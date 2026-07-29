טו באב מוכר כ'חג האהבה' של עם ישראל, אך רבים טועים לחשוב שהוא מיועד רק לרווקים המחפשים את זיווגם. האמת היא שטו באב הוא יום של אהבה משולשת - שלוש רמות של אהבה שכל אחת מהן חיונית לזוגיות בריאה ולשלום בית אמיתי.

כפי שנאמר במשנה במסכת תענית: "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים". ביום זה היו בנות ישראל יוצאות לרקוד בכרמים בבגדים לבנים שאולים, כדי שלא לבייש את מי שאין לה. אך המשמעות העמוקה של היום חורגת הרבה מעבר לשידוכים - היא נוגעת לשורש האהבה עצמה.

טו באב – חג האהבה! לא מיועד לנשואים באושר!

מה חוגגים בטו' באב?

לכל מי שמצפה לזיווגו - לרווקים לגרושים ולאלמנים...

לפני שתמצא את בת זוגך, כדי שקודם תמצא שתי אהבות קודמות, שיתנו לך אהבה ושלום בית אמיתי, כי:

טו' באב הוא – חגיגת אהבה משולשת...

אחרי שתבין את שני האהבות הראשונות, תדע לבד איך לשמר את אהבתך לבת זוגך, כי שלום בית הוא - הדבר הכי חשוב ומשמעותי לבורא עולם.

מקור האהבה - אהבת ה' אליך

בורא עולם הוא - מקור האהבה, אהבתו אליך היא אהבה אמיתית בלי תנאים, אהבה שנובעת מקשר עמוק וניצחי, שהתחיל בבחירת אבות האומה והוצאתעם ישראל ממצרים מעבדות חירות, ובחתונתנו עםהקב"ה בנתינת התורה במעמד הר סיני.

הקב"ה אוהב כל יהודי, ומשגיח עליו בהשגחה פרטית בכל רגע ורגע:

בלי קשר למעשיו, רק מתוקף - אהבתו הגדולה לכל אחד ואחד מבניו.

לכל יהודי יש 'חלק אלוק ממעל ממש', יש בך נשמה טהורה שהיא חתיכת אלוקות ממש 'נשמה שנתת בי טהורה היא' - בכל לילה הנשמה עולה, ובבוקר הקב"ה מחזיר לך את הנשמה - מחודשת ממש:

הנשמה לא יכולה להתלכלך או להתקלקל!

היא תמיד נשארת טהורה, כי היא – אלוקות ממש!

אחרי שהפנמת שאהבת ה' אליך שהיא בלי תנאים, והבנת שיש בך חלק אלוקי שכולו אהבה, תכיר ותפנים את מי אתה צריך לאהוב - אחרי בוראך.

אהבה עצמית - ערך עצמי בלתי מותנה!

ציווי התורה, שעליו אומר רבי עקיבא - זה כלל גדול בתורה!

"ואהבת לרעך כמוך" – התורה מצוה שתאהב את חברך, כפי שאתה אוהב את עצמך, ז"א אהבת לעצמך קודמת מאהבת כל אדם אחר, כי:

אם אינך אוהב את עצמך, איך תאהב את חברך?

איך אוהב את עצמי אם אני לא מושלם?

לא תמיד מוצלח ומצליח?

סליחה, מה הקשר בין הדברים?

תפנים, יש לך ערך העצמי אלוקי, שנובע - מתוקף נשמתך האלוקית!

ונקדים את המאוחר:

זוגיות אוהבת ומוצלחת מתחילה - באהבתך לעצמך!

הערך עצמי שלך נובע מהנשמה האלוקית:

אין משהו שיביא לך אושר ושמחה יותר גדול, מלהיות – מחובר לנשמתך!

נשמתך היא – הבית האמיתי שלך! והיא - שוכנת בגוף ארעי שאינו העיקר!

תתחבר לבורא עולם ולצדיקי הדור שהם:

כצינור ומקור כח שמזרים אור וכוח אין סופייםלנשמתך, ורק משם תוכל להתחיל לפזר אהבה...

יש בך הרבה אומץ ותעוזה, כי – כח רז לך... יש לך כנפי רוח...

ערך עצמי אמיתי – אמונה פנימית עמוקה!

ערך עצמי אמיתי הוא – אמונה פנימית עמוקה שאתה שווה מספיק וראוי לאהבה, ולתחושת שייכות בדיוק כמו שאתה:

מעצם הווייתך – זהו שווי וערך מולד, כי אתה –חלק אלוק מעל ממש!

הערך העצמי מעניק שריון וחוסן מנטלי וריגשי, והוא:

הבסיס לעוצמה ולחוסן הפנימי שלך, שאותו - אף אחד לא יוכל לערער!

ערכך העצמי - לא תלוי באחרים או בהשוואה אליהם, או ביכולות וכישרונות, חולשות וחוזקות, ולכן:

שום דבר! לא יכול לערער את שוויך וערכך.

אם תאמין בזה:

אתה הופך להיות – בלתי מנוצח! עם כל מי שאתה בא במגע!

ואתה הופך לאדם שאתה צריך להיות:

ולעשות את יעוד חייך שעבורו - הגעת לעולם!

