מהומה בטקס המשואות: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עזב את טקס המשואות בהר הרצל. לדברי גורמים בלשכתו, הוא ביקש לשבת לידי ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרה מירי רגב, שאמונה על הטקס, אמרה לו: "רק אני יושבת ליד רה"מ". המפיקים גם ביקשו מהשרה גילה גמליאל לקום ממקומה.
הבקשה שהשרים יקומו ממקומותיהם נעשתה בטענה שאלו שמורים לנשיא ארגנטינה חאבייר מיליי ולמלוויו. "זה לא מקובל עליי", אמר בן גביר - ונטש את הטקס ביחד עם אשתו.
גורמים בסביבתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחסו לתקרית בטקס המשואות. "מצער מאוד שמירי רגב לא מפנימה שמדובר בטקס ממלכתי שבו אמורים להשתתף כל שרי הממשלה. השר בן גביר ורעייתו הגיעו לכבד את הטקס ויש להצטער שככה התנהלה מולו השרה רגב", מסרו.
ממערך הטקסים, שבראשו עומדת רגב, נמסר: "בניגוד לפרסום, השר בן-גביר קיבל מקום כמו שאר השרים וסגל א׳, אך ככל הנראה בשגגה התיישב במקומם של נשיא ארגנטינה ופמלייתו. השר בן גביר התבקש לשבת במקום שהוקצה לו".
