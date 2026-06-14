חיזק את יהדות וינה | הראשל"צ בביקור הוד באוסטריה

וינה, אוסטריה – במסגרת מסע מיוחד לחיזוק הקהילות היהודיות באירופה, הגיע הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול, הגאון רבי דוד יוסף, לביקור רב רושם בקהילה היהודית בוינה, שם התקבל בהתרגשות רבה על ידי רבני הקהילה, ראשיה והמוני המשתתפים.

את הבוקר פתח הראשל"צ בתפילת שחרית בבית הכנסת "שערי עובדיה", בראשות הרב אליהו חייאיב. לאחר התפילה נשא הראשל"צ דברי חיזוק נרגשים בפני המתפללים, בהם עמד על חשיבות קביעת עיתים לתורה, התמדה בלימוד וחיזוק הזהות היהודית גם בתוך אתגרי הגלות. הציבור האזין לדבריו בקשב רב ויצא מחוזק ומעודד.

הראשון לציון ביקר במוסדות הקהילה היהודית, בבית הספר של חב"ד בראשות הרב יעקב בידרמן וכן בבית הספר "ZPC" של הקהילה היהודית. במהלך הביקורים שוחח עם הנהלות המוסדות, המחנכים והתלמידים, ועודד את העוסקים במלאכת הקודש להמשיך במסירותם לחינוך הדור הצעיר על אדני התורה, היראה והמסורת. בדבריו לילדי ישראל – תשב"ר, הדגיש את גודל מעלת לימוד התורה ואת הזכות להיות חוליה בשרשרת הדורות של עם ישראל.

בהמשך ביקורו הגיע הראשל"צ לבית הכנסת המרכזי "טמפלגסה", בראשות הרב בנימין אמינוב, וכן לבית הכנסת "בית דוד" בראשות הרב רוטנברג, שם נשא דברי חיזוק בפני בני הקהילה. הראשל"צ עמד על חשיבות חיזוק הקשר בין ארץ ישראל לקהילות התפוצות, ושיבח את פועלם של רבני הקהילות העומדים על משמר היהדות במסירות נפש למען הדורות הבאים.

שיאו של הביקור היה במעמד המרכזי שנערך באולם הכינוסים המפואר "אוראניה", מקום בעל משמעות היסטורית מיוחדת בעולם התורה, שבו הכריז הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל לפני עשרות שנים על רעיון הדף היומי, שהפך לאחת המהפכות התורניות הגדולות ביותר בדורות האחרונים.

בפתח המעמד, כמניין בחורי הישיבה מהקהילה ערכו סיום מסכתות במעמד מרגש יחד עם בני משפחותיהם. ועברו להתברך באופן אישי מהראשון לציון ורבני הקהילה.

במשא המרכזי שנשא בפני קהל רב ומגוון, ריתק הראשון לציון את המשתתפים במשך שעה ארוכה בדברי תורה וחיזוק. בדבריו עורר את הציבור להתחזק בלימוד התורה בקביעות, והדגיש כי כוחו של עם ישראל לאורך כל הדורות היה ונשאר בכוח התורה הקדושה.

במהלך נאומו שיתף הראשון לציון סיפורים מרגשים ומעוררי השראה על אביו הגדול, מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, ותיאר את התמדה העצומה שלו בתורה, את שקידתו הבלתי פוסקת ואת מסירות נפשו ללימוד יומם ולילה במשך עשרות שנים. הסיפורים הותירו רושם עמוק על המשתתפים והציתו בלבבות רצון עז להתחזק בלימוד התורה ובקביעת עיתים לתורה.

משתתפי המסע ציינו כי ביקורו של הראשון לציון הותיר חותם עמוק על הקהילה היהודית בוינה, והעניק חיזוק משמעותי לרבנים, למחנכים, לבני התורה ולבני הקהילה כולה, אשר יצאו מן המעמדים השונים בתחושת התרוממות רוח ובהתחזקות גדולה באהבת התורה, ביראת שמים ובקיום המצוות.