במסגרת תנופת העשייה הרוחנית והחינוכית בת"ת 'אהלי ספר' במודיעין עילית, וכחלק מהכוונת גדולי התורה לחיבור התלמידים לתורה, למידות טובות ולדרך ארץ, נסעו תלמידי כיתות ד' של הת"ת למסע מיוחד בבני ברק. מטרת הנסיעה: קבלת ברכה מהגאון הצדיק רבי שמעון גלאי, לרגל שנת הלימודים המשמעותית שבה התחילו התלמידים לראשונה את לימוד הגמרא הקדושה.

כבר במהלך הנסיעה לעיר התורה והחסידות הורגשה התרגשות עצומה בקרב הילדים, שפצחו בשירת שירי תורה בצוותא. כשהגיעו לבית הרב, נכנסו התלמידים בחרדת קודש וביראת רוממות יחד עם המנהל הרב יאיר גינזבורג והמלמדים: ר' גדליה אפפלדורפר, ר' יהודה שפר, ר' יעקב פרידלנדר ור' אברהם גרוסמן.

המעמד המרומם נפתח בשירת המעוררת 'אבינו האב הרחמן' מתוך רגש עצום ותפילה להצלחה בלימוד החדש. לאחר מכן, בחן הגר"ש גלאי את התלמידים בפרק "אלו מציאות" ובמשניות הנלמדות, והתפעל עמוקות מידיעותיהם הבהירות והרהוטות – מסורת ארוכת שנים של תלמידי בית היוצר של ת"ת 'אהלי ספר'.

בדברי החיזוק שנשא בפניהם, שיבח הרב את מעלתם הגדולה של הילדים המשקיעים את זמנם בלימוד התורה ובכך הופכים לחוליה נוספת בשרשרת הדורות המעבירה את התורה ממשה רבינו ועד לימינו. הרב בירכם ברגש שיזכו לגדול בתורה וביראת שמים טהורה, וירוו את הוריהם נחת יהודית אמיתית.

בסיום דבריו הביע הערכה רבה להנהלת הת"ת ולצוות החינוכי על השקעתם המרובה ומסירותם המיוחדת, הן בפן הלימודי והן בפן הרגשי, מתוך דאגה אישית לכל תלמיד. הרב הדגיש כי רק על ידי המתקת התורה לצעירי הצאן ויצירת קשר אישי חם, יכולים התלמידים לצמוח ולהגיע לפסגות.

רגע שיא מיוחד נרשם במהלך הביקור, כאשר התלמידים זכו לראות במו עיניהם כיצד גדלות בתורה מביאה עמה גאונות במידות טובות וברגישות לזולת.

היה זה בעת שנעמד הגר"ש גלאי כדי לרקוד עם התלמידים את שירי התורה. המעגל החל להסתובב, והילדים שהיו קרובים לרב ניסו לאחוז בידו כדי לזכות לרקוד עמו. מטבע הדברים, עיניהם של שאר הילדים במעגל הציצו בקנאה בחבריהם שזכו לשבת קרוב.

בעוד המעגל סובב, שמו המחנכים והתלמידים לב לתופעה מדהימה: מדי כמה רגעים עזב הרב בעדינות את ידי התלמידים שכבר אחזו בו, ותפס את ידי אלו שלידם. כך המשיך הרב לעבור לאורך כל המעגל, כדי שכל התלמידים ללא יוצא מן הכלל ישמחו, וירגישו שגם הם זכו לרקוד עמו יד ביד.

המחנכים ציינו בהתרגשות כי הרגע הזה התרחש בדיוק בעיצומם של ימי מבצע מיוחד בת"ת הנקרא 'ואהבת' שנועד לחזק ולהשריש בתלמידים את ערך כבוד הזולת, ויתור והתחשבות. בכך למדו התלמידים שיעור חי ומוחשי ברגישות שיש לגדול בתורה לכל ילד, כדי שלא ירגיש שום צער ותהיה לו ההרגשה הטובה ביותר.

בסיום המעמד עברו התלמידים זה אחר זה לקבלת ברכה אישית, כאשר אין ספק שמעמד זה ייחקק בליבם הטהור לאורך שנים.

לאחר מכן, נשארו אנשי הצוות החינוכי והמנהל הרב יאיר גינזבורג כדי לדון עם הרב ולקבל הכוונה בעניינים חינוכיים שונים המצריכים דעת תורה.

במהלך השיחה, שאל אחד המחנכים הוותיקים את הרב כיצד יש לו כוח לשמח, להקשיב ולהתייחס לכל פונה ופונה בסבלנות עצומה כזו לאורך כל שעות היממה.

הגר"ש גלאי השיב בפשטות מדהימה וביטל את עצמו: "הקדוש ברוך הוא חייב לי משהו? ממש לא. ובכל זאת הוא נתן לי חיים וכוח לקום בבוקר, לעמוד על רגליי ואפילו לדבר. אם כן, הכל של הקדוש ברוך הוא, וזו חובתי המוסרית והאנושית". תשובה זו הותירה את הנוכחים עם הסתכלות עצומה על המחויבות של כל יהודי לעבודת הבורא ולעזרה לזולת.