חרדים שזכו בעבר בהגרלות “דירה בהנחה”, אך טרם מימשו את זכייתם, נדרשו לאחרונה לחתום על הצהרה שלפיה אינם מוגדרים בצה”ל כחייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם.

על פי הדיווח של סימי ספולטר ב”דה מרקר”, הדרישה נשלחה לזוכים במסגרת הליך חידוש הזכאות השנתי, שבמסגרתו מתבקשים הזוכים לעדכן כי הם עדיין עומדים בתנאי התוכנית. אלא שלצד המסמכים הרגילים נדרשו חלק מהזוכים לצרף גם הצהרה חדשה הנוגעת למעמדם מול רשויות הצבא.

על פי הפרסום, הדרישה נשלחה למרות שבמשרד הבינוי והשיכון טרם התקבלה החלטה אם ניתן להחיל את תנאי אי־השתמטות גם על מי שכבר זכו בהגרלות בעבר, וחלקם אף זכו לפני שנים. לפי הדיווח, הייעוץ המשפטי במשרד אף נוטה שלא לתמוך בשלילת זכאות רטרואקטיבית, אולם ההכרעה בנושא טרם התקבלה.

כזכור, החל מההגרלה ה־11 של תוכנית “דירה בהנחה”, שנערכה בחודש שעבר, הוחל לראשונה תנאי שלפיו משתמטים או חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם אינם זכאים להשתתף בהגרלה. בעקבות זאת נפסלו כ־2,600 משקי בית מהשתתפות בהגרלה.

במקרה הנוכחי, לעומת זאת, מדובר בזוכים שכבר קיבלו זכאות בעבר, ולכן שלילת האפשרות לממש את זכייתם עלולה הייתה לעורר שאלות משפטיות ואף לחשוף את המדינה לתביעות.

ממשרד הבינוי והשיכון נמסר בתגובה כי “מדובר בהודעה שנשלחה בטעות וללא אישור משרד הבינוי והשיכון. בשלב זה אין כל שינוי בזכאותם של זוכי ‘דירה בהנחה’, ומי שהיה בעל זכאות בתוקף במועד זכייתו יוכל לממש את זכייתו כפי שנקבע. המשרד יחדד את ההנחיות מול החברות המטפלות בבקשות לזכאות כדי למנוע הישנות מקרים דומים.”

גם חברת אלונים, המפעילה את מערך הזכאות עבור המשרד, הודתה כי נפלה טעות ומסרה כי תפעל לתקן אותה בהתאם להנחיות משרד הבינוי והשיכון.