשון התרכז בפעילויות אקסטרים במרחבי הדרום, וכלל בין היתר טיולי אופניים ומסלולי סנפלינג מול נופי האזור. המוקד השני הוקדש לתוכן והרצאות, עם תוכניות אינטראקטיביות והצגות שהותאמו לבני הישיבות. במקביל, המוקד השלישי סיפק זמן מנוחה במתחם בריכות, שלוותה במופעי אמן חושים וכיבוד שחולק למשתתפים.

השליטה על המוני הבחורים התאפשרה באמצעות חלוקה מראש לקבוצות, תוך שימוש במערך צמידים צבעוניים שניתב את הקהל בין המתחמים השונים בהתאם ללוח הזמנים. ״הייתה כאן היערכות לוגיסטית מרשימה״, סיפר אחד מבני הישיבות שלקח חלק בפעילות. ״למרות כמות המשתתפים העצומה, הכל תקתק והיה סדר שאפשר באמת ליהנות מהיציאה המיוחדת״.

מעבר לפן החווייתי, המארגנים שמו דגש מיוחד על נהלי הבטיחות. כלל מתקני האקסטרים ומערך ההיסעים פעלו תחת פיקוח הדוק במטרה לשמור על ביטחונם של רבבות המשתתפים.

מדי ערב, עם סיום הפעילויות במתחמים השונים, התכנסו אלפי הבחורים בפארק ירוחם למתחם מנגל מפנק שחתם את יום החופשה. הפארק נערך מראש לקליטת ההמונים לאורך כל ימי הפעילות, עם פריסת תשתיות תאורה, פינות ישיבה נרחבות וחניונים מוסדרים שקלטו את עשרות האוטובוסים. בארגון הודו לנציגי הרשויות המקומיות על שיתוף הפעולה שאיפשר את קיום הפעילות, וציינו כי ימי הגיבוש העניקו לבחורים כוחות מחודשים לקראת חזרתם להיכלי הישיבות ב׳זמן קיץ׳ הבעל״ט.