במעונו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך, התכנסו בסוף שבוע האחרון שורה מכובדת של רבנים, ראשי ישיבות ומרביצי תורה, למסיבת לחיים מיוחד במינו, לרגל הכתרתו של הגאון רבי ישראל קליין לתפקיד המשגיח והמנהל הרוחני בישיבתו הרמה של הגר"מ השוכנת בעיר בית שמש.

המינוי החדש מגיע על רקע הפריחה האדירה של הישיבה והתרחבותה לקראת זמן אלול הבעל"ט, כשבמקביל החלו בימים אלו עבודות הבנייה של קריית הישיבה החדשה ברמה ד'.

במרכז המעמד נשא הפוסק דברים חוצבים על המצב הרוחני בארץ. בדבריו התייחס לניסיונות הפגיעה בעולם התורה ואמר: "שמחה גדולה אצלנו שנכנס משגיח חדש לישיבה. יש בזה קידוש השם דווקא בזמן כזה שהרשעים פועלים להחריב את עולם התורה. אנחנו לא מתפעלים מהם, ואדרבה אנחנו נחזק יותר את התורה, לחזק ולבנות את הישיבות הקדושות".

הגר"מ שרטט בדבריו את דמותה של הישיבה האידיאלית, תוך שהוא מצטט מרבו, הגה"צ רבי משה שניידר זצ"ל: "העבודה של משגיח היא לבנות את כל צורת הישיבה. רבי שניידר היה אומר שישיבה זה לא אוניברסיטה שלומדים בה מקצוע. בישיבה בונים 'בן תורה' בלימוד, בתפילה וביראת חטא".

הגר"מ הסביר את ההבדל הדק אך המהותי: "יש חילוק גדול בין 'לומד תורה' ל'בן תורה'. לומד תורה קשור לתורה רק כשהוא לומד. 'בן תורה' זו מציאות אחרת, הוא קשור לתורה בכל עת, גם כשהוא סוגר את הגמרא. רואים עליו שהוא בן תורה בכל הליכותיו".

בהתייחסו לתפקיד המשגיח, הדגיש הגר"מ: "יש מקומות שהמשגיח אומר רק 'פילוסופיה', אבל עיקר דרך המוסר הוא לעורר הלבבות למוסר כפשוטו, לקיים 'נחפשה דרכינו ונחקורה'. עכשיו ב"ה מגיע משגיח חדש שכבר התחזק גברא לעורר לבבות, וזו בחירה נכונה ודבר נאה".

בסיום דבריו האציל הגר"מ מברכת קודשו למשגיח החדש תוך שהוא מדרבנו שיעמוד איתן על משמרתו, וציין כי הישיבה היא בבחינת "בית מקדש" שיש להיכנס אליו באימה.

לאחר מכן נשא דברי ברכה הגאון רבי מרדכי פיש, משגיח ישיבת 'עטרת שלמה' לצעירים, ששיבח את המשגיח החדש הגר"י קליין המרביץ תורה עשרות שנים. הוא ציין כי המשגיח החדש משלב גאונות בתורה יחד עם עבודת המוסר, כדרכו של הרב דסלר זצ"ל. בנימה אישית הוסיף הרב פיש: "זכיתי שחתני למד בישיבה, והוא מרגיש ממש כבן של ראש הישיבה".

המשגיח הנכנס, הגר"י קליין, נשא דברים נרגשים וחתם בברכת כהנים באהבה לראש הישיבה ולתלמידים. את המעמד חתם רה"י הגאון רבי אפרים זלמן שטרנבוך, שהעלה על נס את זכותם של הבחורים להתעלות בצל שיעוריו של אביו הגדול.

במעמד השתתפו הרבנים הגאונים ראשי הישיבות והמשגיחים: רבי מרדכי שפירא, רבי ליפא זייציק, רבי יהושע מישקובסקי, רבי חיים גרין, רבי אברהם ישעיהו סוקלובר, רבי שרגא קשש, רבי מאיר פרנק, ורבני הישיבה רבי יחזקאל פרבשטיין ורבי נפתלי צבי יהודה לייב פיינשטיין.