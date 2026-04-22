הסרטון המבייש, המתקפה והמחיקה: התיעוד הטעון שמסעיר את הרשת

הסרטון שהסעיר ( צילום: צילום מסך, אינטגרם )

שני צעירים מישיבה חסידית, שרק ביקשו לקיים את מצוות הצדקה להכנסת כלה, ודפקו על דלתות בשכונות ירושלים, מצאו את עצמם במבוכה במוקד של "חקירה" פוליטית מצד עיתונאית חדשות 12, ענבר טויזר, שהחליטה לתעד את המפגש ולהעלות אותו לחשבון האינסטגרם שלה.

במקום תרומה, קיבלו הנערים הנבוכים שאלות על גיוס לצה"ל וטון מלגלג, בתיעוד שהפך תוך שעות לכתב אישום ציבורי נגד הכתבת. בסרטון נראית טויזר שואלת את הנערים "ידוע לכם שבגיל 18 צריך להתגייס?", בעוד בן זוגה מחייך למצלמה והדלת נטרקת בפניהם. אלא שהסערה האמיתית פרצה כאשר הגולשים הבחינו כי טויזר פרסמה את פניהם של הנערים – שאחד מהם קטין – ללא כל טשטוש, בניגוד לכללי האתיקה והחוק. תחת מבול של ביקורת חריפה על ההתנהגות הבוטה כלפי ילדים, נאלצה העיתונאית למחוק את התיעוד מחשבונה, אך הדי הבושה עדיין מהדהדים.

"הדבר הכי מגעיל שראיתי": המתקפה מקיר לקיר נגד ענבר טויזר

הסרטון שהעלתה עיתונאית חדשות 12 לא נותר ללא מענה. בזה אחר זה יצאו בכירי התקשורת החרדית והכללית במתקפה חסרת תקדים, כשהם מאשימים את טויזר בבריונות על חשבון קטינים חסרי ישע.

"חגיגה של שיימינג פומבי" אריה ארליך, עורך מגזין 'משפחה', לא חסך במילים חריפות: "איך נראה חג של יהודים? עזרה לנזקקים ואחווה. ואיך נראה החג של טויזר? חגיגה מתועדת של שיימינג פומבי לשני קטינים שדפקו לתומם על הדלת כדי לבקש צדקה", כתב ארליך בזעם. הוא הגדיר את הסיטואציה כ"אקט גועלי" ומתח ביקורת חריפה על בן זוגה של הכתבת: "הצחוק הארסי של הגבר בסוף הסרטון הוא הדבר הכי מגעיל שיצא לי לראות. הוא נראה כמי שלכד עברייני צמרת ולא שני נערים שלא עוללו לו דבר".

גם פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, הגיב ברוח המקורות וציטט את דברי הגמרא: "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים".

"הלב שלי מתכווץ לראות אותם" העיתונאי מרדכי הלפרין (גלי צה"ל), שגדל בעולם החסידי, שיתף בתחושותיו האישיות: "הלב שלי מתכווץ לראות אותם ככה, נבוכים ומבוישים. הייתי במקום שלהם בדיוק, אוסף כסף לחבר שאין לו שקל לחתונה מינימלית. ביוש פומבי לא יקדם שום גיוס, שנאה הדדית לא תוביל לשום מקום". אפילו איש התקשורת חיים לוינסון הגיב בזעזוע והצהיר: "הסרט הזה מזעזע אותי. אשמח לתת מתנה לכלה הזו".

התגובה המקוממת: "יש להם במה להתבייש"

למרות המחיקה של הסרטון והביקורת המוסרית והחוקית על חשיפת פני הקטינים, טויזר בחרה הבוקר (רביעי) שלא להתנצל – אלא להמשיך בקו התוקפני.

בתגובה שפרסמה בחשבון ה-X שלה, ניסתה טויזר להצדיק את המעשה וכתבה: "לכל מי שכתב לי שביזיתי אותם – על דבר אחד אנחנו מסכימים. לא להתגייס לצבא בתקופה כמו זו – זה בהחלט דבר להתבייש בו". היא הוסיפה כי בן זוגה הוא קצין מילואים שחזר מאזכרות של חברים שנפלו, וטענה כי ניהלה עם הנערים "שיחה נעימה".