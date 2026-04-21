כיכר השבת
קידוש השם

"לכבוד הזכות ללמוד וללמד תורה": הדיין המפורסם שלחם בעזה - הדליק משואה | צפו

הדיין הרב אברהם זרביב השיא הערב (שלישי) משואה | "לכבוד הזכות ללמוד וללמד תורה, לשרת את הציבור כדיין, ולהילחם עם חטיבת גבעתי, בסיירת, ובפלוגת הצמ"ה - כח רייש. לכבוד מפעילי הדחפורים והבאגרים - פורצי הדרך, מכריעי האויב ומפרקי תשתיות הטרור ששומרים על חיי חיילינו. לכבוד לוחמים בעלי תעוזה, יוזמה וחשיבה מחוץ לקופסה, שהתאימו את שיטת הלחימה למערכה שלא הייתה כדוגמתה". "לכבוד הקדוש ברוך הוא שהוא הנותן כוח לעשות חיל" אמר (בארץ)

הרב זרביב משיא משואה
הדלקת משואותהרב אברהם זרביב

קידוש השם שאין כמוהו, אשריך הרב זרביב!
