המטיילים במרכז הארץ הופתעו: זה מה שגילו בשטח פתוח בשדה

מטיילים בשרון הופתעו לגלות היום בשטח פתוח סמוך לרמת השרון פריט אמל"ח מאסיבי, ככל הנראה שריד מימי הלחימה במבצע "שאגת הארי". חבלני משטרת מחוז תל אביב שהוזעקו למקום טיפלו בזירה וניטרלו את הפריט (בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון, יחד עם חבלני משטרת מחוז תל אביב, הוזעקו היום (רביעי) לשטח פתוח הסמוך לעיר רמת השרון, בעקבות דיווח על מציאת פריט אמצעי לחימה במקום.

האירוע החל בשעות הצהריים, כאשר אזרחים שטיילו באזור הבחינו בחפץ חשוד וגדול המונח בשטח ודיווחו על כך באופן מיידי למוקד 100 של המשטרה.

עם הגעת הכוחות והחבלנים לזירה, התברר כי מדובר בשריד של פריט אמל"ח, אשר על פי הערכות ראשוניות נותר בשטח עוד מימי הלחימה במבצע "".

בתמונה שהופצה מהזירה, נראה פריט מתכת מאסיבי וחלוד, המונח בלב שדה קוצים יבש. הפריט הגלילי, שנראה כחלק מגוף טיל או רקטה, נושא סימני פגיעה קשים, קילופי צבע ועיוותים במבנה המתכת – עדות לעוצמה שספג בעבר ולזמן הממושך שבו היה חשוף לפגעי מזג האוויר בשטח, עד שנחשף היום מחדש לעיני המטיילים.

חבלני המשטרה פעלו בזירה על מנת לבחון את הפריט ולנטרל כל סכנה אפשרית ממנו. מהמשטרה נמסר כי הטיפול באירוע הסתיים ללא נפגעים, ולאחר בדיקה מקצועית הובהר כי לא נשקפת סכנה מהפריט לציבור באזור.

במשטרה שבים ומדגישים בפני הציבור את חשיבות הזהירות בכל הנוגע לחפצים חשודים או שאריות של אמצעי לחימה, במיוחד באזורים שבהם התרחשה פעילות ביטחונית בעבר.

ההנחיה החד-משמעית היא להימנע מכל מגע, התקרבות או טלטול של חפץ לא מזוהה, שכן פריטים מעין אלו עלולים להכיל חומרי נפץ פעילים גם בחלוף זמן רב. בכל מקרה של זיהוי פריט חשוד, יש להתרחק מהמקום ולהזעיק את כוחות הביטחון.

מלחמהיום העצמאותמבצע שאגת הארי

