היום, ט"ו באב, הוא יום סגולה עצום ונדיר שבו שערי הזיווגים פתוחים לרווחה. חז"ל כבר קבעו כי "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב", וזהו בדיוק הזמן לפעול ישועות, לפתוח את המזל ולהסיר עיכובים מלהתחתן. עבור רווקים ורווקות רבים המצפים לישועה ומייחלים לזיווג הנכון, יום זה הוא הזדמנות פז לקריעת שערי שמיים שלא ניתן לפספס.

לכבוד היום המסוגל, נחשפת כאן לראשונה סגולה עוצמתית, סודית, נסתרת ולא ידועה בציבור, המיועדת להסיר עיכובים מלהתחתן, ולמציאת בן או בת הזוג במהרה - שטובה לכל השנה.

הסגולה הפלאית מובאת בשמו של זקן המקובלים, המלומד בניסים ומופתים, רבי יצחק כדורי זצוק"ל, מתוך הספר 'שמירה לחיים' של מוסדות "נתיבות שלום הרש"ש".

המדריך המלא והמדויק של הסגולה - שלב אחר שלב:

שלב א': הכנת המים ותפילת הפתיחה

יש להכין 70 מטבעות של שקל (לשם הפרשת צדקה) ולמלא דלי מים.

מעל דלי המים יש לומר את התפילה הבאה:

"בזכות אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, משה אהרן יוסף ודוד המלך ע"ה, שיהיה המים הזה לפתוח מזלי, ולהסיר ממני כל מיני עכוב וכשוף, וקשר ומכשול, ואמצא בן (בת) זוגי, ואתחתן בקרוב".

שלב ב': קריאת תהילים והפרשת הצדקה

קוראים על המים את 'הלל המצרי' (מזמורי תהילים מפרק קי"ג ועד סוף פרק קי"ח).

כאשר מגיעים לפסוק "אָנָּא ה' הוֹשִׁיעָה נָּא", יש לחזור על הפסוק 70 פעמים!

בכל פעם שאומרים את הפסוק, מפרישים מטבע אחד של שקל לצדקה. לאחר מכן, מסיימים את ההלל עד סופו ("כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ").

שלב ג': שתייה, רחצה ותפילת ההמשך

לאחר סיום קריאת התהילים, יש לשתות מעט מהמים שעליהם קראנו.

את שאר המים ניתן לחמם (כדי שיהיה נעים לשפוך אותם על הגוף), ואז יש לומר שוב:

"יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, בזכות אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, משה אהרן יוסף ודוד המלך ע"ה, ובזכות מזמורי תהלים שקראתי לפניך על המים, והשמות הקדושים היוצאים מהם, שע"י המים האלו ששופך (ששופכת) עלי תפתח את מזלי, ותסיר ממני כל מיני עכוב וקשר וכשוף ומכשול, ואמצא בן (בת) זוגי, ואתחתן בקרוב".

שלב ד': שפיכת המים וסיום הסגולה

הרווק או הרווקה נכנסים לאמבטיה, ויבוא קרוב משפחה (אב, אם או קרוב אחר) וישפוך את המים על כל גופם. אפשר גם לשתות אותם ולשטוף איתם פנים ולהתקלח איתם.

ומה עושים עם המטבעות?

את 70 השקלים שהופרשו במהלך קריאת התהילים, יש לחלק לעניים או לתלמידי חכמים.

יהי רצון שבזכות היום הקדוש וזכותו של זקן המקובלים, נזכה כולנו לבשר בשורות טובות, זיווגים הגונים, ובניין עדי עד עוד השנה!