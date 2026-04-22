מתוך 16 מועמדים: זו הצעירה הדתייה שהוכתרה ל'כלת התנ"ך'

שלוש שנים אחרי הכלה הקודמת, יש לישראל כלת חידון התנ"ך חדשה. הודיה כהן, תלמידת כיתה י"א מאולפנת הרב בהר"ן בגדרה, תושבת מושב ניר עקיבא בדרום, הוכתרה היום (רביעי) כזוכה בחידון התנ"ך העולמי לנוער.

החידון, שבו השתתפו השנה 16 בני נוער משבע מדינות שונות, נערך בסימן "לבנות ולנטוע" בתיאטרון ירושלים. עקיבא (ג'ק) שרייר, תלמיד כיתה י' מארצות הברית, הוכתר כסגן כלת החידון. במקום השלישי סיים יהושוע אפלבאום מישראל, הלומד באקדמיה העברית ע"ש ברמן.

אולם מאחורי הקלעים של האירוע החגיגי התרחש פרק דרמטי. העיתונאי שילה פריד דיווח כי שעות ספורות לפני הקלטת השלב הפומבי התעורר חשד שאחת המתמודדות עשתה שימוש בבינה מלאכותית ונעזרה בה לענות בחלק הכתוב שאותו ביצעו המתמודדים מהבית. הניסוחים שהובאו על ידי המתמודדת עוררו תמיהה בקרב הנהלת החידון. בעקבות כך הוחלט שלא להעלותה לשלב הפומבי. לאחר דין ודברים הוכרע לבחון אותה מחדש בכתב ולהחזיר אותה לתחרות.

כלת התנ"ך ( צילום: ברונו שרביט, לע״מ )

חידון מוקלט מראש

יצוין כי השנה החידון הוקלט מראש ומשודר כעת. חלק מהמתמודדים השתתפו בו באמצעות הזום, בשל המרחק הגיאוגרפי והנסיבות הלוגיסטיות.

חידון התנ"ך העולמי לנוער מתקיים מדי שנה בסמוך ליום העצמאות, ומהווה אירוע מרכזי בלוח השנה הישראלי. השנה התמודדו בו נציגים מישראל ומהתפוצות, כאשר הנושא המרכזי היה "לבנות ולנטוע".

בשנים האחרונות זכו בחידון התנ"ך מתמודדים מגוונים. בשנת תשפ"ב זכו שני חתנים במקום הראשון - דביר חיים מרצבך והלל כהן, לאחר מירוץ מותח שהסתיים בתיקו. בשנת תשע"ו זכה אלקנה פרידמן, נער בן 14 מישיבת 'בני צבי' בבית אל, כאשר סגניתו הייתה תהילה מטס מרחובות - אחותו של אייל יצחק מטס שזכה בשנה שקדמה לכך.

הכלה הראשונה בחידון התנ"ך הייתה לפני שלוש שנים, ומאז המתינו לזוכה נוספת. הודיה כהן מצטרפת כעת לשורה ארוכה של זוכים שהוכיחו את עומק הידע שלהם בתנ"ך.

רשימת המשתתפים

ישראל:

גיאורגי ריבניקוב

הודיה כהן

ידידיה מולאיוף

יעל יאו

ארה"ב:

Jack Shrier

Joshua Appelbaum

Hadassa Ritz

אנגליה:

Leah Gittel Ostroff

דרום אפריקה:

Tehila Ranells

Chaim Goldfein

מקסיקו:

Sara Shasho Shaluach

Miriam Dichi

פנמה:

Jacky Fnounou

Alan Eitan

קנדה:

Michelle Gamliel

Maya Verskin