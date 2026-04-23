שבעה שופטי בית המשפט העליון, בראשות המשנה לנשיא השופט נועם סולברג, התכנסו הבוקר (רביעי) לדיון מורחב בעתירות הדורשות להורות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לבחינת מחדלי התקיפה הרצחנית של חמאס בבוקר שמחת תורה. הדיון, שהתקיים ללא נוכחות קהל בשל חשש מהפרעות, העלה על הפרק שאלות יסוד בדבר סמכויות בית המשפט מול הממשלה.

השופטים החליטו למנוע כניסת קהל לאולם בשל חשש ממשי להפרעות ולהתפרעויות שעלולות להקשות על ניהול הדיון התקין. במקביל, הדיון שודר בשידור חי לציבור הרחב על מנת לשמור על עקרון פומביות הדיונים. עימות בין משפחות שכולות מחוץ לאולם התפתח עימות מתוח בין משפחות שכולות שעתרו לבג"ץ לבין משפחות מפורומים אחרים, כדוגמת פורום 'הגבורה', המתנגדות להקמת ועדת חקירה ממלכתית. השר לשעבר יזהר שי, אביו של לוחם הנח"ל ירון שנפל בבוקר שמחת תורה, פנה להורים המתנגדים: "רציתי להגיד לכם - יש פה אבא שהיה מוכן לדבר איתי ושמעתי את הכאב שלו. אני אבא של ירון והכאב שלכם ושלי הוא אותו כאב. למה אנחנו נלחמים אחד בשני?". הדיון התקיים לאחר שבנובמבר האחרון הוציא בג"ץ צו על תנאי המורה לממשלה לנמק מדוע לא תפעל להקמת ועדת חקירה לפי סעיף 1 לחוק ועדות חקירה, שתבחן באופן עצמאי ומקצועי את מכלול האירועים הקשורים למתקפה.

מנהיגי המדינה בפועל, שופטי בג"ץ ( צילום: יהונתן זינדל - פלאש 90 )

"אז מה כן" - השופט סולברג תוקף

בפתח הדיון פנה ראש ההרכב השופט סולברג לנציג הממשלה עו"ד מיכאל ראבלו בשאלה חדה: "אתם אומרים לא לוועדת חקירה ממלכתית לשיטתכם. אז מה כן. לא ראינו שום דבר".

ראבלו השיב בתשובה נחרצת: "בכל מקרה אין לבית המשפט סמכות לחייב את הממשלה להקים ועדת חקירה, זה לא קיים בשום בית משפט בעולם". בתשובה הרשמית שהגישה הממשלה לבג"ץ נטען כי "הפיכת הצו על תנאי למוחלט מנפצת את עיקרון הפרדת הרשויות" וכי מדובר בצעד החורג מסמכויותיו של בית המשפט העליון.

הממשלה: "אין עילה משפטית להתערבות"

לפי עמדת הממשלה, כפי שנוסחה על ידי עורכי הדין מיכאל ראבלו, רועי שכטר ואופק ברוק, אין עילה משפטית המאפשרת התערבות שיפוטית בהחלטות אלו. הממשלה טענה כי במקרים של מחלוקת פרשנית, זכותה לנסות ולשכנע את בית המשפט כי הוא טעה בפירושו הקודם ולא להיכנע לפרשנות שאינה מקובלת עליה.

חלק מרכזי בטיעון הממשלתי הופנה נגד מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. בתשובה נטען כי התפיסה לפיה חוות דעת היועצת המשפטית מחייבת את הממשלה כ"בעל דין" היא תפיסה המנוגדת לכל היגיון משטר ומשפט.

נשיא המדינה יצחק הרצוג חזר בימים האחרונים על דרישתו לקיים ועדת חקירה ממלכתית בראשות נשיא העליון יצחק עמית, בניגוד לעמדת הממשלה. הוא הדגיש כי "הכאב של אזרחים, משפחות וקהילות בישראל הוא עצום - הם רוצים תשובות, ומגיעות להם תשובות".