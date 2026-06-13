בימים אלו, בעודנו נמצאים בשלב רגיש במיוחד לקראת החתימה על הסכם הפסקת האש עם חיזבאללה, עולות בישראל הערכות מודיעיניות מדאיגות לפיהן ארגון הטרור ינסה לאתגר את ההסכם ואף להרחיב את טווח הלחימה. על פי הנמסר, מדובר בימים משמעותיים במיוחד שבהם הפעילות בשטח חריגה ביותר.

ההערכה המרכזית במערכת הביטחון היא שחיזבאללה ינסה להתגרות בישראל באמצעות פרובוקציות שונות, במטרה לגרור את צה"ל לתקיפות נרחבות שיסכלו את ההסכם המתגבש. לפי הערכה זו, הארגון מעוניין למסמס את התקיפות הישראליות ולהציג את ישראל כמפרת את ההבנות.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב בחריפות להתפתחויות ודרש תגובה נחרצת. "אסור לתת לחיזבאללה לנצל את המצב לטובת פגיעה בצפון", כתב סמוטריץ'. "הדרך היחידה: על כל ירי לעבר שטחנו יפלו עשרה בניינים בדאחייה. עוד הלילה".

עם זאת, על פי תדרוכים שיוצאים מכיוון צה"ל, נראה כי בישראל נערכים לכך שהדרג המדיני יעצור את התקדמות הכוחות בדרום לבנון, וזאת על מנת לא לפגוע בהסכם המתגבש עם ארצות הברית. מדובר במהלך שעלול להשפיע על המשך הפעילות המבצעית בשטח.