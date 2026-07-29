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ליל ט"ו באב; חכם ניסים בן שמעון חיזק את בני התורה בעיה"ק טבריה

בעיצומם של ימי הנופש וההפוגה, עשרות אברכים ובחורים מקהילת "מנין אברכים" בקרית שמואל התכנסו אמש, ליל ט"ו באב, לשמוע שיחה מרוממת מפי הגאון חכם ניסים בן שמעון • תיעוד וסיקור (חרדים)

חכם ניסים בן שמעון בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)

תורה ביומא דפגרא: ליל ט"ו באב בטבריה עמד בסימן של התעלות תורנית מיוחדת, כאשר לקהילת "מנין אברכים" בשכונת קרית שמואל הגיע הגאון חכם ניסים בן שמעון למסור דברי חיזוק והתעוררות לבני התורה בעיר.

השיעור המרומם נערך במסגרת "כולל וישיבת בין הזמנים" הפועל בקהילה, בהשתתפות עשרות אברכים ובחורי ישיבות שניצלו את ימי הפגרה לעשייה רוחנית ולשקידה בתורה.

במשך כמעט שעה ארוכה השמיע חכם ניסים בן שמעון דברי חיזוק מאלפים בפני המשתתפים. בדבריו הגיב בהתפעלות רבה לנוכח פריחת עולם התורה בקהילה והעובדה שבחורים ואברכים מקדישים מזמנם ללימוד בעיצומם של ימי בין הזמנים.

בסיום השיחה הרעיף מברכותיו על בני התורה, ואיחל להם שימשיכו להגדיל תורה ולהאדירה גם בימים אלו, תוך שהוא מציין כי לימוד התורה ביומא דפגרא הוא שמחזיק את העולם כולו.

חכם ניסים בן שמעון בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
חכם ניסים בן שמעון בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
חכם ניסים בן שמעון בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
חכם ניסים בן שמעון בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
חכם ניסים בן שמעון בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
חכם ניסים בן שמעון בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
חכם ניסים בן שמעון בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)

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טבריהט"ו באבבין הזמניםחכם ניסים בן שמעון

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