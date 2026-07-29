מה באמת הורס זוגיות טובה? זו הסוד למנוע שחיקה שקטה | צפו

הקשר עדיין קיים, הבית עומד, הכול לכאורה בסדר - אבל משהו בפנים כבר לא כמו פעם. הקרבה נחלשה, החום התרחק, וכל אחד מרגיש לפעמים קצת לבד גם כשאתם בי חד.

בשיעור לפרשת עקב ולט"ו באב, מעמיק הרב יואב אקריש בשתי מילים בתורה שפעם אחת מייצגות את הקדושה הכי גדולה שקיימת, ופעם שנייה את הטומאה הכי גדולה. מתוך הניגוד הזה נפתחת שאלה כואבת ונוגעת: מה גורם לקשר להישחק, גם בלי מריבה גדולה ובלי אירוע דרמטי?

דרך עיון בציווי “פסול לך” מול הציווי “לא תעשה לך פסל”, באמצעות העמקה במשנה על מידת סדום, ועל ידי ההבנה מה בונה באמת אהבת חינם - מתגלה היסוד העמוק של בית יהודי: האם אני חי כדי לקבל, או כדי לתת?

שיעור לפרשת עקב וט"ו באב, על זוגיות, משפחה ובניית בית מתוך אהבה אמיתית.