צעיר שנפצע בפיגוע זריקת האבנים סמוך ליישוב עפרה שיחזר מבית החולים שערי צדק את רגעי התקיפה: "עשו עלינו לינץ'", סיפר.

במהלך האירוע נפצעו מספר מטיילים מאבנים שנזרקו מטווח קרוב, בידי עשרות פורעים ערבים שיצאו מאזור הכפר דיר דבואן. כוחות מד״א העניקו טיפול רפואי בזירה לאחד הפצועים שסבל מפגיעת ראש, והוא פונה להמשך טיפול בבית החולים.

לדבריו, האירוע התרחש במהלך טיול באזור. “היום בצהריים טיילנו כמה חברים ליד היישוב עפרה. פתאום ערבים מגיעים אלינו ומתחילים בלינץ’. הם זורקים עלינו אבנים. גם אני חטפתי כמה אבנים, איבדתי את ההכרה ונפלתי על הרצפה מיד”, סיפר.

הפצוע הוסיף כי ניסיונות החילוץ נתקלו בהתנגדות קשה מצד התוקפים. “חברים שלי שבאו לנסות להוציא אותי משם חטפו גם הם אבנים. הערבים זורקים אבנים ומתקרבים. בסוף הצליחו להוציא אותי משם והביאו אותי לבית החולים, עכשיו אני נכנס לבדיקת סיטי ראש”, תיאר.

בארגון חוננו, המלווה את הפצועים, קראו לרשויות לפעול נגד המעורבים ואמרו כי יש למצות את הדין עם המחבלים שלקחו חלק בתקיפה.