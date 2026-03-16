ישיבת אור ישראל פתח תקווה

ישיבת אור ישראל היא ישיבה ליטאית מרכזית הממוקמת בעיר פתח תקווה, העומדת בראשות ראש הישיבה הגאון רבי יגאל רוזן. הישיבה ידועה בגישתה החינוכית המיוחדת המשלבת לימוד תורה מעמיק עם דגש על בניית אישיות תלמידי החכמים והקפדה על ערכים יהודיים מסורתיים. הישיבה מהווה מרכז תורני חשוב בעיר פתח תקווה ומושכת תלמידים מרחבי הארץ המבקשים ללמוד בסביבה ליטאית איכותית.

במהלך השנים האחרונות, ישיבת אור ישראל זכתה להכרה רחבה בציבור החרדי הליטאי כמוסד תורני איכותי. ראש הישיבה, הרב יגאל רוזן, ידוע בשיעוריו המעמיקים ובקשר האישי שהוא מקיים עם כל תלמיד ותלמיד. הישיבה שומרת על אווירה של שקידה בתורה תוך דגש על מידות טובות ויראת שמים, בהתאם למסורת הישיבות הליטאיות המסורתיות.

הישיבה מקיימת קשרים הדוקים עם גדולי התורה בדור, ותלמידיה זוכים להדרכה רוחנית ותורנית ברמה גבוהה. במהלך השנה הלימודית, הישיבה מארגנת מגוון פעילויות חינוכיות ורוחניות, כולל שיעורים מיוחדים, עיונים בהלכה ובמוסר, ומפגשים עם רבנים ומנהיגים רוחניים. הישיבה מקפידה על שמירת סדר יום קבוע המאפשר לתלמידים להתקדם בלימודם ולהעמיק בסוגיות התלמוד וההלכה.

מבנה הישיבה כולל היכל בית מדרש מרווח, כיתות לימוד, ספרייה עשירה בספרי קודש, ומתקנים נוספים המאפשרים לימוד נוח ויעיל. הישיבה מקפידה על תחזוקה שוטפת של המבנים ועל יצירת אווירה נעימה ומזמינה ללימוד. בנוסף, הישיבה מספקת שירותי תמיכה לתלמידים, כולל ליווי אישי, ייעוץ והדרכה בנושאים שונים.

ישיבת אור ישראל שומרת על קשר הדוק עם קהילת פתח תקווה ומעורבת בפעילות הקהילתית בעיר. תלמידי הישיבה משתתפים בפעילויות חסד ובהתנדבות בקהילה, ומהווים דוגמה אישית לערכי התורה והיהדות. הישיבה גם מקיימת שיעורים פתוחים לציבור ומארגנת אירועים תורניים המושכים קהל רחב מתושבי העיר והסביבה.

במהלך תקופת המלחמה והמשבר הביטחוני, הישיבה המשיכה בפעילותה התורנית תוך הקפדה על הנחיות הבטיחות והגנה על התלמידים. ראש הישיבה והצוות החינוכי דאגו לשמור על רצף הלימוד ועל רוח התורה בישיבה, תוך מתן תמיכה נפשית ורוחנית לתלמידים בתקופה מאתגרת זו. הישיבה ממשיכה להוות מרכז תורני חשוב ומשמעותי בנוף הישיבות הליטאיות בארץ.