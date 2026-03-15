צפו בתיעוד: רבה של רמת אלחנן פצח בהתרגשות בברכת 'שהחיינו' על ספרו החדש

בימים אלה יצא לאור עולם הכרך השני בסדרת 'אשמרה שבת', המקבץ את פניני דברי תורתו של עמוד ההוראה, חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין | הכרך החדש מוקדש כולו להלכות כיבוד אב ואם, והוא מגיש שאלות אקטואליות, מרתקות ומצויות המלוקטות מכל ספריו וחיבוריו של רבה של רמת אלחנן, במטרה להעשיר את שולחן השבת בלימוד מעשי וחווייתי | לפניכם תיעוד מרגש עת הגישו צוות העורכים לגר"י זילברשטיין את הספר הטרי היישר מבית הדפוס | בשעת קבלת הספר, פצח הרב בברכת 'שהחיינו' בשם ומלכות על בגד חדש, כשהוא מכוון לפטור את השמחה על הספר החדש | צפו (חרדים)

הגר"י זילברשטיין מברך ברכת שהחיינו על ספרו החדש
הגר"י זילברשטיין מברך ברכת שהחיינו על ספרו החדש
