כיכר השבת
ממרכז הרב ועד להר המור

ביום הקמת המדינה; הריקודים הסוערים וה'הלל' בישיבות החרד"ליות • צפו

יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל: בעוד בעולם התורה החרדי מנצלים את יום החופש לחיזוק בלימוד ובחסידות סאטמר מציינים יום תענית - בישיבות הדגל של הציבור התורני לאומי חגגו בעוז • צפו מתוך היכלי התורה, הריקודים של הרבנים והתלמידים בישיבות אלון מורה, מרכז הרב והר המור (חרדים)

יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל מדגיש, כבכל שנה, את הגוונים השונים והגישות המרתקות בתוך עולם התורה והחסידות בארץ ובעולם. בעוד שבקהילות רבות, ובראשן חסידות סאטמר, מחרימים את היום שבו הוקמה המדינה ומציינים אותו כיום תענית ותפילה, ובריכוזים החרדיים מקפידים על שמירת מנהגי ימי ספירת העומר והימנעות משמיעת מוזיקה, בזרמים אחרים השמחה הרקיעה שחקים.

בציבור החרדי הרחב, התקבע בשנים האחרונות המנהג לנצל את "יום החופש הלאומי" לטובת 'יום שכולו תורה' וכינוסי ענק של חיזוק בלימוד, מתוך הבנה שזהו המענה הראוי ביותר לביטול המלאכה הכללי במשק.

מנגד, תיעודים שהגיעו לידי מערכת 'כיכר השבת' מהלילה האחרון, מציגים תמונת מצב שונה וסוערת בהיכלי הישיבות מהזרם החרד"לי והדתי לאומי. בהיכלי הישיבות המרכזיות נצפו אלפי תלמידים ובוגרים כשהם חוגגים בשירה ובריקודים את הקמת המדינה בשנת תש"ח.

בתיעודים המרהיבים נראים רבני הישיבות יחד עם התלמידים, כשהם רוקדים ומפזזים בעוז בניגונים ממזמורי הלל מתוך הוראה. בישיבת 'מרכז הרב' ובישיבת 'הר המור' בירושלים נרשמו ריקודים סוערים שנמשכו שעות ארוכות. בתיעודים מאלון מורה ומבית אל ניתן לראות מחזה מרגש של ילדים קטנים הנישאים על כתפי אביהם בתוך מעגלי הרוקדים.

גם בישיבות 'הר עציון' ו'אור עציון' ציינו את היום בתפילות חגיגיות ובהודיה, כשהם משלבים בין הלימוד הקבוע לבין חגיגות העצמאות, בתיעודים שמשקפים את השמחה הגדולה של תלמידי הישיבות ורבותיהם.

| צילום: צילום: אביאל חן
(צילום: אביאל חן)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר