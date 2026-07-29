ההשחתה והסערה: זה מה שהבטיח ראש העיר למי שיפליל את המחללים

ראש העיר סמאר שבאוקראינה מציע פרס כספי על חשבון העירייה, למי שיביא למידע שיביא למעצרם של אנטישמיים שחיללו את האנדרטה המקומית לזכר קדושי השואה שנרצחו בעיר על ידי הגרמנים הנאצים ימ"ש. סמאר, עיר קטנה במונחים מקומיים המונה כ-70,000 תושבים, נמצאת במחוז דנייפרופטרובסק שבמזרח המדינה.

האנדרטה המרשימה לזכר 4,000 יהודי העיר, ובהם 360 ילדים שהתגוררו בסמאר ונטבחו בדם קר נבנתה נבנה לפני כ-15 שנה על ידי הקהילה היהודית בדניפרו הסמוכה, הנחשבת לקהילה היהודית הממוסדת הגדולה באוקראינה. בדניפרו נמצא המרכז היהודי 'מנורה' המשתרע על פני שטח של 54,000 מטרים רבועים –שמקנה לו את התואר "המרכז היהודי ובית חב"ד הגדול ביותר בעולם".

האנדרטה בסמאר נבנתה בצורת האות העברית תי"ו ונכתב עליה "אנו זוכרים למען העתיד". בימים האחרונים הבחינו התושבים כי רוססו עליה כתובות אנטישמיות, קריאות בשבח הנאצים כמו "יחי הרייך", סמל ה-SS, צלבי קרס ובנוסף הותז עליה צבע.

ראש העיר, סרהי רזניק, הודיע כי דיווח על המעשה לרשויות אכיפת החוק והציע פרס בסך השווה לכמה משכורות תמורת מידע אמין שיוביל לזיהוי האחראים למעשה הוונדליזם. לדבריו, "למספקי המידע תובטח אנונימיות מלאה, ככל שיבקשו זאת".

רזניק ציין כי הוא מזועזע מהמעשה והבהיר: "יש להעמיד לדין את האחראים לא רק בשל חילול אתר הזיכרון, אלא גם משום שגורמים המפיצים סמלים נאציים ואנטישמיות מנוצלים על ידי התעמולה הרוסית כדי לפגוע במוניטין של אוקראינה בזירה הבינלאומית".

גורמים בעירייה מסרו כי האנדרטה שניזוקה תשוקם והביעו ביטחון כי רשויות אכיפת החוק יעשו כל מאמץ כדי לאתר את האחראים ולהעמידם לדין.

לצד האירוע הזה, שהוא וכדוגמתו הולכים ופוחתים משנה לשנה בשל חקיקת חוקים נוקשים נגד האנטישמיות – דוגמת החוק שאושר השנה המעגן באופן משפטי ברור את ההגדרה של אנטישמיות כמעשה שנאה ואפליה נגד יהודים והקובע עונשי מאסר כבדים על פעולות אנטישמיות או אף על אפליה על רקע זה - נעשות פעולות חינוכיות רבות להטמעת הנושא בדעת הקהל. הפעולות החינוכיות כמו גם קידום נושאי החקיקה נעשים על ידי 'פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה' (FJCU) שנוסדה בראשית שנות ה-90 ואחראית על מגוון רב של פעולות לרווחת יהודי המדינה.