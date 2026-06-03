תיעוד דרמטי ממצלמות האבטחה ומצלמות הגוף של שוטרי מחוז ירושלים, שפורסם היום (רביעי) על ידי המשטרה, חושף את רגעי גניבתו של רכב שהושאר מונע בשכונת רחביה בבירה, ואת נחישות השוטרים שהובילה לסיכול הברחתו אל מעבר לקו הירוק.

האירוע, שהתרחש בסוף השבוע האחרון, מדגים את הסכנה הגדולה הטמונה בהשארת רכבים מונעים ללא השגחה, ולו לרגעים ספורים בלבד.

האירוע החל ביום שישי האחרון, כאשר במוקד 100 של המשטרה התקבל דיווח בהול על רכב שנגנב מלב שכונת רחביה. מבדיקה ראשונית של נסיבות המקרה עלה כי בעל הרכב ביצע טעות קריטית כאשר יצא ממנו והותיר אותו מונע וללא השגחה - דבר שפתח פתח להזדמנות קלה עבור גנבי רכב הפועלים באזור.

בתיעוד המצלמות ניתן לראות בבירור כיצד נכנס החשוד אל הרכב המונע, ויוצא איתו במהירות מן הזירה, תוך שהוא עושה את דרכו לעבר יציאות העיר. עם קבלת הדיווח, הופעלו מערכי השטח של מחוז ירושלים במטרה לאתר את הרכב טרם יגיע למחסומים המובילים לשטחי יהודה ושומרון.

במהלך פעילות יזומה של שוטרי המחוז במחסום כיכר חיזמא, זיהו השוטרים רכב העונה לתיאור כשהוא נוסע על כביש 437. השוטרים, שפעלו במהירות ובמקצועיות, נכנסו למרדף קצר אחר הרכב החשוד.

בסרטון ממצלמת הגוף ניתן לראות את הרגעים המתוחים שבהם השוטרים חוסמים את דרכו של הרכב הגנוב, ומאלצים את הנהג לעצור סמוך לכפר חיזמא. הלוחמים ניגשו לרכב בנחישות, שלפו את הנהג מהמושב ועצרו אותו במקום, כל זאת מבלי שהספיק להשלים את מזימתו.

החשוד, גבר בן 35 תושב שכונת ראס חמיס שבמזרח העיר, הועבר לחקירה בתחנת שפט. במהלך החקירה התברר פרט מקומם במיוחד: החשוד כלל לא מחזיק ברישיון נהיגה, מה שהופך את הנסיעה שלו בכבישי הארץ לסכנה בטיחותית כפולה עבורו ועבור משתמשי הדרך האחרים.

מאז האירוע הוארך מעצרו של החשוד מעת לעת בבית המשפט, כאשר במקביל גיבשו חוקרי המשטרה תשתית ראייתית מוצקה נגדו. אתמול, עם סיום הליכי החקירה, הוגשה בעניינו הצהרת תובע, המהווה שלב מקדים לפני הגשת כתב אישום חמור ובקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, כחלק מהמאבק הנחוש של משטרת ישראל בנגע גניבות הרכב.