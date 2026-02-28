ביום חמישי האחרון, פרשת תצוה, סיים עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין את שיעורו המפורסם לרופאים ולרבנים בביה"ח 'מעייני הישועה', והתייחס למצב הבטחוני שהיה מתוח במיוחד, מה שהתברר כיממה לפני פרוץ מלחמת 'שאגת הארי'.

להלן דבריו המלאים, המשרים רוגע ועידוד, בערב ימי הפורים:

"מה יש לי להגיד, ראשית כל תושבי בני ברק, אין מה לפחד! גיסתי הרבנית בת שבע קניבסקי ע"ה קמה באמצע הלילה ואמרה לגיסי מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצ"ל שנפלה פצצה בבני ברק. אך הוא אמר לה: 'זה טעות, זה לא בני ברק, ואכן נמצא שזה נפל כמה מטרים אחרי בני ברק.

"תראו יקיריי, היום בישיבות לומדים מאד טוב, מאד מאד טוב. לי נדמה שפה בב"ב לא יקרה כלום, ואני מאד רוצה לבקש שכולנו יחד נקיים את המצוה של אהבת רעים, ונתפלל גם על כל אחינו. תושבי בני ברק, אין מה לדבר, אני רק רוצה לבקש מכולם שיחשבו על אחים שלנו שהם לא תושבי בני ברק".

"לי נראה שאין להם סיכוי, כך נראה לי! תראו יושבים פה אנשים ומדברים בתורה, לא מחלקים פה שוקולד..., ולא סמיכה..., רק יושבים ולומדים, ממש תורה לשמה!

"אני חושב שעל בני ברק אין מה לחשוש בכלל, רק אני חושב שגם שאר הערים אין מה לחשוש. מדוע? תלמידי הישיבות כיום גם עם מידות טובות, המוסר שלומדים בישיבות, והכל, אם זה כך, אני חושב שהם מגינים על כל העם, כך נראה לי".

וכאן הפתיע הרב זילברשטיין ואמר: "לי נראה שרק ישועות מחכות לנו. ככה אני חושב".

אחד ממקורבי הגר"י זילברשטיין, אמר ששמע בעצמו ממרן שר התורה זצ"ל לגבי העיר 'מודיעין עילית', כי קרית ספר דינה כבני ברק, מאחר ומדובר בעיר שכולם בה לומדי תורה.

את דבריו סיים הרב זילברשטיין במסר מרגיע ומחזק, ואמר: "ובכן, אני חושב שאנחנו רק צריכים כעת להרבות אהבת רעים, ולא נראה לי שיהיה כאן משהו, לי נראה ששום דבר לא יהיה כאן".

לאחר מכן אמר הרב עם כל משתתפי השיעור פרק תהילים בכוונה, וכן את תפילת 'אחינו כל בית ישראל' לסיום.