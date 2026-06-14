דריכות והתרגשות רבה שררו השבוע בין כותלי בית המכון מדעי טכנולוגי להלכה, עם קיומו של מעמד השקה היסטורי וייחודי: חנוכת ה"שלט פיקוד שבת" האוניברסלי למזגנים - פריצת דרך הלכתית-טכנולוגית חסרת תקדים בשיתוף ענקית המיזוג 'אלקטרה', שפותחה בהנחייתו הצמודה ובפיקוחו ההדוק של המכון.

במעמד המיוחד השתתפו הנהלת חטיבת הלקוחות בחברת 'אלקטרה' בראשות מנכ"ל 'אלקטרה לקוחות' מר טל בית הלחמי, ומר גל תמיר, מנהל פעילות USP אביזרים וחלפים, לצד צוות רבני ומהנדסי המכון, ובראשם ראש המכון, פוסק ההלכה הגאון רבי אברהם משה הלפרין, אשר העניק את חותמת הכשרות המהודרת למוצר החדשני לאחר סדרת בדיקות קפדנית.

הבשורה הגדולה שמביא עמו השלט החדש היא היותו אוניברסלי. פיתוח ייחודי זה מגדיר מחדש קוד מהדרין מותאם שבת.

השלט החדש פועל בדרך מהודרת ביותר המנטרלת לחלוטין כל השפעה של השוהים בחדר על פעולת המזגן. כידוע, פתיחה או סגירה של דלתות וחלונות, ואף עצם שהותם של בני אדם בחלל, משפיעים תמיד על פעילות המזגנים, במיוחד במזגנים חדישים, בהם ההשפעה היא ישירה ומידית, בעקבות החיישנים והתרמוסטט הדיגיטלי, ובכך מעוררים חששות הלכתיים מורכבים. השלט החדשני עוקף ומנטרל מערכות אלו, ומאפשר שימוש במזגן בשבת לכתחילה, ללא כל חשש, גם אם לא הוטמע במזגן עצמו התקן שבת מובנה מראש.

הרבנים והמהנדסים שהשתתפו במפגש ביקשו להדגיש נקודה קריטית: אין מדובר בשלט עם פונקציית "שעון שבת" פשוטה (הטיימר המוכר המאפשר תזמון מראש של מועדי כיבוי והפעלה). שלטים מעין אלו, המוצגים לעיתים בטעות או בהטעיה כ"שלטי שבת", אינם מנטרלים דבר בזמן פעולת המזגן, והמזגן ממשיך לפעול בהם כבימי חול תחת השפעה ישירה של פעולות האדם. השלט החדש של 'אלקטרה', לעומת זאת, מעביר את המזגן למצב "שבת" פיזי, אמיתי ומהודר מבחינה הלכתית.

ההשקה החגיגית שנערכה היא קו הסיום של מסע פיתוח מקצועי ואינטנסיבי שנמשך למעלה משנה. תחילתו של הפרויקט בסוף החורף אשתקד, אז נועדו הרבנים הגאונים רבי יעקב לוריא ורבי יוסף הילדסהיימר, מחשובי רבני המכון, במשרדי חברת 'אלקטרה' בראשון לציון עם מר גל תמיר, מנהל היחידה העסקית, ומר אור, מנהל הרכש של החברה. בפגישה ההיא הונחו היסודות והוצגו הדרישות ההלכתיות המחמירות שבלעדיהן לא יינתן אישור המכון.

במשך חודשים ארוכים עבר השלט סדרת בדיקות קפדניות חוזרות ונשנות במעבדות המשוכללות של המכון המדעי טכנולוגי להלכה. מהנדסי המכון בדקו את השלט היסודי בתרחישים מגוונים ובמצבי קיצון דיגיטליים שונים. בעקבות הממצאים, העירו רבני המכון את הערותיהם והציעו שיפורים הנדסיים מורכבים, עד להגעה אל המוצר המוגמר והמושלם שזכה לעיטור הברכה של הגרא"מ הלפרין.

במהלך מעמד ההשקה הביעו ראשי חטיבת הלקוחות בחברת 'אלקטרה' את גאוותם על היכולת להעמיד עבור הציבור שומר המצוות מוצר פרימיום מצד אחד, אך כזה המונגש במחיר זול יחסית, השווה לכל נפש. עוד צוין כי הפיתוח המתוחכם נעשה באופן שכמעט ואינו פוגע ב"חוויית המשתמש" וביעילות האנרגטית של המזגן, כך שהצרכן נהנה משילוב מושלם של טכנולוגיה עילית, נוחות מקסימלית ושמירת שבת כהלכתה ללא כל פשרות.

השלט החדש כבר הגיע לחנויות המובחרות, ומסומן כאחת הבשורות הצרכניות הגדולות והחשובות ביותר של השנה במגזר הדתי והחרדי.