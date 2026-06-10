עימותים באבו כביר בשעות אלו: מחאות במספר מוקדים נגד התוכנית למעצר 19 בני ישיבות | צפו הפלג הירושלמי מפגין נגד העברת 19 תלמידי ישיבות שנתפסו בביתו של סולברג לצה"ל | דיווחים על עימותים עם המשטרה בירושלים, שימוש ברימוני הלם וביצוע מעצרים (בארץ)

מב משה בשן כיכר השבת | 16:39