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המחבלים במנהרות יחוסלו?

אחרי פגיעת הרחפן הלילה: אלו המטרות של חיזבאללה שעל הכוונת הצה"לית

בצה"ל רוצים להגיב על שיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה הלילה לעבר כלי הנדסי של צה"ל ברכס עלי טאהר, במה שהיווה הפרה של הפסקת האש בלבנון | בצבא מסמנים את המנהרות ברכס עלי טאהר כמטרה אפשרית, ומחכים לאישור הדרג המדיני ולראש הממשלה נתניהו (צבא)

כוחות צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

יממה לאחר הפרת הפסקת האש, ישראל צפויה להגיב על שיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה, שפגע אמש בכלי הנדסי של סמוך לרכס עלי טאהר ברצועת הביטחון הישראלית בדרום לבנון.

בשעות האחרונות מקיימים בצה"ל הערכות מצב והכינו כמה אפשרויות תגובה לאישור הדרג המדיני. אחת מהן היא ביצוע פעולות שנדחו בתקופה האחרונה עקב ההסלמה האזורית, ובעקבות בקשת הממשל האמריקני שלא להסיט את הקשב לזירה הלבנונית כל עוד היה ממוקד בהסלמה מול איראן.

גורם ישראלי אמר הערב (רביעי) לכאן חדשות כי לישראל יש זכות להגיב על פגיעת הרחפן הלילה - "גם במסגרת ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון - שמאפשר לישראל לפעול מול במקרה ויפר את הפסקת האש".

בתוך כך, הרמטכ״ל זמיר ביקר היום בדרום לבנון, ואמר: "אנחנו ערוכים לכל שינוי במצב. בלבנון כבשנו שטחים ואנחנו מטהרים אותם מתשתיות טרור. אם נידרש - נעמיק ונגיע לאזורים נוספים. צה״ל אחראי על הביטחון - ולא ניסוג מהשטחים שכבשנו עד שיובטח ביטחון ארוך טווח".

זמיר ביקר בדרום לבנון יחד עם מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 91 תת-אלוף יובל גז, ומפקדים נוספים. הוא ביקר שם את לוחמי ומפקדי חטיבת כפיר (900), שנכנסו לראשונה לתמרון בדרום לבנון בשבוע האחרון לאחר שלחמו במשך תקופה ממושכת ברצועת עזה.

מוקדם יותר היום דובר צה"ל אישר כי חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי של כוחות צה"ל באזור עלי טאהר בדרום לבנון. עוד נמסר כי "אין נפגעים לכוחותינו, מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש בלבנון מצד חיזבאללה".

בנימין נתניהוצה"לחיזבאללהרכס עלי טאהרהפסקת האש בלבנון

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