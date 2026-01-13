הגר"י זילברשטיין ( צילום: מכון 'דברי חמד' )

בסיום שיעורו השבועי אמש (שני) התייחס חבר המועצת הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן', לענייני השעה, והזכיר בדבריו כמה דברי חיזוק לרגל המצב באיראן. "היום כל העולם עוסק בדברים העומדים ברומו של עולם, שהשם ישמור אותנו", פתח הרב את דבריו, "כתוב בחז"ל שאותם אלה הנמצאים באיראן זה עמלק אמיתי ממש, וכעת הבטיח אחד מחסידי אומות העולם שיטפל בהם".

הגר"י זילברשטיין בדבריו ( צילום: באדיבות קול הלשון )

"אז תראו" המשיך הרב בדבריו, "כשאנחנו יושבים כאן ציבור גדול ולומדים תורה, אנחנו עוסקים בהצלת העם היהודי. בחוץ קר, והאשה רוצה לראות את הבעל בבית, ועל מה מדברים? על דברי תורה בעומקה של הלכה, לדעתי זה קידוש השם שאין כמוהו! אין באף אומה דבר כזה, שבלילה כזה יושבים יהודים ודנים בהלכות שבת. יושבים פה ומתווכחים וצועקים אחד על השני, ומוחלים אחד לשני על הצעקות".

לסיום פנה הגר"י בתפילה נרגשת לאבינו שבשמיים: "אני מבקש מהקב"ה, תסתכל ותראה, אתה הולך כעת לטפל בהם [באיראנים], תיזכר ממה שהולך פה, אנחנו פה ציבור רציני, הביטה משמיים וראה את חרפתנו, תעזור לנו, אנחנו אוהבים אותך, דבקים בך, רוצים לדעת את התורה שלך, מתקוטטים קצת בתורה, אבל לא נורא, מזה עם ישראל נבנה, הביטה משמים וראה, הם רוצים לכלות אותנו, ואתה תגן בעדנו, ונזכה לראות שכולם בריאים, שלמים, חזקים, טובים, אוהבים, וכל טוב סלה".