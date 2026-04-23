בתחילת השבוע עולם התורה פתח את זמן קיץ תשפ"ו. הזמן נפתח בצל מלחמת איראן-לבנון והגזירות הקשות כנגד לומדי התורה. במשא פתיחת הזמן שנשא ראש הישיבה הגה"צ הרב צמח מאזוז, בהיכל ישיבת 'כסא רחמים', התייחס הגר"צ לנסי המלחמה, נסיונות הקיץ, חשיבות ניצול הזמן. וגם: לאמירה שעוררה סערה. הציטוטים המלאים ממשא הפתיחה.

בפתח דבריו אמר הגר"צ כי "האדם בא לעולם כדי לעמוד בנסיונות, כמו שמצינו החל מאדם הראשון, נח וכו'. יש פעמים שהיצר מגיע אפילו באיצטלא של צדיק, אבל אסור לשמוע לו. אם יבקשו חוות דעת למי מגיע פרס העובד המצטיין, אני אצביע על היצר הרע. הוא באמת עובד מצטיין, הוא עובד בכל כוחו והוא מצליח להפיל הרבה".

מלחמת 'שאגת הארי': "יותר מתשועת פורים. אין לנו כח, אבל היה צריך לקבוע הלל על נסים כאלו!"

על המלחמה עם איראן התבטא ראש הישיבה: "אמרתי היום לפני קריאת ההלל: אם האנשים שנמצאים לפני ולפנים והם יודעים מה קרה במלחמה הזאת, אומרים: "הציבור לא יודע מה הצלחנו, ומה ההישגים שיש לנו והגענו במלחמה הזאת", ועוד יותר הם אומרים: "גם האיראנים עוד לא יודעים איזו מכה גדולה הם קיבלו, עד שהם יתאוששו ויפתחו את העיניים; 'מה?! עד כדי כך נפלו?!'"... כן, כן אדון חמינאי! אתם נפלתם עד כדי כך. כן יאבדו כל אויבך ה'".

"אז אני חושב שאנחנו צריכים באמת לקרוא על זה הלל! הישועה הזאת היא הרבה מאד יותר גדולה מהתשועה שהיתה בזמן פורים עם המן. הרי מה ביקשו האיראנים? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד... אז פצצת אטום פה ופצצת אטום שם, רחמנא ליצלן. ב"ה ברגע האחרון הקב"ה הפר את עצתם וקלקל את מחשבתם. וב"ה עכשיו בכל הויכוח עם האיראנים על החומר של האטום, מלאכתנו נעשית על ידי אחרים"...

"לכן אמרתי: לפחות אם אין לנו כח לקבוע יום הלל על ההצלחה של עם ישראל במלחמה הזאת, אז היום שכבר יש לנו קריאת הלל על ראש חודש - אני לעצמי ומי שרוצה לעשות כמוני - נכוין תודה לקב"ה על המלחמה ועל ההצלה הזאת. ובאמת ב"ה קראנו את ההלל בקול, בכוונה, לאט לאט ומלה במלה. להודות לשם ה'! הקב"ה מחכה לשמוע מאיתנו תודה".

"אם מישהו חלילה היה חולה אנוש" הוסיף הגר"צ, "ובא מישהו ושילם בשבילו את הכל כדי להציל אותו וב"ה הוא זכה לחיים, מה אתה תבוא ותגיד לו? "תודרבה"... זה מה שאתה תגיד לו?! טפש מי שיגיד לו ככה "תודרבה" או לא יודע איך... לא, כמה הוא יודה לו. עכשיו הקב"ה ממש הציל אותנו! אז קראנו וכיוונו להודות לקב"ה על כל הנסים והנפלאות".

ניצול הזמן: "הלימוד שלכם יותר גדול משל גדולי הדור. אני מרגיש כאילו שלא עברתי יותר מ-20 שנה מהחיים!"

בדברי חיזוק שנשא ראש הישיבה, אמר: "הלימוד שלכם לפעמים יותר גדול משל גדולי הדור. אתם צעירים, אתם יכולים להגיע הרבה, יש לכם כרגע עתיד לפניכם. מה שתלמדו יעמוד לכם בעז"ה עוד הרבה. גדול הדור ב"ה הוא מלאך ה' צבאות".

"והיצר הרע יודע שאתם יכולים להגיע הרבה ולכן הוא מפתה את הבחורים שלא ללמוד! לא נשכח את הקב"ה. נדע, היצה"ר זה חמאסניק! כן הוא אומר לך: בא תפדאל... החמאסניקים הם אכזריים ורשעים, אבל הצה"ר אכזרי לא פחות מהם. לא תאבה לו ולא תשמע אליו!".

"הימים עוברים. וכי אני מאמין שאני עברתי כיום 80 שנה מהחיים שלי?! תאמינו לי שאני חושב שאני לא עברתי יותר מ-20 שנה! אני לא מתכחש, אני מרגיש שאני לא עברתי יותר מ-20 שנה. אבל במציאות אני יודע, לפי תעודת הזהות שלי אני עברתי 80 שנה… השנים חולפות מהר, השאלה מה הספקת לעשות בהם. כמה רצון ה' עשית?".

