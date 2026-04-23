תקרית אנטישמית אלימה נרשמה אתמול (רביעי) ברחובות לונדון, כאשר גבר יהודי הותקף על ידי אלמוני שאיים לשבור את לסתו.

האירוע, שכלל תקיפה פיזית והטחת האשמות קשות, הסתיים ללא פציעות חמורות אך עם נזק לרכוש.

​התוקף דחק את הגבר לפינה והחל לצעוק לעברו האשמות פוליטיות, תוך שהוא מכנה אותו "רוצח תינוקות". במהלך העימות, החריף החשוד את צעדיו וסטר לידו של הקורבן בעוצמה, פעולה שהובילה לנפילת מכשיר הטלפון שלו ארצה.

​לצד התקיפה הפיזית, השמיע התוקף איומים מפורשים על שלומם של המותקף. עדי ראייה ודיווחים מהזירה מצביעים על כך שהחשוד חזר מספר פעם על האיום כי בכוונתו לשבור את לסתו של הגבר היהודי בטרם עזב את המקום.