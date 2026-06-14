פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום חמור נגד נחמן פלטניק (20), אברהם פריד (20), גרשון חנון (21) ושמעון עטפ (41), ארבעה תושבי בית שמש, בגין חלקם בהתפרעות אלימה שהתרחשה סמוך לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, באלון שבות.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו”ד אריאל אילוז מפרקליטות מחוז ירושלים, האירוע התפתח לאחר שפורסמה קריאה ברשתות לקיום מחאה סמוך לביתו של השופט, וזאת על רקע פסקי דין שעסקו באכיפת חובת הגיוס על תלמידי ישיבות. בעקבות הקריאה הגיעו למקום למעלה ממאה בני אדם, ובהם הנאשמים.

לפי עובדות כתב האישום, עם הגעת המשתתפים למקום התפתחה התפרעות אלימה ופרועה במיוחד סביב ביתו של השופט סולברג. במהלך המהומות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק כבד לרכב ולרכוש נוסף, והושלכו אבנים, פשקווילים ודגלים לעבר המבנה. עוד עולה כי הכביש המוביל לבית נחסם לפרקי זמן שונים, וחלק מהמשתתפים אף העזו ונכנסו לתוך החצר והחנייה הצמודה לבית המגורים.

במהלך האירוע הותקף אחד משכניו של השופט, ואף ניידת משטרה שהוזעקה למקום נאלצה להתרחק מהזירה לאחר שמשתתפים באירוע רצו לעברה תוך קריאות מאיימות. הפרקליטות מייחסת לנאשמים השתתפות אקטיבית בהתפרעות, ושניים מהם אף הואשמו כי נכנסו באופן לא חוקי לחניית הבית. בשל כך, כתב האישום מייחס לכלל הנאשמים עבירת התפרעות, ולשניים מהם גם עבירת הסגת גבול.

במקביל להגשת כתב האישום, הגישה המדינה בקשת מעצר נגד המעורבים. עו”ד אריאל אילוז הדגיש בבקשה כי ״כתב האישום עוסק באירוע חמור, יוצא דופן וחסר תקדים, במסגרתו התרחשה התפרעות אלימה מחוץ לביתו של שופט, אשר כללה פגיעה ברכושו, וזאת על רקע תפקידו השיפוטי כשופט בבית המשפט העליון״. מפרקליטות המדינה נמסר כי החקירה נגד יתר החשודים שהשתתפו בליל המהומות ממשיכה להתנהל בימים אלו על ידי חוקרי ימ״ר ש״י.