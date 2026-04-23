מהגר ערבי

"אני אשבור לך את הלסת, רוצח תינוקות" | יהודי הותקף באמצע הרחוב בלונדון - ותיעד

תקרית אנטישמית אלימה נרשמה אתמול ברחובות לונדון, כאשר גבר יהודי הותקף על ידי אלמוני שאיים לשבור את לסתו | התוקף האנטישמי כינה את היהודי "רוצח תינוקות" והפיל לו את הטלפון

התקיפה
התקיפה| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
התקיפה (צילום: לפי סעיף 27א)

תקרית אנטישמית אלימה נרשמה אתמול (רביעי) ברחובות לונדון, כאשר גבר יהודי הותקף על ידי אלמוני שאיים לשבור את לסתו.

האירוע, שכלל תקיפה פיזית והטחת האשמות קשות, הסתיים ללא פציעות חמורות אך עם נזק לרכוש.

​התוקף דחק את הגבר לפינה והחל לצעוק לעברו האשמות פוליטיות, תוך שהוא מכנה אותו "רוצח תינוקות". במהלך העימות, החריף החשוד את צעדיו וסטר לידו של הקורבן בעוצמה, פעולה שהובילה לנפילת מכשיר הטלפון שלו ארצה.

​לצד התקיפה הפיזית, השמיע התוקף איומים מפורשים על שלומם של המותקף. עדי ראייה ודיווחים מהזירה מצביעים על כך שהחשוד חזר מספר פעם על האיום כי בכוונתו לשבור את לסתו של הגבר היהודי בטרם עזב את המקום.

אנטישמיותלונדון

טיפ שלי אישית מי שיודע אנגלית שלא יראה את הסרטון יש שם הרבה מאד גסויות וקללות
סיאני
יכול להיות שהתוק עוקב של יאיר גולן הוא גם מחזיק באותה עמדה
אריק

