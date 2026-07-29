כיכר השבת
ט"ו באב

מה באמת הורס זוגיות טובה? זו הסוד למנוע שחיקה שקטה | צפו

לקראת ט"ו באב ופרשת עקב, מעמיק הרב יואב אקריש בשאלה הכואבת: מה גורם לקשר להישחק ולחום להיעלם, גם בלי מריבה גדולה? דרך עיון בשינוי בין "פסול לך" ל"לא תעשה לך פסל", מתגלה היסוד העמוק של הבית היהודי – והמעבר מחיים של קבלה לחיים של נתינה ואהבת חינם (יהדות)

| צילום: צילום: ללא קרדיט

הקשר עדיין קיים, הבית עומד, הכול לכאורה בסדר - אבל משהו בפנים כבר לא כמו פעם. הקרבה נחלשה, החום התרחק, וכל אחד מרגיש לפעמים קצת לבד גם כשאתם בי חד.

בשיעור לפרשת עקב ולט"ו באב, מעמיק הרב יואב אקריש בשתי מילים בתורה שפעם אחת מייצגות את הקדושה הכי גדולה שקיימת, ופעם שנייה את הטומאה הכי גדולה. מתוך הניגוד הזה נפתחת שאלה כואבת ונוגעת: מה גורם לקשר להישחק, גם בלי מריבה גדולה ובלי אירוע דרמטי?

דרך עיון בציווי “פסול לך” מול הציווי “לא תעשה לך פסל”, באמצעות העמקה במשנה על מידת סדום, ועל ידי ההבנה מה בונה באמת אהבת חינם - מתגלה היסוד העמוק של בית יהודי: האם אני חי כדי לקבל, או כדי לתת?

שיעור לפרשת עקב וט"ו באב, על זוגיות, משפחה ובניית בית מתוך אהבה אמיתית.

הרב יואב אקריש

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