מעמד נרגש ומרומם התקיים השבוע בעיר אשדוד, כאשר 35 ילדי חמד מתלמוד התורה הכלל חסידי ברובע ז' בעיר זכו לסיים את כל ש"ס המשניות, במסגרת מפעל הלימוד המיוחד 'דף היומי במשניות'.

מאחורי המעמד הענקי עומד סיפור מרגש במיוחד: אחד המשתתפים מספר בלב נרגש כי הכל החל מיוזמה עצמאית של תלמיד אחד בלבד, שהחליט לקחת על עצמו ללמוד את המשניות. הילד הסוחף גרר אחריו חבר ועוד חבר, עד שהפך למפעל לימוד כיתתי שהקיף 35 ילדים, אשר יחד שקדו ועמלו עד לזכייה הגדולה, סיום הש"ס כולו.

את המעמד המפואר פיארו בנוכחותם אדמו"רי ורבני העיר, וביניהם האדמו"רים מפיטסבורג, שומרי אמונים וטולנא, לצד רבנים חשובים נוספים שנשאו דברי שבח, תהילה וחיזוק לילדי החמד.

במהלך המעמד, כשילדי החמד מסובים סביב שולחנות ערוכים בכל טוב, כובד אחד מהתלמידים המצטיינים בסיום הש"ס. האדמו"ר משומרי אמונים כובד באמירת הקדיש, ומיד לאחר מכן פרץ הקהל בריקוד נלהב לכבודה של תורה.

לקראת סיום המעמד נשא יו"ר הארגון, הרב שמואל הלפרין את המשא המרכזי. בדבריו הציף את התרגשותו העצומה למראה עיניו: "כשילדי החמד מתכנסים דווקא בימי 'בין הזמנים', ובמקום לצאת לטיולים הם בוחרים להתכנס בבית המדרש ולחגוג סיום גדול כזה, זהו מעמד שעושה רעש גדול בשמיים ופועל ישועות לכלל ישראל".

בסיום המעמד קיבלו התלמידים הנרגשים תעודות הוקרה וגביעי כסף מהודרים לקידוש, כאשר התלמיד הצעיר שיזם את המפעל כולו זכה לשי ייחודי ומיוחד על פועלו.