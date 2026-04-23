הסרת איום מיידי

הלחימה ברצועה: חוסלו מחבלי חמאס שהתקרבו לכוחות בצפון ובדרום עזה

כוחות צה"ל זיהו מחבלים חמושים בצפון ובדרום הרצועה • התקיפות בוצעו מהאוויר להסרת איום מיידי | הפעילות נמשכת בהתאם להסכם (צבא וביטחון)

כוחות חיסלו אתמול (רביעי) מספר מחבלים חמושים מ בשני אירועים נפרדים ב, לאחר שזוהו פועלים בסמוך לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. האירועים התרחשו בצפון ובדרום הרצועה, כאשר הכוחות פעלו במהירות להסרת האיום על הלוחמים הפרוסים במרחב.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, באירוע הראשון שהתרחש אמש בצפון רצועת , זיהו כוחות פיקוד הדרום מספר מחבלים חמושים בעת שפעלו במרחב הקו הצהוב בסמוך לכוחות צה"ל הפרוסים באזור בהתאם להסכם. מיד לאחר הזיהוי, המחבלים הותקפו וחוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום על כוחותינו.

באירוע נוסף שהתרחש מוקדם יותר היום (חמישי), הותקפו מחבלים נוספים שפעלו בדרום רצועת עזה ועסקו בשינוע אמצעי לחימה, באופן שהיווה איום על הכוחות. אחד המחבלים חוסל בתקיפה שבוצעה על ידי כוחות צה"ל.

דובר צה"ל ציין כי טרם התקיפות ננקטו צעדים מקיפים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

פעילות מבצעית נמשכת ברצועה

יצוין כי האירועים מגיעים על רקע פעילות ביטחונית מתמשכת ברצועת עזה, כאשר כוחות צה"ל ממשיכים לפעול למניעת חדירות ולהסרת איומים על הכוחות הפרוסים במרחב. בימים האחרונים חיסל צה"ל מספר מחבלי חמאס שהפרו את הסכם הפסקת האש והיוו איום ממשי על הלוחמים.

כוחות חטיבת 'אגרוף הברזל' (205) וחטיבת 'הנגב' (12) ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת במרחבי הרצועה, כאשר הצבא מבהיר כי לא יאפשר פגיעה בלוחמים ויפעל בעוצמה נגד כל איום מיידי. הפעילות המבצעית מתקיימת במקביל לפעילות נרחבת של כוחות נוספים ברצועה, בהתאם להנחיות המטה הכללי.

במהלך השבוע האחרון חיסלו כוחות צה"ל עשרות מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש, ביניהם בכירים בארגון הטרור חמאס. בנוסף, איתרו הכוחות תשתיות טרור רבות, לרבות אתרי ייצור רקטות ותוואים תת-קרקעיים שנועדו לביצוע מתווי טרור נגד כוחותינו.

