כיכר השבת
"כמעט אמרתי"

כלת התנ"ך שיתפה: כך ניצלתי מתשובה שגויה בשאלה המכרעת

הודיה כהן, כלת התנ"ך, מספרת על השאלה המכרעת שכמעט השיבה עליה תשובה שגויה | הרגע שקבע את זכייתה בחידון התנ"ך העולמי לנוער (בארץ)

הודיה כהן, שזכתה היום (רביעי) בחידון התנ"ך העולמי לנוער ונבחרה לכלת התנ"ך, שיחזרה את רגעי הזכייה המרגשים, ושיתפה כי כמעט וענתה תשובה שגויה על השאלה המכריעה.

מדובר בשאלה מהו המקום שבו נולד יעקב אבינו. בחלוף שניות ארוכות שנדמו כנצח, היא השיבה "באר לחי ראי" וקטפה את המקום הראשון.

בריאיון לתוכנית "יצא חג" עם ליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' סיפרה: "באותו רגע לא עיכלתי, לקח לי זמן. כמעט אמרתי תשובה שגויה, כמעט עניתי באר שבע".

היא הוסיפה ושיחזרה: "העברתי פשוט את המקומות שהיו כמה פרקים לפני, והתקדמתי לאותו פרק, וקפץ לי פתאום הפסוק שכתוב על באר לחי ראי, ואחרי קטע כתוב על הולדת יעקב".

כהן היא תלמידת כיתה י"א מאולפנת הרב בהר"ן בגדרה, תושבת מושב ניר עקיבא בדרום. החידון, שבו השתתפו השנה 16 בני נוער משבע מדינות שונות, נערך בסימן "לבנות ולנטוע" בתיאטרון ירושלים.

עקיבא (ג'ק) שרייר, תלמיד כיתה י' מארצות הברית, הוכתר כסגן כלת החידון. במקום השלישי סיים יהושוע אפלבאום מישראל, הלומד באקדמיה העברית ע"ש ברמן.

3
באר לחי רואי
אורי
2
הרוצה להחכים ידרים
דרומית
1
לדעתי התשובה שגויה אמנם המיקום מופיע כמה פסוקים קודם, אבל כתוב שם במפורש 'אחרי מות אברהם... וישב יצחק עם באר לחי רואי', ומות אברהם היה 13 שנה אחרי שיעקב נולד (ואין מוקדם ומאוחר בתורה)
משה

