כיכר השבת
בלתי נתפס

"גם אני מתתי באותו יום": אבי התינוקות שנרצחו באכזריות במסר קורע לב

ירדן ביבס פרסם מסר קורע לב לאשתו שירי ולילדיו אריאל וכפיר שנרצחו בשבי. |"אתם חסרים לי כל שנייה", כתב בכאב (בארץ)

3תגובות
ירדן עם בנו כפיר הי"ד (צילום: מתוך אינסטגרם)

בפוסט קורע לב שפרסם הערב (רביעי) ברשתות החברתיות, פנה ירדן ביבס לאשתו שירי ולילדיו אריאל וכפיר, שנרצחו באכזריות על ידי ה.

"עברנו לגולן כמו שרצינו... אבל אתם חסרים לי כל שנייה. אני מרגיש כל כך לבד בלעדיכם", כתב ירדן, שחזר מהשבי ללא משפחתו לאחר חודשים ארוכים של בידוד ותנאים קשים.

"גם אני מתתי באותו היום, אבל רק אתם הפסקתם לנשום. העובדה שאני פה ואתם לא – זה מה שהכי קשה לי", הוסיף.

בהמשך שיתף כי ברגעי הייאוש הוא נושא עיניים למעלה: "אני מסתכל לשמיים ומחפש את שלושת הכוכבים שלי – שירי, אריאל וכפיר", סיכם בכאב.

חטופיםחמאסמשפחת ביבסירדן ביבסשבעה באוקטובר
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
שיקלתי את בני מחמדי לפני כשנתיים וגם אני מידי פעם מסתכלת לשמיים ומפנתזת לראות אותו מחייך אלי.
מזדהה
ה יתן לכם תנחומים. אוהב אתכם מאד. יהודיננ
יוחנן
1
רחמים רחמים רחמים בבקשה משיח משיח משיח
כואב הלב

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר