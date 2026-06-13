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"יפלו בניינים"

ההערכה בישראל: כך חיזבאללה ינסה לאתגר את ההסכם - וכך סמוטריץ' הגיב

ימים משמעותיים לפני החתימה על ההסכם עם חיזבאללה • הערכות בישראל: הארגון ינסה להתגרות ולגרור את ישראל לתקיפות | סמוטריץ': על כל ירי יפלו עשרה בניינים בדאחייה (צבא וביטחון)

תקיפה בדאחיה, אילוסטרציה (צילום: לפי סעיף 27א)

בימים אלו, בעודנו נמצאים בשלב רגיש במיוחד לקראת החתימה על הסכם הפסקת האש עם חיזבאללה, עולות בישראל הערכות מודיעיניות מדאיגות לפיהן ארגון הטרור ינסה לאתגר את ההסכם ואף להרחיב את טווח הלחימה. על פי הנמסר, מדובר בימים משמעותיים במיוחד שבהם הפעילות בשטח חריגה ביותר.

ההערכה המרכזית במערכת הביטחון היא שחיזבאללה ינסה להתגרות בישראל באמצעות פרובוקציות שונות, במטרה לגרור את צה"ל לתקיפות נרחבות שיסכלו את ההסכם המתגבש. לפי הערכה זו, הארגון מעוניין למסמס את התקיפות הישראליות ולהציג את ישראל כמפרת את ההבנות.

שר האוצר הגיב בחריפות להתפתחויות ודרש תגובה נחרצת. "אסור לתת לחיזבאללה לנצל את המצב לטובת פגיעה בצפון", כתב סמוטריץ'. "הדרך היחידה: על כל ירי לעבר שטחנו יפלו עשרה בניינים בדאחייה. עוד הלילה".

עם זאת, על פי תדרוכים שיוצאים מכיוון צה"ל, נראה כי בישראל נערכים לכך שהדרג המדיני יעצור את התקדמות הכוחות בדרום , וזאת על מנת לא לפגוע בהסכם המתגבש עם ארצות הברית. מדובר במהלך שעלול להשפיע על המשך הפעילות המבצעית בשטח.

תמונות של המפות שאותרו באחד מהתוואים התת-קרקעיים (צילום: דו"צ)

כזכור, צה"ל תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון, במסגרת המאמץ ההתקפי המתמשך. התשתיות שהושמדו כללו משגרי רקטות, מבנים ששימשו את מחבלי הארגון, ועמדות שהיוו איום על כוחות צה"ל ועל יישובי הצפון.

במקביל, כוחות אוגדה 36 ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית להעמקת טיהור רשת המנהרות התת-קרקעיות המסועפת מתחת לרכס הבופור. במהלך הפעילות נחשפו מפות שתוכננו על ידי משטר הטרור האיראני, הממחישות את האיום הממשי שהיווה המרחב על ישובי הצפון.

המתח הגובר בימים אלו מעיד על המורכבות הרבה שבניהול המשא ומתן לקראת הפסקת אש, כאשר בשטח ממשיכה פעילות מבצעית אינטנסיבית מצד שני הצדדים.

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