ערך עצמי – תהיה אוטנטי ותחשוף את מי שאתה באמת!

הערך העצמי שלך מנהל אותך בכל רגע ורגע בחייך, ואם יש לך ערך עצמי אמיתי אתה יכול להתנהל בעולם באוטנטיות:

לחשוף את מי שאתה באמת, את - האני האמיתי שלך!

ולכן, אתה חייב להכיר בו - בך...

כשהערך העצמי שלך שחובר למקור הכח האמיתי, הוא:

מזרים לך כוחות אדירים, שעוזרים לך לנצח את - כל המכשולים!

בכל פעם שאתה מחזק את האמונה שמקור האור והכוח שלך הוא אלוקי, אתה: משריש ומחזק את האמונה ואהבה שלך לעצמך.

ברגע שאתה סומך על עצמך ומרגיש ראוי לאהבה, המציאות החיצונית משתנה עבורך לטובה! כי:

המציאות החיצונית, משקפת את המציאות הפנימית – כמו מראה!

ערך עצמי נמוך – בגידה באלוקיך!

הזהות שלך שמשפיעה על הערך העצמי שלך, וניבנת מהסיפור שאתה מספר לעצמך על עצמך:

הסיפור - שאתה מאמין בו, שהוא בד"כ סיפור הילדות שלך...

נולדת להיות אהוב מכובד ומוערך, רק שמשהו השתבש בילדותך...

וזה לא אומר שאתה צריך להמשיך לחיות בעבר.

אל תשאיר את הכח שלך בידי העבר, או בידיים של אדם אחר...

הריפוי מתחיל בהבנה שהעבר נשאר איתך, אבל –אתה לא נשאר בעבר!

כדאי שתצא למסע, ותספר לעצמך את סיפור חייךמחדש, כי:

רק אישור עצמי שלך יוכל להעלות לך את - ערכך העצמי!

קח בחשבון, ששום אישור חיצוני לא יעשה את העבודה שרק אתה יכול לעשות בעצמך לעצמך:

"אם אין אני לי מי לי" – כלל שתופס חזק במיוחד...

אתה לא צריך לעשות משהו כדי להיות ראוי לאהבה:

וכשתאמין בזה, גם בת זוגך - תרגיש כך!

הקב"ה אומר "אהבתי אתכם אמר ה'":

איזה סיבה יש לך לא לאהוב את עצמך? ולגרום להרס הזוגיות שלך?

אם החלטת לא לאהוב את עצמך:

מה אשתך אשמה שאינה זוכה להיות נאהבת על ידי בן זוגה?

הנשמה שלך היא המהות שלך - וכולה אהבה, אל תוותר לעצמך - על עצמך!

זוגיות אוהבת – מודעות שני הצדדים לערכם עצמי

מרגיש את אהבת ה' אליך? אוהב מעריך ומוקיר את עצמך ללא תנאי?

האהבה לבת זוגך מגיעה רק אחרי שהפנמת את האמת של חייך, אתה יכול להגיע לאהבה השלישית שאתה שואף אליה, אחרי שחיזקת את ערכך העצמי, אתה נותן את:

המתנה הכי יקרה ליקירך - מפגן אהבה לאשתך ילדך, וכל מי שסביבך!

זוגיות בריאה ואוהבת אינה יכולה להתקיים, אם לאחד מבני הזוג אין ערך עצמי, כי אז נוצר:

זוגיות מנותקת ששני הצדדים, בד"כ מרגישים בה - בודדים!

מצער לומר לך, שזוגיות שאינה מספקת לא מגיעה מבעיה אצל בת זוגך, אלא:

אם אתה מרגיש ריק בתוכך, גם הזוגיות שלך –ריקנית! שיקוף המראה...

זוגיות כזאת, בד"כ מבוססת על ערכים חיצוניים וגשמיים שלא מביאים אושר, שמחה ולסיפוקאמיתיים...

כי מי שאינו מכיר בערך עצמו, גם אינו מכיר - בערך זוגתו!

חרוט על ליבך כלל חשוב:

אתה יכול לחוות אהבה חיבור ואינטימיות עם האחר, רק – כעומק האהבה חיבור ואינטימיותשיש לך עם עצמך!

תשפיע אהבה – תקבל אהבה!

מוכן להתחיל בתהליך שיביא לך את האהבה, ששנים אתה מחפש?

אם תאמין בפנים בתוכך שזה אפשרי, עוד תראה – איך זה מתגשם בחוץ!

כשתרגיש שיש לך ערך בלתי תלוי, גם תרגיש שבת זוגך ראויה לכל הטוב שאתה יכול להעניק לה, ושניכם יחד:

ראויים לזוגיות הכי יפה ואוהבת שבעולם, שעליה הקב"ה משרה את שכינתו!

טו' באב, היום הוא יום סגולי לסלול בו דרך חדשה!

עזוב את הדמיונות, החיים הם לא סרט הוליוודי...

תורה היא, וללמוד אני צריך...

חג מלא אהבה - לבורא עולם לעצמך ובת זוגך...

תחגוג, והפעם על באמת!

באהבה!