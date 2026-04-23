הרב אייל ציונוב, שמופיע בטקסים ממלכתיים כשהוא עוטה גלימה ומצנפת הדומות לאלו של הראשון לציון, הגיב לראשונה לסערה שפרצה סביבו.

ציונוב הסביר כיצד החל ללבוש את הגלימה וסיפר כי "תלמידיי קנו לי את הגלימה הזו כמתנה, התחלתי ללבוש את זה בפורים וראיתי שהקהל מאוד נהנה והתחבר לזה".

בריאיון ל'קול ברמה' הוסיף: "מאז, הציבור מזמין אותי לשיעורי תורה ודווקא מבקשים שאבוא עם הגלימה. המטרה שלי היא לעשות שלום ואהבה, ובכל מקום שאני הולך אנשים עוצרים ושואלים, ואני אומר להם בפירוש: זה הרב אייל ציונוב, אני לא הראשון לציון".

הסערה פרצה לאחר שציונוב הופיע בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל, כשהוא לבוש בבגדי הראשון לציון. קהל רב ניגש אליו לקבל ברכה, בהנחה שמדובר בראשון לציון והרב הראשי לישראל בכבודו ובעצמו. התקרית עוררה שאלות ביטחוניות, שכן לא היה ברור כיצד הצליח להיכנס לטקס הממלכתי ולשבת במקום סמוך להנהגת המדינה.

בשב"כ מסרו בתגובה כי ציונוב זוהה כבר בכניסתו לאירוע כ"כוכב רשת" ועבר בידוק מלא ככלל אורחי הטקס. עוד הובהר כי "בשום שלב לא נכנס למתחם המאובטח בו נמצא ראש הממשלה ובשום שלב לא נשקפה סכנה לרה"מ ושאר האישים המאובטחים בטקס". על פי השב"כ, הזמנתו נעשתה על ידי הפקת האירוע.