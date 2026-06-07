בית הכנסת שע"י בית החולים 'מעייני הישועה' רגיל לפסקי הלכה דרמטיים ולסערות הלכתיות רבות המתעוררות בשיעור השבועי אותו מוסר חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן', לרופאים ולרבנים, כבר קרוב לחמישים שנה.

עשרות הרופאים המגיעים מדי שבוע מכל רחבי הארץ לשמוע את השאלות הסבוכות מעולם ההלכה והרפואה, עמדו בשיעור האחרון משתהים מדבריו החריגים של הגר"י זילברשטיין, שבחר לתקוף דווקא את קופות החולים על שגיאה קשה אותה הם עושים, לדבריו, במקום להוסיף תרופות מצילות חיים לסל הבריאות, 'שופכות' הם כסף לריק על פרסום מאסיבי ויח"צ מוגבר.

שיעורו של הגר"י זילברשטיין עסק בשאלה מורכבת אודות טיפול רפואי נחוץ שעלותו יקרה מאד, והקופה משלמת עליו רק במקרים מסויימים מאד, והפציינט שיגר את שאלתו באלו מקרים מותר לו לגרום לקבל את הסבסוד, כאשר מבחינה רפואית הוא מוכרח לקבלו, ורק מחמת הקריטריונים המורכבים הוא אינו זכאי.

הגר"י זילברשטיין האריך במקורות ונימוקים רבים לייסד את פסק ההלכה הנוגע לאותו שואל, אך בתוך הדברים מצא לנכון לעורר את הרופאים ואת שאר משתתפי השיעור העוסקים בתחום הרפואה, בנקודה כואבת הנוגעת לפציינטים רבים:

"לדעתי הרופא צודק, אמנם קופת חולים הם ממון של שותפים, אבל כל זה אם היו שואלים את השותפים על כל ההוצאות. אבל מכיוון שקופות החולים שופכות כסף..., שופכות, אתם אומרים למה כתבתי שופכות? כיוון שמוסד כזה שמוציא כסף בשביל מודעות גדולות בעיתונים, זה נקרא שמבזבזים כסף. אתם ראיתם את המודעות? עמודים שלמים, מה זה? עמוד שלם? הון כסף! אז כתבתי "שופכות", הם שופכות את הכסף, בלי הצדקה, על דברים שברור שהציבור לא היה מסכים להם, כגון פרסום מאסיבי, יחסי ציבור, שאינם קשורים לרפואה וכדומה.

כמו כן הם מאשרים לנשים בהריון בדיקות רבות ללא שום צורך, שגם אלו עולים סכום רב, ומתנהגים בהרחבה גדולה בלי פרופורציה בבדיקות אלו. אז לכן אנחנו אומרים אין הצדקה למה שהם אומרים, ומותר לעבור על דבריהם ואין כל אסמכתא שיתנו להם לבזבז את הכסף הזה.

אבל כשמגיע לאנשים מבוגרים שהם צריכים תרופות מצילות חיים, כאן הם נכנסים לקמצנות בלתי מובנת. מי? קופת חולים. מה הם אומרים? אין פה את המאה, אין פה את ה..., חסר כמה נקודות. זה קמצנות. ויש להם כללים נוקשים. וכי מי שיש לו חלבון בגובה 195 הוא לא בסכנה? למה צריך שיהיה בדיוק 200 כדי שיקבל סבסוד? ומה גם שבתוך חודש זה עלול להשתנות, כל הזמן משתנה. אז לכן אני אומר שמן היושר הוא לא לשמוע אליהם.

"לדעתי הציבור היה מעדיף שאת הכסף של קופות חולים יתנו קודם כל לתרופות מצילות חיים. וכל זמן שהם לא שואלים את הציבור מה לעשות בכסף, אי אפשר לומר שמדובר בגזל של כספי ציבור. כספי ציבור זה נקרא אם הייתה קופת חולים מתייעצת עם כל אלה, אם היו מתייעצים עם כל הפציינטים מי היה מסכים לפרסומת הזאתי? הפרסומת הזאת של עמוד שלם עולה המון כסף. ומה עוד, יש שם לפעמים יש עוד מודעות, בשאר מקומות וגם בבתים ובמוסדות, יש פרסומת מאוד גדולה, היא לא מוצדקת. כסף של גזל ממש.