האמירה שעוררה סערה: "האיראנים רוצים לפרק את ישראל והיועמשי"ת את עולם התורה"

בסיום דבריו התייחס ראש הישיבה לאמירה שנחשפה בדיון נגד לומדי התורה בבג"צ בשבוע שעבר, ועוררה סערה: "העולם עומד בזכותכם! העולם עומד בזכותכם והערב רב והיועצת המשפטית לממשלה וכל גונדא דילה, מזה הם מתפוצצים; "מה? בזכות התורה עמדנו?!"... בשבוע שעבר הם דיברו, ובטעות הם לא שמו לב שהרמקול היה דולק, ושמעו שהם אמרו: "אנחנו רוצים לפרק את עולם התורה", במפורש!".

"שמעתי את הכותרת הזאת וצחקתי עליהם. אמרתי: הרומאים לא הצליחו - סרקו את רבי עקיבא במסרקות של ברזל, שרפו את רבי חנניה בן תרדיון, הרגו את עשרה הרוגי מלכות והם לא הצליחו! אז היועצת המשפטית הזאת חושבת שהיא תצליח?! היא תצליח אולי בשביל להפריע, זה כן"...

"אנחנו צריכים לדעת" הוסיף הגר"צ, "אם הסטרא אחרא כל כך נלחמת, אז זאת אומרת שכל כך מפריע לה שאנחנו יושבים ולומדים תורה!".

"היצר הרע הראש שלו כל הזמן עובד - איך לעשות שלא ילמדו תורה. אם נגיד מצד שיחפשו אתכם כדי לקחת אתכם לצבא, בתי סוהר, "חברים טובים"... ועד כדי כך הגיעו היועצת המשפטית וכל מי שסביבה; עשו פשקווילים נגד החוק ונגד זה... כאילו החרדים הם שכותבים. הכל מותר בשביל שבחורי הישיבות לא ישבו וילמדו תורה".

"כמו מה שאמרתי ששמעו שהם אמרו מפורש, הם רוצים לפרק את עולם התורה חס ושלום! אבל הם יתפרקו והתורה תישאר על אפם ועל חמתם! "קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד אינון". האיראנים רוצים לפרק את עם ישראל, היועצת המשפטית רוצה לפרק את עולם התורה. כמו שאף אחד לא יכול לנגוע במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הם גם כן לא יוכלו!".

"אבל" אמר הגר"צ לסיום, "צריך לדעת איזה משא אנחנו נושאים על הכתפים שלנו! נשמור על עצמנו… בעז"ה נפתח את זמן קיץ ברגל ימין, למרות כל הקשיים. וכך בעזרת ה' יתברך תהיה ידינו על העליונה וגבר ישראל, "והיה כאשר ירים משה את ידו, וגבר ישראל". אמן כן יהי רצון" חתם ראש הישיבה.

פתיחת זמן ב'כסא רחמים': עצרת זכרון וסיום ש"ס לכבודו של ראש הישיבה זצ"ל

יצוין כי כמידי שנה בתשרי ובניסן, בישיבת 'כסא רחמים' חזרו כבר ביום ראשון (כ"ה ניסן) מחופשת בין הזמנים והחלו את זמן הקיץ. זאת כהוראתו והנהגתו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל שתיקן לשוב לתחילת הזמן יממה לאחר איסורו חג (קובץ מאמרים ח"ב עמ' פ"ה).

הזמן נפתח בעצרת זכרון והתעוררות פנימית לרגל ציון מלאת י"ב חודש להסתלקותו של ראש הישיבה זצ"ל. בעצרת, שנערכה לבחורי הישיבה בלבד, נשאו דברים רבנים בוגרי הישיבה מאשר ראו מהליכותיו ומדרכו של הגר"מ זצ"ל, כשבמוקד היתה שיחתו של ראש הישיבה הגר"צ מאזוז שקרא להמשיך בדרכו של אחיו זיע"א.

בדבריו אמר ראש הישיבה: "יש היום "אופנה" – "איך עושים כולם, אני כמותם". אבל לא זו הדרך. ראש הישיבה זצ"ל לא שינה בשום דבר. מי שבאמת אוהב אותו, צריך ללכת בדרכו ולהיות דבוק בדעותיו ובמידותיו בגאווה ושמחה ולא לשנות! זו גאוותנו שאנחנו ממשיכים בדרכו!". לאחמ"כ נערך סיום ש"ס שנלמד בחודשיים האחרונים ע"י בחורי הישיבה לעילוי נשמת ראש הישיבה זצ"ל. הסיום נערך ע"י אחד מבחורי הישיבה.

עם תחילת הזמן יחלו בישיבה בלימוד פרק 'הזורק' במסכת שבת במסגרת לימוד הבקיאות, ובמסגרת לימוד הלכות שבת בלימוד ההלכה - יחלו בלימוד דיני שהייה והטמנה, זאת לאחר שסימנו בסיפוק את סיום זמן החורף עם עריכת מבחן פומבי כולל על כלל דיני אמירה לנכרי.