לא משתמט: מתייצב!

אני בחור ישיבה. בעיניים של המצלמה ובכותרות המהדורות, דמותי היא סמל ל"השתמטות". עבור התקשורת, אני אדם בזוי - דמות חולפת בשחור-לבן שנפלטה מהסטטיסטיקה של התרומה וההקרבה.

אין לי מדים שמעוררים הזדהות מיידית ברחוב, שמי לא יתנוסס בכתבות צבע על מבצעים נועזים, ואת פניי לא תראו בטקסי הניצחון תחת אור הזרקורים. בעולם שסוגד למספרים, להצלחות פוטוגניות ולכוח גלוי - אני בוחר להיות שקוף.

בשורות הבאות, אין לי כוונה לשכנע אתכם בצדקת דרכי. אני מפוכח מספיק כדי לדעת שזהו ניסיון חסר סיכוי; התהום פעורה מדי, והקצוות רחוקים מכדי להיפגש.

יותר מכך - איני מחפש הערצה, ואין לי עניין שמישהו יכיר בערכי או ב'גדלותי'. אבל בתוך הכאוס והבלבול של התקופה הזו, אני מבקש דבר אחד פשוט: להשמיע קול.

אני מתייצב כאן בגאווה מאחורי מעשיי, לא כדי לבקש אישור, אלא כדי שסוף סוף תדעו מה באמת מתחולל בליבם של אנשי סיירת הלומדים.

אתם יכולים להסתכל עליי דרך העדשה המרוחקת של מצלמות החדשות; הן לעולם לא יצליחו לקלוט את התדר שבו אני חי. עבורכם, אני אולי רק צללית שחורה על רקע קירות לבנים, עוד מספר בסטטיסטיקה של מי ש'לא נושא בנטל'.

אבל בואו איתי לרגע אל מאחורי הכותרות המפוצצות, אל המקום שבו השקט רועש יותר מכל קרב. אני לא לובש מדים, ואין לי דרגות על הכתפיים שיספרו לכם על הלילות ללא שינה, על המאבקים הפנימיים שאיש לא רואה.

אני מתייצב כאן היום לא כדי להתנצל, אלא כדי לחשוף בפניכם את המלחמה השקטה שלי - המלחמה על הרוח, על הנצח, ועל הזכות שלנו להיות מי שאנחנו באמת.

בואו נניח לרגע את האידיאולוגיות בצד, ונדבר על המאמץ האפור, הסיזיפי, זה שלא עובר מסך ולא נכנס לפריים. קרב בלימה שאין בו תהילה.

המלחמה שהיא לא בשדה קרב פתוח, אלא בין כותלי בית המדרש מול שחיקת השגרה והרעש שחודר פנימה. יש רגעים שבהם המוח מרגיש כמו קיר בטון, שעות של עמל תובעני ששורפות את משאבי הנפש עד תום. זהו מצור פנימי, מאבק חרישי ומתיש שאף מצלמה לא תתעד.

לפעמים אני מסתכל על עצמי מהצד, ואני רואה בחור שפשוט אוהב את החיים. הנשמה שלי לא נולדה שקטה; היא סוערת, היא סקרנית, היא רוצה לטעום מהעולם, להרגיש את הרוח, להיות חלק מהקצב המטורף שקורה שם בחוץ.

יש ימים שהקירות של בית המדרש מרגישים לי כמו מצור, והאותיות הקטנות שבספר מרצדות לי מול העיניים כמו תזכורת לכל מה שאני מפסיד. בחוץ בונים, כובשים, חוגגים – ואני כאן, בתוך השקט התובעני הזה, נלחם על כל תוספות, על כל הבנה, על כל רגע של ריכוז.

אני לא כאן כי זה קל לי, ואני לא כאן כי אין לי ברירה אחרת. אני כאן כי בתוך כל הרעש של העולם, שמעתי קריאה. אני חי בצמצום שאי אפשר להסביר למי שלא חווה אותו – מוותר על הנוחות, על הביטחון הכלכלי, על האפשרות פשוט "להיות כמו כולם".

