נס אמיתי: בת ה-7 שנפצעה אנוש מפגיעת הטיל בערד חזרה לחיים

ילדה בת שבע שנפצעה באורח אנוש במהלך מבצע "שאגת הארי" בערד, שוחררה לאחרונה לביתה לאחר תקופה ארוכה של מאבק רפואי אינטנסיבי, שכלל סדרת ניתוחים מורכבים ואשפוז ממושך.

האירוע התרחש בעקבות פגיעת הדף שגרמה לניפוץ חלון, כאשר רסיסי זכוכית פגעו בילדה וגרמו לה לפציעות קשות במיוחד. היא פונתה תחילה לבית החולים סורוקה במצב קריטי, כשהיא סובלת מדימומים רבים ונזק רב-מערכתי.

בבדיקות התברר כי חלק מהרסיסים חדרו לבטנה, פגעו בכבד, בכלי דם מרכזיים ואף בצינור המרה – פגיעות שמחייבות טיפול כירורגי מורכב ודחוף.

לאחר ייצוב ראשוני, הועברה הילדה להמשך טיפול ביחידה לטיפול נמרץ במרכז שניידר, שם עברה מספר ניתוחים מורכבים. בהמשך אושפזה במחלקה הכירורגית, ובמשך שבועות ארוכים נאבקו הרופאים על חייה ועל שיקומה.

למרות חומרת הפציעות, מצבה הלך והשתפר בהדרגה, עד שבימים האחרונים שוחררה לביתה כשהיא במצב טוב.

אביה תיאר את התקופה שעברה המשפחה: "עברנו רגעים שלא ניתן לתאר במילים. ראינו את הילדה שלנו נלחמת על החיים, והצוות בשניידר לא ויתר עליה לרגע. בזכותם היא איתנו היום. אין לנו מילים להודות על המקצועיות, המסירות והלב הגדול של כל מי שלקח חלק בטיפול בה".