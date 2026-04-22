עימות חריף נרשם הערב (רביעי) ברשת החברתית X, טוויטר לשעבר, בין איש התקשורת והאסטרטג רונן צור לבין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. חילופי הדברים, שהפכו במהרה לזירת התגוששות משפטית ופוליטית, החלו לאחר שצור הצהיר כי בכוונתו לחשוף התכתבות עם אדם הטוען כי הוא פועל כ"חייל" בשירותו של השר וממתין לפקודה לביצוע מעשים אלימים.

לדברי רונן צור, מדובר ביוזר פעיל שמעיד על קיומה של מחתרת הפועלת לכאורה בעידוד גורמי אכיפה. בציוץ שפתח את הסערה כתב צור: "הערב נחשוף במכונת הנצחון התכתבות עם יוזר פעיל של אדם הטוען שהוא חייל של איתמר בן גביר ומוכן לרצוח אזרחים ברגע שיקבל פקודה ממנו. הוא גם מבהיר שהמשטרה יודעת על כך ולכן מיותר להגיש תלונה". צור הוסיף כי "כבר זמן רב שיש תחושה על מחתרת כזו בעידוד גורמי אכיפה והפעם זה ייחשף בגלוי".

השר איתמר בן גביר לא נותר חייב והגיב בחריפות תוך הצבת אולטימטום משפטי: "יש לך שעה למחוק את הציוץ או לנסח מחדש ואחרת עוד תביעה תשב על שולחנך בהמשך לתביעה הקודמת ואני לא משחק"

השר הבהיר כי אין לו כל קשר לאותו אדם והוסיף בביטול: "לא כל טמבל שמאיים לרצוח, אם זה נכון, 'מכיר את בן גביר' ודאי שלא שליח שלי... ולגבי עבודת המשטרה אתה מבלבל: הרי אתה הזה שצווח שאני לא צריך להתערב פתאום אתה שואל מדוע אני לא מעורב?".

בתגובה טען צור כי השר נמצא במצב של "היסטריה" וציין כי בפרסום המקורי נכתב במפורש שהאדם רק טוען לכפיפות לשר. "איפה כתוב שהוא מכיר אותך או שליח שלך? כתוב מדויק שהוא!! טוען שהוא חייל שלך ולא יוחסה לך שום היכרות איתו".

צור הוסיף לתקוף את מדיניות האכיפה וטען כי "יש עשרות ואולי מאות קריאות ברשת לרצח של מתנגדי הממשלה. הוגשו תלונות (כולל שלי) שלא קיבלו שום התייחסות. מצד שני כל מניחת פליירים או אשה זקנה עם שלט הותקפו ע"י המשטרה". הוא פנה לשר: "יש לך הסבר למה זה קורה? בכל זאת אתה שר די דומיננטי שמאוד מקפיד לדרוש יחס תקיף נגד מחאות?"