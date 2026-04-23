כיכר השבת
"התחלתי ללבוש בפורים"

אייל ציונוב מגיב לסערה: "תלמידיי קנו לי את הגלימה במתנה, לא אחליף את הלבוש"

הרב אייל ציונוב מגיב לראשונה לסערה שפרצה סביב הופעתו בגלימת הראשון לציון: "התחלתי ללבוש בפורים והקהל מאוד נהנה" • ברבנות עדיין בוחנים צעדים משפטיים

5תגובות
אייל ציונוב הדור בבגדי הראשון לציון (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

הרב אייל ציונוב, שמופיע בטקסים ממלכתיים כשהוא עוטה גלימה ומצנפת הדומות לאלו של , הגיב לראשונה לסערה שפרצה סביבו.

ציונוב הסביר כיצד החל ללבוש את הגלימה וסיפר כי "תלמידיי קנו לי את הגלימה הזו כמתנה, התחלתי ללבוש את זה בפורים וראיתי שהקהל מאוד נהנה והתחבר לזה".

בריאיון ל'קול ברמה' הוסיף: "מאז, הציבור מזמין אותי לשיעורי תורה ודווקא מבקשים שאבוא עם הגלימה. המטרה שלי היא לעשות שלום ואהבה, ובכל מקום שאני הולך אנשים עוצרים ושואלים, ואני אומר להם בפירוש: זה הרב אייל ציונוב, אני לא הראשון לציון".

הסערה פרצה לאחר שציונוב הופיע בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל, כשהוא לבוש בבגדי הראשון לציון. קהל רב ניגש אליו לקבל ברכה, בהנחה שמדובר בראשון לציון והרב הראשי לישראל בכבודו ובעצמו. התקרית עוררה שאלות ביטחוניות, שכן לא היה ברור כיצד הצליח להיכנס לטקס הממלכתי ולשבת במקום סמוך להנהגת המדינה.

בשב"כ מסרו בתגובה כי ציונוב זוהה כבר בכניסתו לאירוע כ"כוכב רשת" ועבר בידוק מלא ככלל אורחי הטקס. עוד הובהר כי "בשום שלב לא נכנס למתחם המאובטח בו נמצא ראש הממשלה ובשום שלב לא נשקפה סכנה לרה"מ ושאר האישים המאובטחים בטקס". על פי השב"כ, הזמנתו נעשתה על ידי הפקת האירוע.

ציונוב בטקס המשואות, אמש (צילום: מתוך שידור הטקס)

"לא עובר על החוק"

באשר לבדיקות המשפטיות המתקיימות ברבנות הראשית, שם עדיין בוחנים האם ניתן לפעול נגדו, הרב ציונוב מסר: "אני לא מתחזה ולא עובר על החוק. אני רואה שזה מביא הרבה שיעורי תורה וקידוש השם. אנשים שואלים מי הרב, ואז אני מנצל את ההזדמנות לדבר על אחדות ועל הפסקת שנאת חינם".

הוא הוסיף בנחרצות: "לא אחליף את הלבוש בגלל הטענות הללו". יצוין כי גורם בכיר ברבנות הראשית העריך בשיחה עם 'כיכר השבת' כי הסיכויים לנקוט בצעדים משפטיים מוגבלים, שכן "ההיסטוריה המשפטית מלמדת שאין באמת דרך למנוע מאלמוני ללבוש את בגדי הרב הראשי".

ציונוב בבית הכנסת מוסאיוף (צילום: מתוך חשבון היוטיוב של ציונוב)

יצוין כי העובדה שציונוב אינו מציג עצמו באופן מפורש כרב ראשי, ולעיתים אף מציג עצמו כ"משיח", מסבכת את האפשרות לנקוט בצעדים משפטיים נגדו. עם זאת, ברבנות ממשיכים לבחון את הנושא, בעיקר לאור התקרית המביכה בטקס המשואות והבלבול שנוצר בקרב הציבור.

שב"כהראשון לציוןאייל ציונוב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (77%)

לא (23%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
כל אחד נהיה רב במדינה הזאת.
רם
4
גם תלמידי קנו לי . ואתחיל ללבוש . הוא צודק . זה לא פטנט רשום
גאון גדול
3
קנינו לילדים לפורים, מעתה נשלח אותם כך ללימודים
הקורא
2
קשה מאוד להבין מה יש מאחורי הצעד שלו אבל מדאיג מאוד על הטיפוס…
אחד העם
1
באמת שיגדל קצת.... פורים זה יום אחד בשנה... שיחזור להיות נורמלי...אולי שיאכל מצות או יטול לולב כל השנה שקיבל במתנה???
שמואל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר