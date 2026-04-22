בפוסט קורע לב שפרסם הערב (רביעי) ברשתות החברתיות, פנה ירדן ביבס לאשתו שירי ולילדיו אריאל וכפיר, שנרצחו באכזריות על ידי החמאס.

"עברנו לגולן כמו שרצינו... אבל אתם חסרים לי כל שנייה. אני מרגיש כל כך לבד בלעדיכם", כתב ירדן, שחזר מהשבי ללא משפחתו לאחר חודשים ארוכים של בידוד ותנאים קשים.

"גם אני מתתי באותו היום, אבל רק אתם הפסקתם לנשום. העובדה שאני פה ואתם לא – זה מה שהכי קשה לי", הוסיף.

בהמשך שיתף כי ברגעי הייאוש הוא נושא עיניים למעלה: "אני מסתכל לשמיים ומחפש את שלושת הכוכבים שלי – שירי, אריאל וכפיר", סיכם בכאב.