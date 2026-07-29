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ילד אחד התחיל - וסחב כיתה שלמה | 35 ילדים מאשדוד סיימו את הש"ס

מעמד מרומם באשדוד: 35 תלמידי תלמוד תורה כלל חסידי חגגו את סיום ש"ס משניות • הכל החל ביוזמה פרטית של ילד אחד שהלהיב את חבריו • האדמו"רים מפיטסבורג, שומרי אמונים וטולנא לצד עוד רבנים מכובדים פיארו את המעמד האדיר שבסיומו קיבלו ילדי החמד מתנות יקרי ערך • סיקור ותיעוד מרגש (חרדים)

סיום הש"ס באשדוד
סיום הש"ס באשדוד| צילום: צילום: יוסי לוי

מעמד נרגש ומרומם התקיים השבוע בעיר אשדוד, כאשר 35 ילדי חמד מתלמוד התורה הכלל חסידי ברובע ז' בעיר זכו לסיים את כל ש"ס המשניות, במסגרת מפעל הלימוד המיוחד 'דף היומי במשניות'.

מאחורי המעמד הענקי עומד סיפור מרגש במיוחד: אחד המשתתפים מספר בלב נרגש כי הכל החל מיוזמה עצמאית של תלמיד אחד בלבד, שהחליט לקחת על עצמו ללמוד את המשניות. הילד הסוחף גרר אחריו חבר ועוד חבר, עד שהפך למפעל לימוד כיתתי שהקיף 35 ילדים, אשר יחד שקדו ועמלו עד לזכייה הגדולה, סיום הש"ס כולו.

את המעמד המפואר פיארו בנוכחותם אדמו"רי ורבני העיר, וביניהם האדמו"רים מפיטסבורג, שומרי אמונים וטולנא, לצד רבנים חשובים נוספים שנשאו דברי שבח, תהילה וחיזוק לילדי החמד.

במהלך המעמד, כשילדי החמד מסובים סביב שולחנות ערוכים בכל טוב, כובד אחד מהתלמידים המצטיינים בסיום הש"ס. האדמו"ר משומרי אמונים כובד באמירת הקדיש, ומיד לאחר מכן פרץ הקהל בריקוד נלהב לכבודה של תורה.

לקראת סיום המעמד נשא יו"ר הארגון, הרב שמואל הלפרין את המשא המרכזי. בדבריו הציף את התרגשותו העצומה למראה עיניו: "כשילדי החמד מתכנסים דווקא בימי 'בין הזמנים', ובמקום לצאת לטיולים הם בוחרים להתכנס בבית המדרש ולחגוג סיום גדול כזה, זהו מעמד שעושה רעש גדול בשמיים ופועל ישועות לכלל ישראל".

בסיום המעמד קיבלו התלמידים הנרגשים תעודות הוקרה וגביעי כסף מהודרים לקידוש, כאשר התלמיד הצעיר שיזם את המפעל כולו זכה לשי ייחודי ומיוחד על פועלו.

סיום משניות באשדוד (צילום: יוסי לוי)
סיום משניות באשדוד (צילום: יוסי לוי)
סיום משניות באשדוד (צילום: יוסי לוי)
סיום משניות באשדוד (צילום: יוסי לוי)
סיום משניות באשדוד (צילום: יוסי לוי)

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סיום הש"סשמוליק הלפריןתלמוד תורה כלל חסידי אשדוד

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