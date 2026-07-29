מסורת ישראל מציינת את ט"ו באב כיום המסוגל ביותר לזיווגים, עליו נאמר במשנה: "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב... שבהן בנות ירושלים יוצאות... ומה היו אומרות? בחור, שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך". עבור רבים, זהו זמן של התעוררות רוחנית ותפילה למציאת אהבה ובניית בית נאמן.

כדי להנגיש את המידע החשוב הזה, סידרנו את מיטב הסגולות במבנה ברור ונוח לקריאה, המפרט שלב אחר שלב כיצד לפעול.

הסגולות המדויקות של הרב כדורי למציאת זיווג והסרת עיכובים

לפניכם הכתבים וההדרכות המקוריות שהותיר אחריו זקן המקובלים, הרב יצחק כדורי זצוק"ל, לסילוק חסמים ומציאת החצי השני (ההנחיות מובאות לאחר שפתחנו את הקיצורים לנוחות הקריאה):

סגולה 1: למצוא בת זוגו או בן זוגה

הוראות הסגולה: לקרוא מ' (40) יום רצוף ה' פרקי תהלים: ל"א, ל"ב, ע', ע"ב, קכ"ד ואת 'שירת הים'. יש להשתדל פעם בשבוע לקרוא אותם בכותל המערבי. לאחר הקריאה יאמר:

"יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו שיהיה חשוב ומקובל ומרוצה פרקי תהלים ושירת הים שקראתי לפניך, ובזכות אותיותם ונקודותם וטעמם, והשמות היוצאים מהם מר"ת וס"ת וחילופי תיבות, ובזכות אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, משה אהרן יוסף ודוד המלך ע"ה, שתפתח מזלי, ותתני לחן וחסד בעיניך, ובעיני כל רואי, ואמצא בן (בת) זוגי, ותבטל מעלי כל מין עין הרע, וכל מיני עכובים וכשפים, ותזווגני מהרה בקרוב, ואבנה בית נאמן בישראל אמן".

סגולה 2: להסיר עכובים ומכשולים מלהתחתן

סגולה עוצמתית למי שמרגיש חסום:

שלב א' - הכנת המים: להכין שבעים מטבעות של שקל, למלא דלי מים ולומר: "בזכות אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, משה אהרן יוסף ודוד המלך ע"ה, שיהיה המים הזה לפתוח מזלי, ולהסיר ממני כל מיני עכוב וכשוף, וקשר ומכשול, ואמצא בן (בת) זוגי, ואתחתן בקרוב."

שלב ב' - קריאת תהילים וצדקה: לקרוא על המים 'הלל המצרי' (מפרק קי"ג עד סוף קי"ח), וכשיגיע ל"אָנָּא ה' הוֹשִׁיעָה נָּא", יחזור פסוק זה 70 פעם, ובכל פעם יפריש מטבע לצדקה (שקל אחד), ויגמור ההלל עד "כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ".

שלב ג' - שתייה ורחצה: ישתה קצת מהמים, ואת השאר יחמם בכדי שיוכל לשפוך על כל גופו, ויאמר שוב: "יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, בזכות אבותינו הקדושים... ובזכות מזמורי תהלים שקראתי לפניך על המים... שע"י המים האלו ששופך עלי תפתח את מזלי, ותסיר ממני כל מיני עכוב וקשר וכשוף ומכשול, ואמצא בן (בת) זוגי, ואתחתן בקרוב".

שלב ד' - הסיום: ייכנס לאמבטיה, ויבוא אביו, אמו או קרובו וישפוך המים על כל הגוף. את המטבעות יחלק לעניים או לתלמידי חכמים, ובעזרת השם יזכה להתחתן מהר!

סגולת הרמ"ע מפאנו (מזמור קכ"א)

מובא במדרש בראשית רבה: כשחיפש יעקב אבינו אישה ונותר חסר כל אמר: "אֶשָּׂא עֵינַי אֶל הֶהָרִים מֵאַיִן יָבֹא עֶזְרִי" ("עזר" = אישה, "אעשה לו עזר כנגדו"). מיד הבטיח לעצמו: "עֶזְרִי מֵעִם ה'".

הרמ"ע מפאנו מציין שמזמור זה מסוגל במיוחד למציאת זיווג. כשם שענה הקדוש ברוך הוא ליעקב – כך יעזור ה' למתפלל.

הוראות הסגולה:

יש לומר את מזמור קכ"א בתהילים 3 פעמים ברציפות, לאחר מכן לבקש במילים אישיות על הזיווג, ולסיים בפסוקים המובאים מטה. מומלץ להוסיף מזמור זה גם במהלך תפילת העמידה!

