סתימת פיות?

"חוששים להתפרעויות": בג"ץ בהחלטה מקוממת לקראת הדיון נגד הממשלה

בג"ץ ידון מחר בעתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית לבחינת כשלי 7 באוקטובר | הדיון יתקיים בהרכב מורחב עם הגבלות על נוכחות קהל (בארץ)

נשיא העליון יצחק עמית (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

בית המשפט העליון הורה היום בפעם השנייה להגביל את נוכחות הקהל בדיון שייערך מחר בעתירות נגד הממשלה, בנושא הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתבחן את מחדלי השבעה באוקטובר.

הדיון יתקיים לאחר שבנובמבר האחרון הוציא בג״ץ צו על תנאי המורה לממשלה לנמק מדוע לא תפעל להקמת ועדת חקירה לפי סעיף 1 לחוק ועדות חקירה, שתבחן "באופן עצמאי, מקצועי ובלתי תלוי את מכלול האירועים הקשורים למתקפה".

בהחלטתם קבעו השופטים כי קיים חשש ממשי להפרעות במהלך הדיון, ולכן יש להגביל את הכניסה לאולם. “קיים חשש מבוסס לכך שהדיון הקבוע בהליכים עלול להיות מלווה בהפרעות, בהתפרעויות או בהתפרצויות בדרגה שצפויה להקשות באופן ממשי על ניהולו התקין”, נכתב בהחלטה.

בהתאם לכך נקבע כי הכניסה תותר לעורכי הדין, נציגי תקשורת ומורשי כניסה בלבד. במקביל הודגש כי כדי לשמור על עקרון פומביות הדיון, הדיון ישודר בשידור חי לציבור.

הדיון עצמו יתקיים בהרכב מורחב של שבעה שופטים, בראשות המשנה לנשיא השופט נעם סולברג.

