מפגינים שחררו עצור מתוך הניידת; העירייה האשימה את היועמ"שית

סערה פרצה הלילה (ליל שישי) בעיר החרדית ביתר עילית, בעקבות דיווח שהתקבל על מעצר עריק ליד הסניף המקומי של רשת אושר עד.

במקום התאספו רבים מתושבי העיר, שהקיפו את הניידת של השיטור העירוני והצליחו לחלץ את העצור מתוך הניידת, לא לפני שהשוטרים נאלצו לסגת אחורנית אחרי שגם איום בנשק לא הבריח את המפגינים.

בתגובה, הבהירו בעירייה כי לא מדובר במעצר של עריק, אלא במעצר בעקבות דיווח שהתקבל על פעילות עבריינית.

"בניגוד לדיווחים השקריים המופצים ברשת ללא בדיקת עובדות בסיסית: אין מעצר עריק בעירנו! בעקבות תלונה על פעילות עבריינית, הגיעו מהפיקוח העירוני לבדוק את המתרחש בזירה".

בעירייה הוסיפו כי "הפיקוח העירוני לא ישתף פעולה בשום פנים ואופן עם מעצר לומדי התורה ובני הישיבות, שהם כתר לראשה של עירנו".

"המקרה הערב מוכיח כי ההנחיות של הפקידה המופרעת גלי בהרב מיארה מביא לאנרכיה במדינה", האשימו לסיום - בטענה כי ההוראה של היועמ"שית ושל המפכ"ל לעצור עריקים על ידי המשטרה הכחולה הביאה לאובדן אמון, ולהתנגדות גם למעצרים רגילים, לא רק של עריקים.