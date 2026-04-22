היולדת היום, עם התינוק החדש. מזל טוב! ( צילום: בילינסון )

בלב חגיגות יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל, בבית החולים בילינסון, נשמע היום (רביעי) קול בכי של תינוקת שהביא עמו נחמה גדולה ותחושת סגירת מעגל.

עבור טל-שחר כרמון ובעלה נעם, תושבי ברוכין, לידת בתם ביום חגה של המדינה לא הייתה רק אירוע משמח - היא הייתה תקומה רוחנית שקשרה בחוט בלתי נראה בין שכול לתקווה. הסיפור מתחיל לפני שנה ושבועיים, כאשר צאלה גז הי"ד, חברתה הקרובה של טל-שחר, יצאה לדרך לקראת חדר הלידה. באותו יום נורא, ב-14 במאי 2025, נפגעה צאלה בפיגוע ירי חמור בין ברוכין לפדואל. היא נרצחה על ידי מחבלים ערורים, ובנה רביד-חיים הי"ד שנולד לאחר הפיגוע נפטר מפצעיו שבועיים מאוחר יותר.

הלוויתה של צאלה גז הי"ד ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

באותן שעות נוראיות, טל-שחר הייתה זו ששמרה על ילדיה של צאלה בבית, מחכה לבשורת הלידה שלא הגיעה מעולם. כשהתברר לטל-שחר שתאריך הלידה המשוער של בתה חל בדיוק ביום השנה לפיגוע, התחושה בלב הייתה ברורה וחזקה.

"כשהבנתי שאני צפויה ללדת בדיוק ביום השנה לפיגוע, הרגשתי שצאלה שלחה לי את המתנה הזו", סיפרה טל-שחר. "זה מרגיש לי כמו תקומה אמיתית, ללדת ביום העצמאות נותן תחושה שהכול מכוון מלמעלה. נשלחו אלינו מסרים שנותנים כוח אדיר להמשיך".

מסע הלוויה

הלידה התנהלה בצורה מהירה וטבעית. טל-שחר הרגישה במהלך הלידה שצאלה מלווה אותה בתוך חדר הלידה, מעניקה לה את התיקון שהיא עצמה לא זכתה לו. "הרגשתי את נוכחותה איתי, כאילו היא שומרת עליי מלמעלה", הוסיפה.

"המדינה גדלה וגם העם שלנו גדל ומתפתח - אנחנו חלק בלתי נפרד מהתקומה הזו", אמרה טל-שחר. עבור משפחת כרמון, התינוקת החדשה היא לא רק אחות קטנה לשתי בנות שמחכות בבית - היא סמל של ניצחון על האויב, הוכחה שגם מתוך השכול והכאב, החיים חזקים מהכול.

כזכור, בעקבות הפיגוע המחריד, צה"ל הרס את בתי המחבלים נאאל ומאהר סמארה שביצעו את פיגוע הירי. מפקד פיקוד המרכז מסר את ההודעה על כוונתו להחרים ולהרוס את בתי המחבלים, כאשר באפשרות משפחות המחבלים היה להגיש השגה נגד ההודעה.

ביום שבו המדינה חוגגת את עצמאותה, משפחת כרמון חוגגת בבילינסון את המשכיות העם ואת האור שצמח מתוך החושך. התינוקת שנולדה ביום העצמאות היא עדות חיה לכך שעם ישראל חי וממשיך לצמוח, גם מול הטרור והשנאה.