מהומה בטקס המשואות: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עזב את טקס המשואות בהר הרצל. לדברי גורמים בלשכתו, הוא ביקש לשבת לידי ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרה מירי רגב, שאמונה על הטקס, אמרה לו: "רק אני יושבת ליד רה"מ". המפיקים גם ביקשו מהשרה גילה גמליאל לקום ממקומה.