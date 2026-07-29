נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום בכפר הקהילתי-שיקומי של רשת 'פרח ישראל' בראש העין אשר במימון ופיקוח משרד הרווחה והביטחון החברתי. הכפר מעניק בית ומעטפת טיפולית ושיקומית לכ-230 בוגרים עם מוגבלויות.

את פניו קיבלו מנכ"ל הרשת הרב משה שטיין, מנהל המערך המקצועי פרופ' זאב רוטשטיין, סמנכ"ל הרשת הרב מיכאל דור, יפית ברגיג מנהלת הכפר, משנה למנכ"ל משרד הרווחה, משה לבון ונציגי מטה מנהל מוגבלוית ומחוז מרכז במשרד, וראש עיריית ראש העין שבתחומה נמצא הכפר, רז שגיא.

הסיור עבר בין מרחבי המגורים, מרכזי התעסוקה ומתחמי הטיפול והפנאי. הנשיא שוחח עם הדיירים, שמע על שגרת חייהם בכפר והכיר מקרוב את הפעילויות שמחזקות את עצמאותם ומעניקות להם אחריות, משמעות ותחושת מסוגלות.

ראשי הרשת הציגו בפני הנשיא את השינוי המקיף שעבר המקום בשנים האחרונות, בהשקעת עתק שכללה שיפוץ נרחב של המבנים, הרחבת מערך הסיעוד, גיוס מאות אנשי צוות, פתיחת מרכזי תעסוקה ושילוב תוכניות טיפול, פנאי והעשרה בשגרת חייהם של הדיירים. הם ציינו את שיתוף הפעולה ההדוק לו הם זוכים מצד משרד הרווחה והסיוע של בכירי המשרד וגורמי המקצוע.

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מנכ״ל רשת פרח ישראל ציין כי בלב השינוי עומד מודל מקצועי המשלב טיפול רגשי והתנהגותי, תרפיות מתקדמות, תעסוקה פעילה, חיי קהילה וליווי פסיכיאטרי צמוד. הדגש על טיפול מותאם ועל שגרת חיים פעילה הוביל לירידה משמעותית בשימוש בתרופות פסיכיאטריות. בקרב חלק מהדיירים הופחתו מינוני התרופות בשיעור של עד 70%, בהתאם למצבם הרפואי ובליווי מלא של הצוות המקצועי.

הביקור עסק גם במעטפת שמעניק הכפר לדייריו לאורך השנה כולה. הדיירים שוהים במקום בשבתות ובחגים וזוכים לבית קבוע, לחיי חברה ולליווי אנושי חם. עבור חלקם, שאין להם בית או יכולת לשוב אליו, הכפר הוא הבית היחיד והבטוח העומד לרשותם.

לקראת סיום הביקור קיבל הנשיא סקירה על פעילותה הארצית של רשת 'פרח ישראל' - רשת החינוך, הטיפול והשיקום הגדולה בישראל, המעניקה שירות לכ-15 אלף ילדים ובוגרים עם מוגבלויות בעשרות מסגרות הפרוסות ביותר מ-30 ערים ויישובים ברחבי הארץ.

מדברי נשיא המדינה יצחק הרצוג:

״שמחתי מאוד לבקר היום במרכז ׳פרח ישראל׳ המדהים בראש העין. הכפר היקר הזה, שהיה מקום מפורק לחלוטין, הורם לתפארת היצירה והפך למקום מיוחד במינו.

שמחתי לראות את אהבת הדיירים ואת הכבוד העצום שאתם רוכשים לכולם, לא משנה מאיזה מקום הם מגיעים ומאיזה רקע. כולם פה יצירי האל ויצירי העובדה שהאדם נברא בצלם, ואתם עושים זאת בצורה יפה ומכובדת.

מודה לכם על הפעילות המשמעותית שאתם עושים כאן, ומאחל לכל עם ישראל בשורות טובות, וגם לכם - עלו והצליחו במלאכת הקודש.״

מנכ"ל רשת 'פרח ישראל', הרב משה שטיין: "כפר פרח הוא בית שמעניק לכל דייר כבוד, ביטחון, משמעות ושייכות. הנשיא פגש כאן אנשים מוכשרים, עובדים ויוצרים, הזוכים למעטפת מקצועית שמאפשרת להם להתקדם, להתפתח ולחיות חיים מלאים. פרח ישראל הוא מודל של אחדות בין כלל חלקי העם, מקום שבו אין הבדלים ומקבלים כל אדם באשר הוא".

משנה למנכ"ל משרד הרווחה והביטחון החברתי, משה לבון: "אני מבקש לברך את נשיא המדינה על ביקורו בעמותת פרח ועל המחויבות שהוא מבטא לקידום אנשים עם מוגבלות בישראל. הביקור מעביר מסר חשוב של כבוד, הכלה ושוויון. מדינת ישראל צועדת בשנים האחרונות בכיוון ברור של קידום חיים עצמאיים, השתלבות מלאה בקהילה ומתן מענים המותאמים לצרכיו ולרצונותיו של כל אדם. משרד הרווחה ימשיך להוביל את הטיפול באנשים עם מוגבלות בשיתוף כלל השותפים, מתוך אמונה שכל אדם זכאי להזדמנות שווה, להשתתפות מלאה בחברה ובקהילה ."

ראש עיריית ראש העין רז שגיא:: ״כפר פרח אמנם נמצא בשוליים הצפון מערביים של ראש העין אבל נמצא במרכז הלב שלנו. אנחנו משתפים פעולה וחושבים איך חומת הכפר תהפוך להיות שקופה מחבקת ומשתפת. במלחמה האחרונה שיכנו מחצית מדיירי הכפר בבית הספר בעירנו, ואנו רואים בכך זכות גדולה״