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עימותים באבו כביר

בשעות אלו: מחאות במספר מוקדים נגד התוכנית למעצר 19 בני ישיבות | צפו

הפלג הירושלמי מפגין נגד העברת 19 תלמידי ישיבות שנתפסו בביתו של סולברג לצה"ל | דיווחים על עימותים עם המשטרה בירושלים, שימוש ברימוני הלם וביצוע מעצרים (בארץ)

2תגובות
מהמהומות באבו כביר
מהמהומות באבו כביר| צילום: צילום: דוד קשת

עשרות חרדים מ'' הגיעו אחר הצהריים (רביעי) למגרש הרוסים בירושלים ולאבו כביר לאחר שנודע כי המשטרה מתכוונת להעביר לידי צה"ל 19 בחורי ישיבות שנעצרו בבית המשנה לנשיא העליון נעם סולברג.

על פי ההודעה שהפיצו בפלג הירושלמי, המחאות מתקיימות במקביל בארבעה מוקדים מרכזיים: בבית שמש והדרום - ליד כלא ניצן ברמלה, בירושלים - במגרש הרוסים, בצפון והשרון - ליד כלא הדרים בכביש 4 בין רעננה לנתניה, ובבני ברק והמרכז - באזור אבו כביר.

בירושלים התפתחו עימותים בין המפגינים לבין המשטרה שפיזרה אותם באלימות - גם באמצעות שימוש ברימוני הלם.

מהמחאות
מהמחאות| צילום: צילום: י.ג.

מהמשטרה נמסר כי "כוחות המשטרה פועלים באזור מגרש הרוסים בעקבות עשרות מפגינים שהגיעו למקום ומנסים לחסום את תנועת רכבי הובלת העצורים מבית המעצר הסמוך. המשטרה מתגברת כוחות במקום, במטרה לפעול לפיזור מפרי הסדר".

כזכור, ביום רביעי בשבוע שעבר הגיעו עשרות מוחים לביתו של שופט העליון, ושברו את חלונותיו. המוחים גרמו נזק לכניסה לבית, ושברו כדים ועציצים. כוחות משטרה גדולים שהגיעו לאזור עצרו יותר מ-70 איש באירוע.

הפלג הירושלמיסרטוןמחאותאבו כבירנעם סולברג

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2
לא רק הפלג
זופניק
1
תראו משהו בלתי יאמן, בסרטון הראשון בשניה 16 בערך רואים את החייל שעומד בצד ליד הגדר מרים כובע לבחור מפגין ומניח לו על הראש!! שירבו כמוהו בישראל, עדיין יש גם חיילים ושוטרים טובים...
מישהו

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