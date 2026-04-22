יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל מדגיש, כבכל שנה, את הגוונים השונים והגישות המרתקות בתוך עולם התורה והחסידות בארץ ובעולם. בעוד שבקהילות רבות, ובראשן חסידות סאטמר, מחרימים את היום שבו הוקמה המדינה ומציינים אותו כיום תענית ותפילה, ובריכוזים החרדיים מקפידים על שמירת מנהגי ימי ספירת העומר והימנעות משמיעת מוזיקה, בזרמים אחרים השמחה הרקיעה שחקים.

בציבור החרדי הרחב, התקבע בשנים האחרונות המנהג לנצל את "יום החופש הלאומי" לטובת 'יום שכולו תורה' וכינוסי ענק של חיזוק בלימוד, מתוך הבנה שזהו המענה הראוי ביותר לביטול המלאכה הכללי במשק. מנגד, תיעודים שהגיעו לידי מערכת 'כיכר השבת' מהלילה האחרון, מציגים תמונת מצב שונה וסוערת בהיכלי הישיבות מהזרם החרד"לי והדתי לאומי. בהיכלי הישיבות המרכזיות נצפו אלפי תלמידים ובוגרים כשהם חוגגים בשירה ובריקודים את הקמת המדינה בשנת תש"ח. בתיעודים המרהיבים נראים רבני הישיבות יחד עם התלמידים, כשהם רוקדים ומפזזים בעוז בניגונים ממזמורי הלל מתוך הוראה. בישיבת 'מרכז הרב' ובישיבת 'הר המור' בירושלים נרשמו ריקודים סוערים שנמשכו שעות ארוכות. בתיעודים מאלון מורה ומבית אל ניתן לראות מחזה מרגש של ילדים קטנים הנישאים על כתפי אביהם בתוך מעגלי הרוקדים. אזהרה דחופה: העשן מהמנגלים עלול להסתיים בחדר מיון בני סולומון | 09:37 יום העצמאות של הצדיק הירושלמי: בבוקר תפילה חגיגית ו'מנחה' עם נטורי קרתא ישראל שפירא | 09:28 גם בישיבות 'הר עציון' ו'אור עציון' ציינו את היום בתפילות חגיגיות ובהודיה, כשהם משלבים בין הלימוד הקבוע לבין חגיגות העצמאות, בתיעודים שמשקפים את השמחה הגדולה של תלמידי הישיבות ורבותיהם.

צילום: אביאל חן

