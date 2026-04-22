בעולם החרדי נהוג להתבדח שיום העצמאות מציינים רק אצל הציבור הדתי לאומי וה'נטורי קרתא' - כל אחד לפי שיטתו. הדתיים-לאומים חוגגים בעוד נטורי קרתא צמים וקוראים "ויחל", לעומת החרדים המיינסטרים שלא מתייחסים ליום זה כלל.

אלא שמצאנו יהודי אחד שלכאורה פסח על שני הסעיפים.

הגה"צ רבי בן ציון חיים פריימן היה תלמיד חכם ירושלמי, איש קדוש וכפי שהעידו עליו גדולי וצדיקי דורו, זכה להרביץ תורה בקדושה וטהרה בכמה ישיבות בארץ ישראל ובחו"ל. כמו כן כיתת את רגליו ללמוד וללמד עם אברכים ותלמידים ועורר בהם אהבת תורה מיוחדת במינה. בהספדו אמר עליו הרב ישעיהו הדרי: "מופלא שבסנהדרין שלא היה מן המנין".

רבי בן ציון הנ"ל, נולד בי"ב טבת תרפ"ב (1922) בחצר בתי מחסה בעיר העתיקה בירושלים. הסנדק בברית המילה היה הראי"ה קוק, והמוהל היה הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד (לא חריג באותם השנים, אולם סמל לבאות).

אביו שימש כשמש של קבר רחל בתקופת המנדט וכתב יומן מרתק עליו הרחבנו בעבר. הוא למד בתלמוד תורה "עץ חיים" ביחד עם הגאונים רבי חיים יעקב גולדויכט ורבי יעקב רוזנטל ורבי בן ציון דייויס ורבי וולוול צציק ועוד זצ"ל, אף הרבי הקדוש מביאלה בעל ה"חלקת יהושע" החשיבו מאוד כידוע.

המעשה הגיע אלינו בשתי גרסאות שונות אך משלימות זו את זו.

המסורת הראשונה נמסרה מפי זקן שכונת בתי ברוידא, שידיו רב לו בשמועות ומעשים נדירים מדורות קדומים, תלמיד-חבר של הרב פריימן מימי ישיבת עץ חיים

אותו ישיש שמע מזקני הדור הקודם זצ"ל, שסיפרו והעידו על הנהגה זו לפי תומו שהרב פריימן היה נוהג בבוקר להשתתף בתפלות החגיגיות בישיבת "מרכז הרב", ואחרי הצהריים בעודו שרוי בצום מהבוקר, הלך לישיבת "תורה ויראה" במאה שערים לתפילת מנחה עם קריאת "ויחל".

שלחנו שליח נאמן לברר אצל בנו יחידו הגאון רבי דוד זצ"ל מישיבת מיר, שערך את שיעוריו של הגר"ח שמואלביץ, והעיד שאכן כך היה.

כל זה היה לפני מספר שנים ומתפרסם פה בפרסום ראשון.

אלא שבעת כתיבת המאמר נקלע לידי מסורת שנייה המופיעה בעלון ישיבת הכותל מכסלו תשפ"ה, המביא את הסיפור בשם הרב הדרי מתוך ספר "לבקר בהיכלו" - הספר שנערך לזכרו של הרב פריימן בידי הרב חיים סבתו, וכך נאמר שם:

כל שנה ביום העצמאות היה הרב פריימן מגיע לישיבת הכותל לחגוג עם הציבור - כשהוא בצום. אחר הצהריים, עדיין בצום, היה הולך למאה שערים לצעדת המחאה חגור שק ואפר.

על המורכבות הפנימית הזו התבטא הגרש"ז אוירבך: "ר' בן ציון, אני מכיר אותו. הוא יחיד בדורו, והוא אכן מסוגל לשני הדברים יחד". הרב הדרי הוסיף שהוא לא ראה סתירה בין השמחה על קום המדינה לבין הצער על החסר בה.

שאלוהו: וכי אין כאן סתירה מיניה וביה? אך הרב פריימן לא הבין את השאלה.

נפטר בט' בכסלו תשנ"ו (דצמבר 1995). יהי זכרו ברוך.