שִׁיר לַמַּעֲלוֹת: אֶשָּׂא עֵינַי אֶל הֶהָרִים מֵאַיִן יָבֹא עֶזְרִי. עֶזְרִי מֵעִם ה' עֹשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ. אַל יִתֵּן לַמּוֹט רַגְלֶךָ אַל יָנוּם שֹׁמְרֶךָ. הִנֵּה לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל. ה' שֹׁמְרֶךָ ה' צִלְּךָ עַל יַד יְמִינֶךָ. יוֹמָם הַשֶּׁמֶשׁ לֹא יַכֶּכָּה וְיָרֵחַ בַּלָּיְלָה. ה' יִשְׁמָרְךָ מִכָּל רָע יִשְׁמֹר אֶת נַפְשֶׁךָ. ה' יִשְׁמָר צֵאתְךָ וּבוֹאֶךָ מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם.

אחר כך יאמר (3 פעמים כל פסוק):

"בַּיִת וָהוֹן נַחֲלַת אָבוֹת וּמֵה' אִשָּׁה מַשְׂכָּלֶת"

"אֱלֹהִים מוֹשִׁיב יְחִידִים בַּיְתָה מוֹצִיא אֲסִירִים בַּכּוֹשָׁרוֹת".

בשר חי לכלב וזרוע בכיס המעיל: הסגולות המעשיות שישאירו אתכם בהלם

לפעמים צריך לעשות מעשים פיזיים ("להכין את הכלים") כדי לעורר את המזל:

סגולות הבאבא - הרב משה בן טוב זצוק"ל: "רואה המזוזות" המליץ: לרווק - לקנות חליפה לחתונה; לרווקה - לקנות טלית לחתן ולרכוש ספר 'טהרת המשפחה'. בנוסף המליץ: לתת צדקה לגוי שאינו עובד עבודה זרה, לתת 3 פעמים בשר חי לכלב, ולהדליק נר 40 יום לרבי דוד ומשה.

הסגולה המסתורית מליטא: באחד מימי חול המועד, שמים את ה"זרוע" מקערת ליל הסדר בכיס מעילו הימני של הבחור ללא ידיעתו. כשיגלה זאת - מובטח שיתארס באותה שנה.

פסוקי ה-"נון": סגולה מרבי רפאל לוין זצ"ל (ממקור הרמב"ן) להסרת עיכובים - לקרוא את 11 הפסוקים בתורה שמתחילים ומסתיימים באות נ'.

לבנה במילואה: סגולה מיוחדת למתקשים למצוא זיווג: להקפיד לומר 'ברכת הלבנה' בכוונה גדולה ובמניין.

* *סגולת החברותא:* ללמוד כל יום 'שמירת הלשון' ולבקש שבזכות הלימוד יזכו להקים בית נאמן.

40 יום: ההתמדה ששוברת חסימות

הכותל המערבי: 40 יום תפילה ברציפות ליד הכותל - "בדוק ומנוסה".

מגילת האהבה: קריאת "שיר השירים" (שנכתבה ע"י שלמה המלך) במשך 40 יום בקול ובהטעמה, יחד עם הדלקת נר לרבי יונתן בן עוזיאל.

ההבטחה שמביאה ישועה: קריאת "נשמת כל חי" או פרשת "קורבנות הנשיאים" 40 יום, והתחייבות לפרסם את הנס לאחר הישועה.

קברי הצדיקים שיפתחו לכם את המזל

"באמצע החודש" בעמוקה: מקובל שהציון של התנא רבי יונתן בן עוזיאל מסוגל מאוד לזיווג. סגולה גדולה להתפלל שם בראש חודש ובמיוחד באמצע חודש (ט"ו באב!). כשממנים צדיקים לשליחים, זה עושה להם נחת ומחיש ישועה.

הסוד של רבי מאיר בעל הנס: נותנים צדקה לעילוי נשמתו ואומרים 3 פעמים: "אלקא ד' רבי מאיר ענני". מיד מבקשים: "ריבון העולמים, הזמן לבחורי ובחורות ישראל שידוכין בנקל, ובתוכם אני (פלוני/ת בן/בת פלוני/ת) את זיווגי משורש הנשמה".

הצוואה המצמררת מצפת: ציון קברו של רב לייב בעל הייסורים בצפת, שהבטיח: "כל מי שיהיה לו עת צרה ישתדל על קברו – והצדיק יעזרהו".

הסודות של גדולי האומה בתפילה

הנוסחה של חנה הנביאה: ילקוט 'מעם לועז' מונה 3 תנאים לקבלת התפילה: להיות נשברי לב, כוונה שלמה רק לה' לבדו, ולבכות – כי "שערי דמעה לא ננעלו".

הסוד של יעקב אבינו: כל מי שנודר בעת צרה (כמו הבטחה לצדקה) – הקב"ה בעזרו.

תפילת החיד"א זיע"א: בספר "כף אחת" הביא החיד"א תפילה הפותחת במילים: "ריבונו של עולם, בחסדך יצרת עולמך...", ובה מבקשים בת/בן זוג בעלי מידות טובות ויראת שמיים.

זכות אבות: חז"ל מלמדים שתמיד כדאי להזכיר "זכות אבות". סגולה נוספת: בראש השנה, בעת אכילת הסימנים, לבקש בלחש על הזיווג.