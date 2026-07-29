ההשחתה והסערה: זה מה שהבטיח ראש העיר למי שיפליל את המחללים

ראש העיר סמאר שבאוקראינה מציע פרס כספי על חשבון העירייה, למי שיביא למידע שיביא למעצרם של אנטישמיים שחיללו את האנדרטה המקומית לזכר קדושי השואה שנרצחו בעיר על ידי הגרמנים הנאצים ימ"ש. סמאר, עיר קטנה במונחים מקומיים המונה כ-70,000 תושבים, נמצאת במחוז דנייפרופטרובסק שבמזרח המדינה.
האנדרטה המרשימה לזכר 4,000 יהודי העיר, ובהם 360 ילדים שהתגוררו בסמאר ונטבחו בדם קר נבנתה נבנה לפני כ-15 שנה על ידי הקהילה היהודית בדניפרו הסמוכה, הנחשבת לקהילה היהודית הממוסדת הגדולה באוקראינה. בדניפרו נמצא המרכז היהודי 'מנורה' המשתרע על פני שטח של 54,000 מטרים רבועים –שמקנה לו את התואר "המרכז היהודי ובית חב"ד הגדול ביותר בעולם".
האנדרטה בסמאר נבנתה בצורת האות העברית תי"ו ונכתב עליה "אנו זוכרים למען העתיד". בימים האחרונים הבחינו התושבים כי רוססו עליה כתובות אנטישמיות, קריאות בשבח הנאצים כמו "יחי הרייך", סמל ה-SS, צלבי קרס ובנוסף הותז עליה צבע.
ראש העיר, סרהי רזניק, הודיע כי דיווח על המעשה לרשויות אכיפת החוק והציע פרס בסך השווה לכמה משכורות תמורת מידע אמין שיוביל לזיהוי האחראים למעשה הוונדליזם. לדבריו, "למספקי המידע תובטח אנונימיות מלאה, ככל שיבקשו זאת".
רזניק ציין כי הוא מזועזע מהמעשה והבהיר: "יש להעמיד לדין את האחראים לא רק בשל חילול אתר הזיכרון, אלא גם משום שגורמים המפיצים סמלים נאציים ואנטישמיות מנוצלים על ידי התעמולה הרוסית כדי לפגוע במוניטין של אוקראינה בזירה הבינלאומית".
גורמים בעירייה מסרו כי האנדרטה שניזוקה תשוקם והביעו ביטחון כי רשויות אכיפת החוק יעשו כל מאמץ כדי לאתר את האחראים ולהעמידם לדין.
לצד האירוע הזה, שהוא וכדוגמתו הולכים ופוחתים משנה לשנה בשל חקיקת חוקים נוקשים נגד האנטישמיות – דוגמת החוק שאושר השנה המעגן באופן משפטי ברור את ההגדרה של אנטישמיות כמעשה שנאה ואפליה נגד יהודים והקובע עונשי מאסר כבדים על פעולות אנטישמיות או אף על אפליה על רקע זה - נעשות פעולות חינוכיות רבות להטמעת הנושא בדעת הקהל. הפעולות החינוכיות כמו גם קידום נושאי החקיקה נעשים על ידי 'פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה' (FJCU) שנוסדה בראשית שנות ה-90 ואחראית על מגוון רב של פעולות לרווחת יהודי המדינה.
כך לדוגמא, בדניפרו הסמוכה לסמאר הסתיימה תערוכה בינלאומית בנושא ''בחירה מוסרית במהלך השואה''. התערוכה, שנפתחה ב-19 באפריל ונמשכת עד עתה במוזיאון 'זיכרון העם היהודי והשואה באוקראינה', נוצרה על ידי מוזיאון הזיכרון לשואה של ארצות הברית. אלפי המבקרים בה התבקשו להתמודד עם אחת השאלות הקשות ביותר של השואה: אילו בחירות עשו אנשים רגילים ומדוע? באמצעות סיפורים אישיים וניתוח היסטורי, התערוכה בחנה כיצד שכנים הפכו לשותפים לעבירה, נותרו פסיביים, או בחרו לפעול באומץ אל מול רדיפה. מנהלת התערוכה, ד"ר אירינה רדצ'נקו, הדגישה את חשיבותה למרחב התרבותי של אוקראינה ואת תפקידה בטיפוח התבוננות ודיאלוג.
ובתוך כך, ב''פדרציה'' דיווחו כי בעיר ז'פוריז'יה – מהחשובות במזרח המדינה ומהקרובות ביותר לחזית - הושק בשבוע האחרון פרויקט ראשון מסוגו. תחת השם "קולות הזיכרון: שימור המורשת היהודית", הפרויקט נועד לשמר, לחקור ולקדם את ההיסטוריה העשירה והמורשת התרבותית של הקהילות היהודיות בדרום ומזרח אוקראינה.
במסגרת היוזמה, החלה סדרת אירועים חינוכיים והרצאות לקהל הרחב, המתמקדים בהיסטוריה, בתרבות ובתרומתן של הקהילות היהודיות באזורים הללו של אוקראינה להתפתחות המדינה. כמו כן, הפרויקט שואף לטפח דיאלוג בין-תרבותי, להעלות את המודעות הציבורית להיסטוריה ולהרחיב את הנגישות למורשת התרבותית של האזור.
הפרויקט מתקיים באמצעות STEP – ארגון אוקראיני לא-ממשלתי המוציא לפועל יוזמות חינוכיות, תרבותיות ומחקריות המוקדשות לשימור הזיכרון ההיסטורי, להגנה על המורשת התרבותית ולחיזוק החברה האזרחית. היוזמה מתבצעת בשותפות עם אונסק"ו אוקראינה (UNESCO Ukraine) ובמימון האיחוד האירופי באוקראינה. לדברי האחראים מדובר בפרויקט שנועד להזכיר את ההיסטוריה היהודית המפוארת והארוכה באזור אבל גם לחנך את הדור הצעיר לסובלנות והכלה כלפי הקהילה היהודית.
המארגנים מזמינים היסטוריונים, חוקרים, אנשי חינוך, נציגי אוניברסיטאות ובתי ספר, ארגוני נוער, מוזיאונים, ארכיונים, מוסדות תרבות, רשויות מקומיות, אנשי תקשורת וכל מי שמתעניין בשימור המורשת היהודית והזיכרון ההיסטורי, להשתתף בהרצאות ובדיונים הקרובים.
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