אני רואה את בני גילי מתקדמים, קונים, מתבססים, ואני נשאר כאן עם הסטנדר הישן והחולצה הלבנה שכבר ראתה ימים יפים יותר. אבל ברגעים הכי קשים, כשנדמה שהכוחות נגמרים, אני מבין שזו לא הקרבה של מסכן – זו גבורה של לוחם. כל שורה שאני לומד היא דמעה של תפילה, כל לילה של עמל הוא עוד לבנה בבית ששומר על כולנו. אני נשרף מאהבה ומיגיעה, לא כדי שמישהו ימחא לי כפיים, אלא כדי שהנצח ימשיך לפעום, גם אם המחיר הוא כל מה שיש לי.

כשאתם מדברים על "שוויון", אתם מדברים על שפה של חומר, של חלוקה שווה בנטל הפיזי. אני לא מזלזל בזה, חלילה; הלב שלי יוצא אל אלו שנמצאים בחזית, אל המשפחות שדואגות בבית. אבל השוויון שלי נמדד במטבע אחר.

הוא נמדד בניצחון הקטן של כל בוקר, בניצחון על הסחות הדעת מהרחוב, באותם רגעים שבהם אני כופה על מוחי הסוער ריכוז עילאי אל מול סוגיה סבוכה, מתוך אמונה שאם ארפה - משהו בחוסן הרוחני של כולנו יתערער. זה נטל שאין לו מדים, אין לו הכרה ואין לו פנסיה. זה נטל שנושאים אותו בבדידות מזהירה, מול סטנדר עץ פשוט, בתוך חדר מלא באדי עמל של דורות.

לפעמים שואלים אותי: "למה אתה לא יכול גם וגם?". התשובה היא פשוטה וכואבת: כי האש הזו דורשת כליה. אי אפשר להחזיק את הנצח בחצי משרה. אי אפשר לבנות קו הגנה רוחני כשחצי מהלב נמצא במקום אחר. הטוטאליות הזו היא המחיר.

היא הוויתור על ה"אני" הפרטי שלי, על הקריירה שיכולתי לבנות, על הכבוד שיכולתי לקבל ברחוב לו רק הייתי לובש את המדים "הנכונים". בחרתי להיות בקו האש של הרוח, במקום שבו אין תהילה, רק אחריות כבדה מנשוא שממיסה את הכתפיים.

אני לא מבקש שתבינו את הלוגיקה של הגמרא, וגם לא תקציבים מיוחדים. אני רק מבקש שתראו את האדם שמאחורי המדים השחורים. תראו את הבחור שבוחר, מדי בוקר מחדש, להניח את כל מאווייו בצד ולהתמסר למשהו שגדול ממנו. כשאתם עוברים ליד הישיבה ושומעים את המולת הלימוד, אל תשמעו רעש - תשמעו דופק. זה הדופק של האומה שלנו. הוא דופק בזכות אלו שמוכנים להיות שקופים, שמוכנים להישכח, שמוכנים להישרף בעמל התורה רק כדי שהסיפור של כולנו לא יסתיים לעולם.

ובסוף, אחרי כל המילים הגבוהות, אני רוצה להגיד לכם משהו פשוט מהלב: אני יודע שאולי לעולם לא נבין זה את שפתו של זה, ואולי תמיד נראה זה לזה כמו דמויות מעולם אחר. אבל אני רק רוצה שתדעו - בקו האש השקט שלי, מול הסטנדר הישן, אני לא נלחם מולכם. אני נלחם עלינו. אני כאן כדי לשמור על האור בבית שלנו, כדי שגם כשהסערות בחוץ יירגעו, יישאר לנו לאן לחזור - לשורשים, למהות, לסיפור שמתחיל הרבה לפנינו ויימשך הרבה אחרינו. זו המשמרת שלי, זה הקרב שלי, וכאן אני מתייצב. בלי לבקש אישור, פשוט מתוך אהבה ואחריות - עבורי, עבורכם, ועבור הנצח.